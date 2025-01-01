Я военный человек. Морские котики, спецназ — всё, что хочешь. Я видел, как мужики умирали, заставлял их плакать. Я предложу тебе самый жёсткий опыт выживания, разрешённый законом. Мы улетим на остров, где будем противостоять природе только ты и я! Я научу тебя вести переговоры, работать в команде, быть лидером, а если не перестараемся — ещё и повеселимся.