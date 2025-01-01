Меню
Цитаты из фильма Парни из Джерси

Bob Gaudio [Томми ДеВито и другим из группы, после того как он потерял девственность в гостинице в Чикаго на Рождество] Ты был прав. С другим человеком действительно лучше.
Mary Есть у тебя пять центов?
Frankie Valli Да.
Mary Позвони маме, ты домой поздно придёшь.
Bob Gaudio [о Бобе Крю] Я помню, думал, что с этим парнем что-то не так. Это было в 1959-м, тогда люди считали, что Либераче просто театральный.
Tommy DeVito Кстати, если вдруг окажешься в Вегасе, зайди в казино. Назови имя — «Томми ДеВито». Чёрт возьми, через двенадцать секунд ты оттуда свалишь.
Bob Gaudio Томми, никаких краденных вещей, понял?
Tommy DeVito Краденые вещи? Нет! Они свалились с грузовика.
Tommy DeVito Вот 3500 баксов. ДеВито выполняет; к чёрту Вивальди!
[последние слова]
Frankie Valli Как тот кролик по телевизору — он просто не останавливается, не останавливается и не останавливается. Бежит за музыкой. Пытается найти дорогу домой.
Frankie Valli Они спрашивают: «Что было самым крутым моментом?» Зал славы, продажи миллионов пластинок, когда Шерри появилась из ниоткуда — всё это было здорово. Но четыре парня под фонарём, когда всё ещё было впереди, первый раз, когда мы сделали тот звук, наш звук. Когда всё остальное отпало, осталась только музыка. Вот это было лучше всего.
Bob Gaudio Знаешь, Томми, это тебя удивит, но у меня НЕТ никакой судимости!
Tommy DeVito Да? Ну, никогда не поздно начать.
Nick Massi Извините, с вашего позволения, он начал, я скажу кое-что. Я с этим парнем то жил, то нет, сколько? Десять лет? Это не прогулка в парке, это был приговор. Десятилетний приговор. Этот человек — личный кошмар. Он ходит в одних и тех же трусах три дня подряд. Он не заботится о своём внешнем виде и простых бытовых вещах. Хотите поговорить о полотенцах? Он не может находиться в отеле, не использовав все полотенца. Лицевые, банные, коврик для ванной, маленькие тряпочки — как будто он живёт один. Нужен полотенце? Знаете, где оно? В мокрой куче на полу. Я как-то вернулся в комнату, а он писает в раковину.
Tommy DeVito Я никогда не писал в раковину.
Nick Massi Прямо в раковину, прямо в чёртову раковину! Я говорю: «Томми, ты с ума сошёл? Там же туалет рядом». Он отвечает: «Так ближе было». Вот с чем я имею дело! Человек не социализирован. Фрэнки с этим не сталкивается, Гауди тоже нет, а мне приходится. ДЕСЯТЬ ЛЕТ!
Gyp DeCarlo Ладно, Ник, спасибо, что поделился. Теперь, Норман. Мы немного прогуляемся, разберёмся, хочу, чтобы вы, ребята, подумали вместе и нашли решение. А ты, эй, держись подальше от моей ванной.
Frankie Valli Может, Джип вразумит этого парня.
Tommy DeVito Забудь про вразумление. Забудь про вразумление. У меня есть пара идей... я мог бы что-то провернуть.
Nick Massi Что, провернуть дело? Эй, он собирается ограбить 7-11, как в старые добрые времена.
Tommy DeVito Хватит, Никки, закрой пасть и пей своё вино! Декарло здесь не рулит, я рулю. Я даже не понимаю, зачем мы тут, просим Джипа о помощи. Вы все делаете из меня идиота.
Nick Massi Ты отлично справляешься с этим сам, Томми.
Frankie Valli Ребята, можно я скажу...
Tommy DeVito Знаете, что было бы приятно? Раз уж я здесь был раньше всех вас — немного уважения.
Nick Massi За что? За то, что я в долгу на 162?
Tommy DeVito Знаешь что? Я хотя бы пытался, да? Думаешь, легко управлять группой? Иметь дело с клубами, менеджерами, лейблами? Когда все пытаются тебя кинуть со всех сторон? Тебя не волнует, как это делается, Никки, я решал эти вопросы! Я!
Frankie Valli Садись.
Nick Massi Все всегда задают один и тот же вопрос: почему ты так поступил, Никки? Почему ушёл? Давай я объясню. Дело было не в контракте, не в гастролях, не в плохой еде или том, что жил с Томми, просто это вырвалось у меня изо рта. Как только я сказал это, я понял, что именно этого хочу. Я хотел домой.
Bob Gaudio Меня не тянет в старые края, моя жизнь никогда не вращалась вокруг старых мест, мне по х##у на старые края. Я оттуда, где сейчас нахожусь, а сейчас это Нэшвилл, Теннесси. Только я, моя красавица жена и хороший сигар. Тишина и покой с осознанием, что ничего из этого не случилось бы без меня.
Tommy DeVito Есть два типа женщин. Тип А и Тип Б. Тип А: они очень легкие. Сразу прыгают к тебе в кровать. Бах, бах, бах. А потом еще и мозги тебе вынесут.
Фрэнки Валли А что если мы поженимся?
Лоррейн Ты и Томми? Не думаю, что это законно в Неваде.
Nick Massi Ладно, буду с тобой честен. Может, это эго сработало, все хотят быть в центре внимания. Но если нас четверо, а ты — Ринго? Лучше я проведу время с детьми.
