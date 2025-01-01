Todd BurpoНебеса — это надежда? Или они так же реальны, как земля и небо? Я однажды задал этот вопрос своему деду. И он сказал, что к тому времени, когда узнает ответ, будет слишком поздно, чтобы рассказать мне. Наступит день, когда я задам этот вопрос снова, глядя в глаза своему сыну.
Sonja BurpoДорогая, ты же знаешь, что надо было подставить другую щёку, правда?
Cassie BurpoЯ подставила другую щёку. Когда ударила его.
Colton BurpoКэсси будет наказана.
Todd BurpoДа ну. Я научу её бить так, чтобы кулаки не болели.
Sonja BurpoВ следующий раз, когда будешь выть, как собака, пока я тренирую твой любимый гимн, я отшлёпаю тебя, как собаку.
Colton Burpo[в палате восстановления]Папа, я хочу взять того паука.
Todd BurpoА что, если у тебя будет опыт, который настолько превосходит все твои представления, что он кажется иррациональным? Что тогда?
Dr. Charlotte SlaterВ момент близкой смерти тело выбрасывает гормоны, которые могут вызвать состояние покоя, даже блаженства. Наш мозг достраивает картину. Христиане видят Иисуса, иудеи — Моисея, мусульмане — Мухаммеда.