Nick Massi Извините, с вашего позволения, он начал, я скажу кое-что. Я с этим парнем то жил, то нет, сколько? Десять лет? Это не прогулка в парке, это был приговор. Десятилетний приговор. Этот человек — личный кошмар. Он ходит в одних и тех же трусах три дня подряд. Он не заботится о своём внешнем виде и простых бытовых вещах. Хотите поговорить о полотенцах? Он не может находиться в отеле, не использовав все полотенца. Лицевые, банные, коврик для ванной, маленькие тряпочки — как будто он живёт один. Нужен полотенце? Знаете, где оно? В мокрой куче на полу. Я как-то вернулся в комнату, а он писает в раковину.

Tommy DeVito Я никогда не писал в раковину.

Nick Massi Прямо в раковину, прямо в чёртову раковину! Я говорю: «Томми, ты с ума сошёл? Там же туалет рядом». Он отвечает: «Так ближе было». Вот с чем я имею дело! Человек не социализирован. Фрэнки с этим не сталкивается, Гауди тоже нет, а мне приходится. ДЕСЯТЬ ЛЕТ!

Gyp DeCarlo Ладно, Ник, спасибо, что поделился. Теперь, Норман. Мы немного прогуляемся, разберёмся, хочу, чтобы вы, ребята, подумали вместе и нашли решение. А ты, эй, держись подальше от моей ванной.

Frankie Valli Может, Джип вразумит этого парня.

Tommy DeVito Забудь про вразумление. Забудь про вразумление. У меня есть пара идей... я мог бы что-то провернуть.

Nick Massi Что, провернуть дело? Эй, он собирается ограбить 7-11, как в старые добрые времена.

Tommy DeVito Хватит, Никки, закрой пасть и пей своё вино! Декарло здесь не рулит, я рулю. Я даже не понимаю, зачем мы тут, просим Джипа о помощи. Вы все делаете из меня идиота.

Nick Massi Ты отлично справляешься с этим сам, Томми.

Frankie Valli Ребята, можно я скажу...

Tommy DeVito Знаете, что было бы приятно? Раз уж я здесь был раньше всех вас — немного уважения.

Nick Massi За что? За то, что я в долгу на 162?

Tommy DeVito Знаешь что? Я хотя бы пытался, да? Думаешь, легко управлять группой? Иметь дело с клубами, менеджерами, лейблами? Когда все пытаются тебя кинуть со всех сторон? Тебя не волнует, как это делается, Никки, я решал эти вопросы! Я!