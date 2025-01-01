Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Небеса реальны Цитаты из фильма Небеса реальны

Цитаты из фильма Небеса реальны

[первые слова]
Todd Burpo Небеса — это надежда? Или они так же реальны, как земля и небо? Я однажды задал этот вопрос своему деду. И он сказал, что к тому времени, когда узнает ответ, будет слишком поздно, чтобы рассказать мне. Наступит день, когда я задам этот вопрос снова, глядя в глаза своему сыну.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sonja Burpo Дорогая, ты же знаешь, что надо было подставить другую щёку, правда?
Cassie Burpo Я подставила другую щёку. Когда ударила его.
Colton Burpo Кэсси будет наказана.
Todd Burpo Да ну. Я научу её бить так, чтобы кулаки не болели.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sonja Burpo В следующий раз, когда будешь выть, как собака, пока я тренирую твой любимый гимн, я отшлёпаю тебя, как собаку.
Todd Burpo Ох.
Sonja Burpo Слышишь меня?
Todd Burpo Звучит не так уж плохо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Colton Burpo [в палате восстановления] Папа, я хочу взять того паука.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Todd Burpo А что, если у тебя будет опыт, который настолько превосходит все твои представления, что он кажется иррациональным? Что тогда?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Charlotte Slater В момент близкой смерти тело выбрасывает гормоны, которые могут вызвать состояние покоя, даже блаженства. Наш мозг достраивает картину. Христиане видят Иисуса, иудеи — Моисея, мусульмане — Мухаммеда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
В книгах об этом ни слова, но Роулинг все объяснила: кто владеет эльфами Хогвартса, если там нет одного конкретного хозяина?
Ждете 5 сезон «Первого отдела»? Создатели подкинули дровишек в огонь редкими кадрами со съемок (фото)
Уже скучаете по Венику и Васнецовым? Тут найдете полное расписание 4 сезона сериала «Папины дочки: Новые»
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
Почти не ходит, живет на копейки, боится врачей: «главная бабушка» российского кино медленно угасает — коллеги не торопятся спасать Галину Стаханову
«Игра престолов», «Властелин колец» и «Терминатор» переполнены смертями, невозможными в реальности — называем 12 главных «убийственных» ляпов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше