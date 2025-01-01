Maria Marisol[читает работу Хосе Карденаса]Мы летим, как черные дрозды сквозь апельсиновые рощи, плывём на тёплом ветру. Когда мы бежим, земля — наша. Эта земля — наша. Мы говорим на языке птиц. Больше не иммигранты. Ни одного тупого мекса. Когда мы бежим, наши души летят. Мы говорим с богами. Когда мы бежим, мы — боги.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jim WhiteДэвид, передай своему отцу одну просьбу от меня.
David DiazДа.
Jim WhiteСкажи ему... скажи, что для меня была честь быть приглашённым в его дом.
David DiazПапа, он сказал, что для него была честь быть приглашённым в твой дом.
Señor DiazСкажи ему спасибо от меня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stevens Creek Runner[на старте, насмехаясь над Томасом] Крутые шорты, приятель.