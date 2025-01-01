[первые слова]

Небеса — это надежда? Или они так же реальны, как земля и небо? Я однажды задал этот вопрос своему деду. И он сказал, что к тому времени, когда узнает ответ, будет слишком поздно, чтобы рассказать мне. Наступит день, когда я задам этот вопрос снова, глядя в глаза своему сыну.