Frankie Valli Томми, тебе плевать на группу, всегда плевать было. Ты всегда ставил свои дела на первое место, а потом уже группа. Ты никогда не хочешь репетировать, бросаешь Никки пить, мучаешь Боба, и забудь про попытки влезть в мою голову — ты этим с первого дня занимаешься. Знаешь, что в этом самое обидное? Ты неплохой музыкант, если бы только уделял немного времени, но нет. Ты слишком занят тем, что разболтал всё или покупаешь квартиры, чтобы содержать своих девушек. Но всё это кончено. Хватит этой чуши.
Tommy DeVito Так ты с друзьями разговариваешь?
Frankie Valli Друзья, да? Ни одного рождественского подарка, ни одной открытки. Единственный раз, когда мы вышли поесть, и ты оплатил счёт. Единственный раз, когда спросил, как мои дети, как я! Господи, Томми, часть меня на самом деле хочет, чтобы с тобой что-то случилось.
[последние слова]
Bob Crewe Вы, ребята, не слышите этого так, как я!
Tommy DeVito Извиняюсь... Прости, Крю, а как ты это слышишь?
Bob Crewe Я слышу это в небесно-голубом, а вы мне дают коричневый.
Tommy DeVito Может, потому что вы нам п##дец как мало платите.
Bob Crewe Что-что?
Tommy DeVito Прости, Крю, у тебя в ушах слава забилась? Скажу громче. Может, потому что вы нам п##дец как мало платите!
Bob Crewe Ну что, есть проблема, Томми?
Tommy DeVito Да, проблема есть!
Tommy DeVito Томми ДеВито, Боб Крю: Ладно, посмотрим, в чём, чёрт возьми, дело.
Tommy DeVito О, мы его привлекли, он спускается. Давно пора.
Tommy DeVito [рассказывая] Хочешь услышать настоящую историю? Со мной тебе и надо говорить: Томми ДеВито. Если бы не я, нас бы нашли в багажнике с пулей в голове. Даже улица есть, названная в мою честь. Конечно, это не просто так. Надо иметь талант, умения, видение. И удачу.
Tommy DeVito Эй, Никки! Помнишь, как нас не могли посадить?
Bob Gaudio Когда это было, Томми? Когда тебе было три?
Tommy DeVito [во время выступления на сцене] Посмотри на этого сук### там.
Frankie Valli Где?
Tommy DeVito Тот парень. Большой. Клеится к моей девчонке.
Frankie Valli Это не твоя девчонка.
Tommy DeVito Станет моей, как только со мной познакомится.
Art Loving Woman [смотрит на картину] Это завораживает, не правда ли? В нём столько... свободы.
Tommy DeVito Хм. Её надо отобрать.
Art Loving Woman Картину?
Tommy DeVito Его свободу.
Bob Crewe [о песне Walk Like a Man] Это метафора. Это гимн для каждого парня, которого когда-либо крутили вокруг пальца девушки. Если мне приходится тебе это объяснять, у нас проблемы.
Attractive Woman Так чем ты занимаешься?
Frankie Valli Я — парикмахер.
Attractive Woman Профессионально?
Frankie Valli Ну, днём — да. А ночью я надеваю плащ и борюсь с преступностью.
Nick Massi Так вы вдвоём вместе живёте, да?
Bubble-Head #1 Мы всегда вместе.
Nick Massi Правда? А сколько тебе лет?
Bubble-Head #2 Вместе или по отдельности?
Mary [при первой встрече] Так это твоё настоящее имя? Валли?
Frankie Valli Нет. Кастеллуччио. Фрэнсис Кастеллуччио. Слишком длинное для афиши. Вот почему я сменил. Валли. В-А-Л-Л-И.
Mary Нет.
Frankie Valli Почему?
Mary Потому что "Y" — это х###вый звук. Он не понимает, кто он. Это гласная? Или согласная?
Frankie Valli Никогда об этом не думал.
Mary К тому же ты итальянец. Имя должно заканчиваться на гласную. Дельга-ДО. Кастеллучи-О. Пиц-ЦА. Валли с "И". Это значит: "Вот кто я."
Frankie Valli Я стану таким же большим, как Синатра.
Mary Только если на стуле встанешь.
Frankie Valli Эй, зачем ты такое говоришь?
Nick Massi [воспоминания] Все хотят быть в первом ряду. Но если вас четверо, и ты — Ринго, лучше я проведу время с детьми.
Tommy DeVito [рассказчик] Любовь? Честно скажу, я никогда не понимал, что это такое. Брак? Брак — это когда ты бреешься, а жена сидит на унитазе и стрижёт ногти на ногах.
Frankie Valli То есть, когда эта женщина рядом — люди меняются.
Nick Massi Боб скажет тебе, что всё шло как по маслу, пока мы не налетели на айсберг с Томми и этими 150 тысячами. Вот такой он был, Боб. Всегда смотрел так далеко вперёд, что не замечал, что творится прямо у него под носом. На самом деле, проблемы начались не на шоу Салливана. Они начались задолго до этого.
Tommy DeVito [о Фрэнки] Между нами — и не распространяй, он не хочет, чтобы это слышали — я научил его всему, что он знает.
Lorraine Правда?
Tommy DeVito Всё.
Lorraine Ага.
Tommy DeVito Но не всему тому, что знаю я.
Lorraine Ааа.
Nick Massi [рассказчик] Можно подумать, что после всего случившегося Фрэнки сразу бы порвал с Томми. Если ты так думаешь, значит ты не из Джерси.
