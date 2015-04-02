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Джастин Бибер: Believe
Отзывы о фильме «Джастин Бибер: Believe»
Justin Bieber's Believe
Джастин Бибер: Believe
2013 / США
Трейлер
6.8
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 1.5
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homimi
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Возможен ли показ в Ярославле??!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Даниэлла
2 апреля 2015, 12:51
скажите пожалуйста, в каком кинотеатре будут показывать этот фильм в Ростове-на-Дону????
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
valebieb
2 апреля 2015, 12:51
Душевный фильм. Присутствуют моменты, над которыми искренне смеешься и плачешь. Советую.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Лэрс
2 апреля 2015, 12:51
Фильм Believe ( Justin Bieber)
Я так ждала этот фильм, но никто из российских белиберов не знал, привезут его в Россию или нет. Все очень переживали, особенно я. Я белибер вот уже пять лет и для меня поистине важно было, чтобы показали фильм.
Моя любовь к Джастину началась после переезда моей одноклассницы в Канаду. Как-то она прислала мне видео маленького и безумно талантливого мальчика. Это был Джастин, видео которого можно было увидеть тогда только на Ютубе. А через некоторое время Ашер стал продюсером Джастина, и клипы и концерты юного певца заполнили страницы Интернета. Я смотрела эти видео часами и мечтала попасть на концерт Джастина. И… Случилось чудо! В расписании концертного тура любимого певца появилась Россия и город Москва. Мама сказала, что постарается меня отвезти на концерт. Получилось! Я попал на долгожданный Believe тур!Этот день и вечер я запомнила на всю жизнь!
Прошло немного времени. Поиски новой информации о творчестве певца привели меня в
группу «Премиум фильм» в «ВКонтакте». Эта группа везет фильм в Россию!!! Урааааааааа! Спасибо вам ( «Премиум фильм») за это большое!
И тут начались мои переживания по поводу моего города! Нет Костромы в списках! Я уже собралась попросить маму отвезти меня в Москву на показ фильма… И в списке появляется Кострома! Моему счастью нет предела! Я еду в кинотеатр, чтобы узнать время показа. Сеанс в 22:30… А это значит, многих ребят, с которыми мы хотели идти на премьеру, просто не отпустят. Я предложила сходить вместе со мной на показ маме. В этой просьбе она мне не отказала: ей нравится трудолюбие, целеустремленность и доброта Джастина, она уважает его за то, что он делает, за то, что столько сил он вкладывает в творчество. Она даже хотела пойти со мной на концерт в Москве ( еле отговорила).
Мы сидим в зале, впереди сидит девочка, которую привез папа из Волгореченска (город под Костромой), впереди меня девочка (тоже с мамой) и сзади мальчик и девочка. Итак, я предвкушала начало… Кинореклама, реклама и значок «Премиум фильм»… Почему-то я настолько была рада даже рекламе и значку)… И тут показ начался!
Кадры фильма со словами Джастина о том, что когда все ждут твоего падения, надо взлететь! И дальше Джастин поет! О даааааа! Улыбка не сходила с моего лица! Начало превосходно! Усы Джастина) аха-ха! С ними он кажется взрослее. Аха-ха! Кого он обманывает!
Дальше комментарии Скутера и Ашера, что певец много работает, что все свободное время он пишет свои песни.
Следующий кадр: запись в студии. Джастин записывает мои любимые песни! Вот как он это делает! Мне настолько важно узнать, как проходит запись, что исправлется в ходе записи… Это великолепно!
Кадры с концертов. Я пою на весь кинозал песни вместе с Джастином! Я так люблю эти песни! Вспомнила концерт в Москве : это было просто что-то! Я вспомнила, как я стояла в зале, какие были спецэффекты, как пел Джастин! Вспомнила, что он нам говорил… Так хотелось, чтобы показали Россию, но нет, ее не показали.
Следующие кадры: У Джастина спрашивают: «Все великие падают. Тебя тоже это ждет. Ты это понимаешь?» «Нет, со мной мои белиберы», - уверенно отвечает Джастин.
Дальше Джастин набирает танцоров для тура. Столько талантливых ребят пришло на кастинг, но отобрали лучших. Когда одному из танцоров сказали, что он принят, тот расплакался. Это было очень мило.
Кадры в середине фильма… Показали Авалину… Слезы так и полились ручьем из моих глаз.. Милая маленькая Авалина! Как же искренне она любила Джастина! Как Джастин любил ее! Джастин исполнил мечту маленькой тяжело больной девочки! Каждый понимает, что он совершил настоящее чудо для этой девочки. Фильм заставил задуматься о том, что на самом деле и Авалина совершила чудо для Джастина: она подарила ему возможность совершить добрые дела, подарила возможность бескорыстной любви и истинного счастья…Авалины уже нет, но ее короткая жизнь навсегда останется в сердце не только Джастина, но и его белиберов. Я думаю, что в своей жизни Авалина успела многое сделать: она стремилась жить, радоваться, любить, мечтать, радоваться, она ценила каждое мгновение жизни. Эта маленькая девочка сильнее, чем кто- либо из нас. Кадры, где Джастин плачет, заставили плакать всех в зале. Джастин действительно любил малютку, благодаря ей он понял, как много детей болеет и нуждается в помощи. Всем он помочь не в силах , но певец помогает спасти жизни многих малышей! Дальше кадры, где Джастин сделал Авалину OLLG, а потом , когда Авалины уже не стало. В конце фильма, субтитры озвучили песней «Rollercoaster», а в конце субтитров мы увидели надпись: «Фильм посвящен Авалине».
По сути фильм учит нас многому: любви, трудолюбию, усердию, тому, что нет ничего невозможного, что надо быть добрым и помогать тем, кто нуждается в помощи.
