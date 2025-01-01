LisaЕсть время быть милым, а есть время сказать: "Хватит!" и засунуть свою ногу так глубоко в задницу такого придурка, как Фил, что он подавится твоими чёртовыми шнурками. И я думаю, что сейчас как раз такой момент.
StormСлушай, Крис, есть время играть по-доброму, но наступает момент, когда нужно сказать "хватит" и засунуть ногу так глубоко в задницу такому уб###ку, как Фил, что он подавится своими чёртовыми шнурками.
StormЯ военный человек. Морские котики, спецназ — всё, что хочешь. Я видел, как мужики умирали, заставлял их плакать. Я предложу тебе самый жёсткий опыт выживания, разрешённый законом. Мы улетим на остров, где будем противостоять природе только ты и я! Я научу тебя вести переговоры, работать в команде, быть лидером, а если не перестараемся — ещё и повеселимся.
Трой[практикует первобытный крик]Не всем азиатским детям нужны уроки скрипки, мама! Я хотел играть в бейсбол!
PhilЯ не люблю орехи! И Хавьер кормил бы много людей.