Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы МакФарланд Цитаты из фильма МакФарланд

Цитаты из фильма МакФарланд

Maria Marisol [читает работу Хосе Карденаса] Мы летим, как черные дрозды сквозь апельсиновые рощи, плывём на тёплом ветру. Когда мы бежим, земля — наша. Эта земля — наша. Мы говорим на языке птиц. Больше не иммигранты. Ни одного тупого мекса. Когда мы бежим, наши души летят. Мы говорим с богами. Когда мы бежим, мы — боги.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jim White Дэвид, передай своему отцу одну просьбу от меня.
David Diaz Да.
Jim White Скажи ему... скажи, что для меня была честь быть приглашённым в его дом.
David Diaz Папа, он сказал, что для него была честь быть приглашённым в твой дом.
Señor Diaz Скажи ему спасибо от меня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stevens Creek Runner [на старте, насмехаясь над Томасом] Крутые шорты, приятель.
Thomas Valles Ты в гольф играешь?
Stevens Creek Runner ...Ага.
Thomas Valles Это не гольф.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Principal Camillo Ты когда-нибудь тренировал кросс?
Jim White Нет.
Principal Camillo Ты когда-нибудь тренировал бег на дорожке?
Jim White Нет.
Principal Camillo Может, ты бегал в школе?
Jim White Нет.
Principal Camillo Ну, звучишь идеально.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jim White Так, вы, ребята, получаете зарплату почасово?
David Diaz Нет, зарплата зависит от результатов на поле.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jim White Джим Уайт, охранник: С вас 9,50 за парковку.
Jim White Слушайте, у меня есть 5 баксов и 7 ребят, которые никогда раньше не видели океан.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cheryl White Четвёртое место на твоих первых соревнованиях? Неплохо.
Jim White Четвёртое из четырёх — другими словами, последнее.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jim White Буду с вами честен. Шансы против нас. Вы — настоящие суперлюди. С такой силой и таким сердцем нет ничего, что вы не смогли бы сделать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jim White Это не Дэнни Диас. Это не Дэнни Диас!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maria Marisol Добро пожаловать в МакФарланд, Бланко.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Этот военный фильм 2024 года сейчас смотрят везде за рубежом: а в России его назвали «халтурой»
Зачем хитрый Netflix разрезал 2 сезон «Уэнсдей» пополам? Четыре причины, о которых вы даже не догадывались
Прилучный играет самого себя? На НТВ выходит новый сериал, который должен понравиться фанатам актера
«При СССР цензура отслеживала»: «Киноафиша» выяснила в Госдуме, запретят ли в России «Головоломку», «Аутсорс» и «Слово пацана»
Нину и Тосю помнят многие, а что насчет этих героинь? Вспомните имена 5 советских красавиц из фильмов СССР (тест)
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
Впервые в истории: новым Бондом может стать максимально похожий на Крэйга актер — плохие новости для всех, кто ждал Холланда
Теперь понятно, почему закрыли «И просто так»: миллион за эпизод — даже HBO ахнули
«Великолепный век» почти умолчал об этом: реальная свадьба Хюррем вошла в историю — на ушах стоял весь город
Встретимся на Аляске: 5 фильмов об этом удивительном ледяном штате — от скрытого шедевра Нолана до вампирского хоррора (и совсем без политики)
Отец шехзаде, убийца сына Кесем, евнух: Сюмбюль-ага из «Великолепного века» также был философом (7 глубоких цитат)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше