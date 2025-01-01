Tommy DeVito
Знаешь, что я сейчас делаю? Работаю на Джо Пеши. Маленький Джоуи Фишес, тот самый пацан, которого я раньше отшлёпывал. Пару месяцев назад мы ехали по старому району. Он говорит: «Эй, Томми, как ты себя тогда помнишь?» Я отвечаю: «Думаю, я был вполне нормальным парнем». Он говорит: «Честно говоря, ты был полным му##ком. Никто не терпел бы твою хр###, если бы всем нам чего-то не было нужно. Каждый вспоминает так, как ему удобно, верно?
Nick Massi
Люди всегда задают один и тот же вопрос: почему ты так сделал, Никки? Почему ушёл? Позвольте объяснить. Это не из-за подписанного контракта, не из-за гастролей, не из-за плохой еды или соседства с Томми, это просто вырвалось у меня изо рта. Как только я сказал это, я понял, что так и хочу. Я хотел домой.
Frankie Valli
Спрашивают: «А какой момент был самым ярким?» Зал славы, продажа этих всех пластинок, когда Шерри вытащили из шляпы — всё было круто. Но вот четыре парня под фонарём, когда всё ещё было впереди, первый раз, когда мы сделали тот звук, наш звук. Когда всё остальное отпало и осталась только музыка. Вот это было лучше всего.
Bob Gaudio
Меня не тянет в старый район, моя жизнь никогда не крутилась вокруг старого района, мне абсолютно по б##у старый район. Я оттуда, где сейчас нахожусь, а сейчас это Нэшвилл, Теннесси. Только я, моя прекрасная жена и хороший сигар. Тишина и покой, с осознанием, что без меня этого бы не случилось.
Tommy DeVito
Кстати, если когда-нибудь будешь в Вегасе, зайди в казино и скажи имя Томми ДеВито. Честное слово, тебя там выпрут примерно за 12 секунд.
Nick Massi
Ладно, буду честен. Может, это было из-за эго, всем хочется быть в центре внимания. Но если вас четверо, а ты — Ринго? Лучше я проведу время с детьми.
Frankie Valli
Как тот кролик с батарейкой из рекламы — я просто иду и иду, и иду. Гонюсь за музыкой. Пытаюсь добраться домой.