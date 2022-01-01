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Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день
Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день, 2014: актеры и роли
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day
Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день
2014 / США
Трейлер
7.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мигель Артета
Miguel Arteta
В ролях
Стив Карелл
Steve Carell
Дженнифер Гарнер
Jennifer Garner
Белла Торн
Bella Thorne
Дженнифер Кулидж
Jennifer Coolidge
Берн Горман
Burn Gorman
Эд Оксенбульд
Ed Oxenbould
Дилан Миннетт
Dylan Minnette
Кэррис Дорси
Элиз Варгас
Elise Vargas
Зоя Варгас
Дональд Гловер
Donald Glover
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