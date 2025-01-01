Меню
Цитаты из фильма Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день

Anthony Cooper Мам, ты не против?... Пожалуйста
Kelly Cooper Что? Из-за этого утра? Я же не в первый раз вижу твой член, Энтони!
Emily Cooper Мама видела твой член?
Kelly Cooper Видела! Твой тоже, Александр. Видела каждый член в этой машине!
Ben Cooper Каждый член.
High School Teacher Пошли, Ральф-разрушитель. Сейчас — к директору!
Разработчик видеоигр Это пиратская рубашка?
Бен Купер Яррр!
Paul Dumphy Чувак, я везде тебя искал. Слышал про вечеринку Филлипа Паркера?
Alexander Cooper Не хочу больше ничего слышать про его потрясающую вечеринку.
Paul Dumphy Нет, её отменили.
Alexander Cooper Что?
Paul Dumphy Да, он проснулся с ветрянкой. Он прислал мне эту фотку — эти штуки повсюду.
Alexander Cooper Ох.
Paul Dumphy Они даже в складке между ягодиц.
Alexander Cooper Сейчас 12:01, Мелвин. У меня день рождения. Ты чувствуешь себя одиноким в этом мире? Я просто хочу, чтобы они поняли! Я просто хочу, чтобы они знали, каково это — иметь ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день.
Ben Cooper Ой, дорогая, ты в порядке?
Emily Cooper Нет, я не в порядке. У Питера Пэна не может быть простуды, папа.
Alexander Cooper Значит, его вечеринка отменяется?
Paul Dumphy Да, так что все опять идут к тебе.
Alexander Cooper Правда?
Paul Dumphy Отлично, да? Его оспа — твоя выгода.
Emily Cooper Какой переполох — умереть сегодня ровно в без пяти два. Сказать это нелегко, а сделать ещё труднее. Мы выбьем барабанную дробь в без пяти две и тара-та-та-та-та-та-та. И дракон придёт в такт барабану. В без пяти два сегодня. В без пяти два... Большой чёрный жук укусил большого чёрного медведя.
Anthony Cooper Бро, мне надо принять душ. Мне нужно в школу, иначе Селия не перезвонит. О, нет. Ни за что, не сегодня. Убирайся, чувак. Убирайся!
Alexander Cooper Почему ты здесь?
Anthony Cooper Заткнись.
Anthony Cooper Где мой шмель?
Kelly Cooper Александр его убил, теперь будет всю ночь реветь.
Philip Parker Привет, Пол!
Paul Dumphy Фил, дружище!
Philip Parker Классная грудь, Александр.
Emily Cooper Кажется, я сломала нос Капитану Крюку.
Ben Cooper Медовый шмель улетел.
Kelly Cooper Если бы ты не забыл вытащить аккумулятор из моей машины на всю ночь, Дик Ван Дайк бы на меня не злился, а Чим Чимини не хотел бы меня убить. Представляешь?
High School Teacher Это не Сплетница, вы двое. Возвращайтесь внутрь, Селия.
Kelly Cooper Сколько она выпила сиропа от кашля?
Ben Cooper Очевидно, слишком много.
Alexander Cooper Привет, Бекки
Becky Gibson Привет, Александр
Anthony Cooper [Александру, который кидает в него мяч, пока тот говорит по телефону] В чём твоя проблема?
Celia [по телефону, думая, что Энтони говорит с ней] Что?
Anthony Cooper Знаешь что, ты такая надоедливая. Почему ты не можешь хоть на секунду успокоиться? Ты меня выматываешь.
Celia Ты шутишь?
[кладу трубку]
Anthony Cooper Прости, Селия. Это был мой идиотский брат.
[понимает, что Селия повесила трубку]
Anthony Cooper Селия?
Anthony Cooper Селия! Эй, Селия. Подожди. Эй, что случилось? Ты не отвечала на звонки с прошлой ночи.
Celia А тебе-то какое дело? Я думала, я тебе уже надоела.
Anthony Cooper Я не с тобой говорил, я с идиотом-братом.
Celia Да ладно.
Anthony Cooper Я пытался тебе перезвонить.
Celia Да ну, мне вообще не хочется с тобой разговаривать. Похоже, ты не понимаешь, какие эмоциональные обязательства у парня, у которого есть девушка.
Anthony Cooper Стоп. Ты меня бросаешь? А как насчёт сегодняшнего вечера?
Celia Я даже не хочу идти.
