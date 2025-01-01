[Команда пытается открыть пакет данных, который они украли]

Ethan Hunt Что происходит?

Luther Stickell Я не могу открыть его.

Ethan Hunt Что ты имеешь в виду: ты не можешь открыть его?

Ethan Hunt Я имею в виду, что не смогу открыть его никогда.

Benji Dunn Это красная коробка.

William Brandt А что?

Ethan Hunt Это красная коробка. Правительство Великобритании использует их для перевозки государственных секретов.

William Brandt Звучит не очень.

Benji Dunn То есть это тройная защита. Ты не сможешь открыть это без отпечатков пальцев, скана сетчатки и голосовой фразы, произнесённой конкретным человеком.

Ethan Hunt Сам премьер-министр Великобритании.

William Brandt Так что ты говоришь, что нет никаких записей, значит, у нас нет доказательств существования Синдиката. Значит, мы снова начинаем с нуля, и теперь все мы разыскиваемые ЦРУ.

[саркастически]

William Brandt О, как же я горжусь нами.

Benji Dunn И зачем здесь красная коробка, лежащая в частном хранилище данных в Марокко?

Luther Stickell И зачем Лейн хочет её, если он не может открыть её?

Benji Dunn Если Лейн хочет её, можно быть уверенным, что у него есть план открыть её, и мы только что помогли ему её украсть.

Luther Stickell Он заберёт премьер-министра.

Ethan Hunt Да, он её заберёт. Вопрос: как?

Benji Dunn Ну, нам нужно предупредить правительство Великобритании.

[вынимает мобильный телефон]

Ethan Hunt Нет, нет, Брандт, положи телефон. Дай‑ка подумаем об этом минутку.

William Brandt У нас есть обязанность предупредить британское правительство, а не рисковать жизнью премьер-министра, Итан! Просто чтобы ты мог обогнать того, кто обыгрывал тебя на каждом шагу!

Ethan Hunt Это то, что ты думаешь, что это, Брандт? Ты думаешь, что это?

William Brandt Думаю, прямо сейчас ты не способен увидеть другой путь.

Luther Stickell И порой Итан — единственный, кто способен увидеть единственный путь.

William Brandt И если он окажется неправ — мы снова окажемся в Вене!

Ethan Hunt Ты его не знаешь. Если ему что-то захочется, остановить это будет невозможно!

William Brandt Именно поэтому мы должны предупредить британское правительство!

Ethan Hunt Возможно, именно этого он хочет, чтобы мы сделали!

William Brandt Слышишь себя? Мы собираемся предупредить британское правительство!

Ethan Hunt Нет. Мы найдём Лейна, и остановим его прежде чем он заберёт премьер-министра.