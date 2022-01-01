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Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день
Киноафиша Фильмы Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день, 2014: актеры и роли
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день 2014 / США
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мигель Артета Мигель Артета Miguel Arteta
В ролях
Стив Карелл Стив Карелл Steve Carell Дженнифер Гарнер Дженнифер Гарнер Jennifer Garner Белла Торн Белла Торн Bella Thorne Дженнифер Кулидж Дженнифер Кулидж Jennifer Coolidge Берн Горман Берн Горман Burn Gorman Эд Оксенбульд Эд Оксенбульд Ed Oxenbould Дилан Миннетт Дилан Миннетт Dylan Minnette Кэррис Дорси Элиз Варгас Элиз Варгас Elise Vargas Зоя Варгас Дональд Гловер Дональд Гловер Donald Glover
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