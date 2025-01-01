Итан ХантНу, сегодня ночью я это официально подтвердил.
Benji Dunn[саркастично]Вступай в МИФ! Путешествуй по миру! На мониторе. В шкафу.
Alan HunleyХант — уникальный специалист, безупречно подготовленный и максимально мотивированный — непревзойдённый профессионал, невосприимчивый к любым контрмерам. Нет никакой тайны, которую он не смог бы раскрыть, никакой системы безопасности, которую он не смог бы взломать, и никакого человека, которым он не смог бы стать. Он, скорее всего, уже предвидит этот разговор и ждёт момента, чтобы нанести удар в любом направлении, куда бы мы ни пошли. Сэр, Хант — живое воплощение судьбы, и он сделал вас своей целью.
Ethan Hunt[Итан и Бенджи в машине, которая летит в воздухе]Ты пристёгнут?
Recorded VoiceДобрый вечер, мистер Хант. Оружие, которое вы изъяли в Беларуси, подтвердили как нервно-паралитический газ VX, способный уничтожить крупный город. Тела экипажа были найдены менее чем через 24 часа после приземления в Дамаске. Ими оказались низкоуровневые чеченские сепаратисты, не имевшие ни доступа, ни возможности приобрести оружие, которое они перевозили. Это подтверждает ваше подозрение, что теневая организация стремится к разжиганию революции, способствуя актам террора в странах, дружественных Западу. IMF подозревает, что это та же самая теневая организация, которую вы отслеживаете уже год, известная как Синдикат. IMF права. Обычно вы и ваша команда получили бы задание внедриться и разрушить эту террористическую сеть, но мы предприняли меры, чтобы этого не произошло. Потому что мы — Синдикат, мистер Хант, и теперь мы знаем, кто вы. Ваша миссия, если вы решите её принять, — встретить свою судьбу. Пойдёте за нами — попадёте в ловушку. Сопротивляетесь — будете убиты. А ваш дорогой Секретарь откажется от всяких знаний о ваших действиях. Удачи, мистер Хант. Это сообщение самоуничтожится через 5 секунд.
Luther StickellТы должен кое-что понять. Итан — мой друг. И если у меня хоть СЕКУНДА сомнения, на чьей ты стороне...
Ethan HuntЯ не могу тебя защитить, поэтому мне нужно, чтобы ты ушёл.
Benji DunnЭто не твоё решение, Итэн! Я — ПОЛЕВОЙ агент, я знаю, на что иду! Более того, я твой ДРУГ, несмотря на то, что я каждую неделю вру детектору лжи! Ты ПОЗВОНИЛ мне, потому что нужна была моя помощь! И она тебе ещё нужна! Так что я ОСТАЮСЬ! И на этом всё!
ЭтлиБоже упаси. Ничего такого грубого. Нет... Лейн отдаст тебе этот приказ. И чтобы вернуть его доверие, ты сделаешь это.
Ильза ФаустТы послал меня выполнить задание. Я его выполнила. А теперь хочешь меня убрать!
ЭтлиПозволь напомнить: у тебя больше нет своей страны. Директор ЦРУ звонил мне, лично интересовался тобой. Конечно, чтобы сохранить твою легенду, я солгал. Так что для американцев ты — одинокий убийца, легкая добыча. Мало кто знает твою настоящую личность. Было бы плохо, если мы забудем об этом. Видишь ли, выбора нет, Ильза. Ты возвращаешься.
Ethan HuntЯ знаю тебя, Лейн. Где-то по дороге у тебя случился кризис веры. Человеческая жизнь перестала иметь значение, или, может, никогда и не имела. В любом случае, ты убил слишком много невинных, даже не задаваясь вопросом, кто отдаёт приказы и зачем. Ты винил систему за то, кем стал, вместо того чтобы винить себя. Ты жаждал мести, но Рим не пал за один день. Тебе нужна была помощь, тебе нужны были деньги — много денег. И ты пойдёшь на всё, чтобы их получить. Именно поэтому я знаю, что загоню тебя в угол.