В конце фильма был очень смешной эпизод: мама Джастина обратилась к немус просьбой подтянуть штаны, и тут певец говорит : « Не дай штанам взять вверх!»
Я очень рада, что фильм показали в моем провинциальном городе Костроме! Долгожданный показ! Спасибо за это «Премиум фильм»!!!)))))
Лариса Бартенева
2 апреля 2015, 12:51
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Я так ждала этот фильм, но никто из российских белиберов не знал, привезут его в Россию или нет. Все очень переживали, особенно я. Я белибер вот уже пять лет и для меня поистине важно было, чтобы показали фильм.
Моя любовь к Джастину началась после переезда моей одноклассницы в Канаду. Как-то она прислала мне видео маленького и безумно талантливого мальчика. Это был Джастин, видео которого можно было увидеть тогда только на Ютубе. А через некоторое время Ашер стал продюсером Джастина, и клипы и концерты юного певца заполнили страницы Интернета. Я смотрела эти видео часами и мечтала попасть на концерт Джастина. И… Случилось чудо! В расписании концертного тура любимого певца появилась Россия и город Москва. Мама сказала, что постарается меня отвезти на концерт. Получилось! Я попал на долгожданный Believe тур!Этот день и вечер я запомнила на всю жизнь!
Прошло немного времени. Поиски новой информации о творчестве певца привели меня в
группу «Премиум фильм» в «ВКонтакте». Эта группа везет фильм в Россию!!! Урааааааааа! Спасибо вам ( «Премиум фильм») за это большое!
И тут начались мои переживания по поводу моего города! Нет Костромы в списках! Я уже собралась попросить маму отвезти меня в Москву на показ фильма… И в списке появляется Кострома! Моему счастью нет предела! Я еду в кинотеатр, чтобы узнать время показа. Сеанс в 22:30… А это значит, многих ребят, с которыми мы хотели идти на премьеру, просто не отпустят. Я предложила сходить вместе со мной на показ маме. В этой просьбе она мне не отказала: ей нравится трудолюбие, целеустремленность и доброта Джастина, она уважает его за то, что он делает, за то, что столько сил он вкладывает в творчество. Она даже хотела пойти со мной на концерт в Москве ( еле отговорила).
Мы сидим в зале, впереди сидит девочка, которую привез папа из Волгореченска (город под Костромой), впереди меня девочка (тоже с мамой) и сзади мальчик и девочка. Итак, я предвкушала начало… Кинореклама, реклама и значок «Премиум фильм»… Почему-то я настолько была рада даже рекламе и значку)… И тут показ начался!
Кадры фильма со словами Джастина о том, что когда все ждут твоего падения, надо взлететь! И дальше Джастин поет! О даааааа! Улыбка не сходила с моего лица! Начало превосходно! Усы Джастина) аха-ха! С ними он кажется взрослее. Аха-ха! Кого он обманывает!
Дальше комментарии Скутера и Ашера, что певец много работает, что все свободное время он пишет свои песни.
Следующий кадр: запись в студии. Джастин записывает мои любимые песни! Вот как он это делает! Мне настолько важно узнать, как проходит запись, что исправлется в ходе записи… Это великолепно!
Кадры с концертов. Я пою на весь кинозал песни вместе с Джастином! Я так люблю эти песни! Вспомнила концерт в Москве : это было просто что-то! Я вспомнила, как я стояла в зале, какие были спецэффекты, как пел Джастин! Вспомнила, что он нам говорил… Так хотелось, чтобы показали Россию, но нет, ее не показали.
Следующие кадры: У Джастина спрашивают: «Все великие падают. Тебя тоже это ждет. Ты это понимаешь?» «Нет, со мной мои белиберы», - уверенно отвечает Джастин.
Дальше Джастин набирает танцоров для тура. Столько талантливых ребят пришло на кастинг, но отобрали лучших. Когда одному из танцоров сказали, что он принят, тот расплакался. Это было очень мило.
Кадры в середине фильма… Показали Авалину… Слезы так и полились ручьем из моих глаз.. Милая маленькая Авалина! Как же искренне она любила Джастина! Как Джастин любил ее! Джастин исполнил мечту маленькой тяжело больной девочки! Каждый понимает, что он совершил настоящее чудо для этой девочки. Фильм заставил задуматься о том, что на самом деле и Авалина совершила чудо для Джастина: она подарила ему возможность совершить добрые дела, подарила возможность бескорыстной любви и истинного счастья…Авалины уже нет, но ее короткая жизнь навсегда останется в сердце не только Джастина, но и его белиберов. Я думаю, что в своей жизни Авалина успела многое сделать: она стремилась жить, радоваться, любить, мечтать, радоваться, она ценила каждое мгновение жизни. Эта маленькая девочка сильнее, чем кто- либо из нас. Кадры, где Джастин плачет, заставили плакать всех в зале. Джастин действительно любил малютку, благодаря ей он понял, как много детей болеет и нуждается в помощи. Всем он помочь не в силах , но певец помогает спасти жизни многих малышей! Дальше кадры, где Джастин сделал Авалину OLLG, а потом , когда Авалины уже не стало. В конце фильма, субтитры озвучили песней «Rollercoaster», а в конце субтитров мы увидели надпись: «Фильм посвящен Авалине».
По сути фильм учит нас многому: любви, трудолюбию, усердию, тому, что нет ничего невозможного, что надо быть добрым и помогать тем, кто нуждается в помощи.
В конце фильма был очень смешной эпизод: мама Джастина обратилась к немус просьбой подтянуть штаны, и тут певец говорит : « Не дай штанам взять вверх!»
Я очень рада, что фильм показали в моем провинциальном городе Костроме! Долгожданный показ! Спасибо за это «Премиум фильм»!!!)))))
Лариса Бартенева
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