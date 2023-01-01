Смотрите на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Добро пожаловать в джунгли
Добро пожаловать в джунгли, 2013: актеры и роли
Welcome to the Jungle
Добро пожаловать в джунгли
2013 / США / Великобритания
Трейлер
5.4
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 4.9
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Добро пожаловать в джунгли, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роб Мелцер
Rob Meltzer
В ролях
Адам Броди
Adam Brody
Жан-Клод Ван Дамм
Jean-Claude Van Damme
Роб Хюбель
Rob Huebel
Кристен Шол
Меган Бун
Megan Boone
Деннис Хейсберт
Dennis Haysbert
Бьянка Бриджитт Ван Дамм
Bianca Brigitte Van Damme
Эрик Эдельштейн
Eric Edelstein
Роберт Питерс
Robert Peters
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Изумительный Морис
Рецензия
Отзывы
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Мира
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Заговор дьявола
Написать отзыв
2022, Чехия / США / Финляндия, ужасы, триллер, мистика
Турбозавры. Зимние приключения
Отзывы
2022, Россия, семейный, анимация
Одни на каникулах
Рецензия
Отзывы
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Телекинез
Написать отзыв
2022, Канада, фантастика
На краю
Отзывы
2022, США, триллер
Related video
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?