Alexander CooperСейчас 12:01, Мелвин. У меня день рождения. Ты чувствуешь себя одиноким в этом мире? Я просто хочу, чтобы они поняли! Я просто хочу, чтобы они знали, каково это — иметь ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день.
Emily CooperКакой переполох — умереть сегодня ровно в без пяти два. Сказать это нелегко, а сделать ещё труднее. Мы выбьем барабанную дробь в без пяти две и тара-та-та-та-та-та-та. И дракон придёт в такт барабану. В без пяти два сегодня. В без пяти два... Большой чёрный жук укусил большого чёрного медведя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anthony CooperБро, мне надо принять душ. Мне нужно в школу, иначе Селия не перезвонит. О, нет. Ни за что, не сегодня. Убирайся, чувак. Убирайся!