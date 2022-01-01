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На канате
На канате, 2012: актеры и роли
The Tightrope
На канате
2012 / Италия / Франция
7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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На канате, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Саймон Брук
Simon Brook
В ролях
Питер Брук
Peter Brook
Хейли Кармайкл
Hayley Carmichael
Йос Хубен
Jos Houben
Миша Лекот
Micha Lescot
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