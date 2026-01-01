Сюжет спектакля по пьесе знаменитого неаполитанского драматурга Эдуардо ди Филиппо пронизан настоящей театральностью и объединяет бытовую комедию и фантасмагорию. От главного героя сбегает жена с молодым красавцем любовником. Но, когда спустя несколько лет она возвращается, муж не пускает ее обратно. А все потому, что талантливый аферист и по совместительству провинциальный фокусник (который, кстати, и устроил жене побег) убеждает покинутого мужа, что ни время, ни физический мир не имеют значения и что жена его спрятана в небольшой шкатулке. Великий Джорджо Стрелер свою "Великую магию" поднял до уровня художественного обобщения, создав спектакль о тайне времени и о волшебном искусстве театра.

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