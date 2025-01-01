Меню
Киноафиша Фильмы Миссия невыполнима: Племя изгоев Цитаты из фильма Миссия невыполнима: Племя изгоев

Цитаты из фильма Миссия невыполнима: Племя изгоев

Chairman А вы, мистер Брандт, как можете оправдать эту ложь?
William Brandt Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть детали какой-либо операции без одобрения Секретаря.
Бенджи Данн Дай угадаю. Считаешь меня мертвым?
Итан Хант Ну, сегодня ночью я это официально подтвердил.
Benji Dunn [саркастично] Вступай в МИФ! Путешествуй по миру! На мониторе. В шкафу.
Alan Hunley Хант — уникальный специалист, безупречно подготовленный и максимально мотивированный — непревзойдённый профессионал, невосприимчивый к любым контрмерам. Нет никакой тайны, которую он не смог бы раскрыть, никакой системы безопасности, которую он не смог бы взломать, и никакого человека, которым он не смог бы стать. Он, скорее всего, уже предвидит этот разговор и ждёт момента, чтобы нанести удар в любом направлении, куда бы мы ни пошли. Сэр, Хант — живое воплощение судьбы, и он сделал вас своей целью.
Ethan Hunt [Итан и Бенджи в машине, которая летит в воздухе] Ты пристёгнут?
Benji Dunn Ты сейчас мне это говоришь?
[повторяющаяся фраза]
Итан Хант Отчаянные времена требуют отчаянных мер.
Ethan Hunt [Итан висит на боковой двери самолёта] Бенджи, открой дверь!
Benji Dunn Итан? Как ты залез в самолёт?
Ethan Hunt Я не внутри самолёта, я НА самолёте! Открой дверь!
Benji Dunn Да-да, конечно!
[открывает заднюю дверь]
Benji Dunn Ха! Как тебе такое?
Ethan Hunt Это не та дверь!
Luther Stickell [замечает открытую заднюю дверь] Не эту, Бенджи, другую дверь!
Benji Dunn Ой, точно, извини!
Benji Dunn [Итан хочет сесть за руль сразу после того, как его реанимировали после утопления в баке с водой] Стоп, стоп, стоп, ты точно можешь ехать? Минуту назад ты был МЁРТВ!
Ethan Hunt О чём ты вообще?
Benji Dunn [Бенджи садится в машину] Из этого ничего хорошего не выйдет.
[последние слова]
William Brandt Добро пожаловать в МИФ, мистер Секретарь
Уильям Брендт [Брендт и Лютер ищут Итана и Бенджи в Марокко на внедорожнике] Я думал, ты сказал, что сможешь их найти.
Лютер Стикелл Я сказал, что могу их обнаружить. А искать их — ваша задача.
Уильям Брендт Понял.
[Итан с Бенджи врезаются в машину рядом. Лютер машет рукой, Итан отвечает ему тем же]
Уильям Брендт Нашёл.
[Брендт пытается их преследовать, но понимает, что Итана и Брендта гонит банда мотоциклистов, которые проносятся мимо их машины]
Уильям Брендт Гонка на бешеной скорости, а ты взял именно этот внедорожник! Ну надо же!
Лютер Стикелл Не вини меня. Машину выбирал ты!
Уильям Брендт Ты же просто обязан был её взять!
[следит за мотоциклистами]
Лютер Стикелл Посмотри на неё! Да ты едешь как черепаха. Добавь газу!
Ethan Hunt [Итан, Айлза, Бенджи, Лютер и Брандт захватили Лейна в стеклянной клетке] Господа, это Соломон Лейн. Мистер Лейн, знакомьтесь, Миссия Невыполнима.
Ethan Hunt Синдикат — это реальность. Негодяйское государство, обученное делать то, что делаем мы.
Benji Dunn Анти-МИФ.
Recorded Voice Добрый вечер, мистер Хант. Оружие, которое вы изъяли в Беларуси, подтвердили как нервно-паралитический газ VX, способный уничтожить крупный город. Тела экипажа были найдены менее чем через 24 часа после приземления в Дамаске. Ими оказались низкоуровневые чеченские сепаратисты, не имевшие ни доступа, ни возможности приобрести оружие, которое они перевозили. Это подтверждает ваше подозрение, что теневая организация стремится к разжиганию революции, способствуя актам террора в странах, дружественных Западу. IMF подозревает, что это та же самая теневая организация, которую вы отслеживаете уже год, известная как Синдикат. IMF права. Обычно вы и ваша команда получили бы задание внедриться и разрушить эту террористическую сеть, но мы предприняли меры, чтобы этого не произошло. Потому что мы — Синдикат, мистер Хант, и теперь мы знаем, кто вы. Ваша миссия, если вы решите её принять, — встретить свою судьбу. Пойдёте за нами — попадёте в ловушку. Сопротивляетесь — будете убиты. А ваш дорогой Секретарь откажется от всяких знаний о ваших действиях. Удачи, мистер Хант. Это сообщение самоуничтожится через 5 секунд.
Luther Stickell Ты должен кое-что понять. Итан — мой друг. И если у меня хоть СЕКУНДА сомнения, на чьей ты стороне...
[начинает серьезно смотреть на Брандта]
William Brandt Я верю тебе.
Ethan Hunt А третий вариант?
Ilsa Faust Уходи со мной. Прямо сейчас.
Luther Stickell Ох, блин.
Benji Dunn Ну, сколько времени займет проплыть от забора воды до сервисного люка?
Ilsa Faust Две минуты, если насос работает на полную мощность.
Benji Dunn Значит, надо задержать дыхание на две минуты.
Ethan Hunt А как насчет установки профиля безопасности?
Benji Dunn Ну, это займет, типа, минуту максимум.
Ethan Hunt Значит, мне надо задержать дыхание на *три* минуты.
Benji Dunn [беззаботно] Ты справишься.
Ilsa Faust Думаю, ты не учитываешь физическую нагрузку. Чем больше напрягаешься, тем быстрее расходуешь кислород.
Benji Dunn Не парься насчет него, ладно? Ему надо лишь установить поддельный профиль до того, как я доберусь до анализа походки. Ты сам сказал — это единственный способ.
[смеется]
Benji Dunn Это совсем не звучит "невыполнимо".
[первые реплики]
William Brandt Бенджи? Бенджи, ты там?
Ethan Hunt Я не могу тебя защитить, поэтому мне нужно, чтобы ты ушёл.
Benji Dunn Это не твоё решение, Итэн! Я — ПОЛЕВОЙ агент, я знаю, на что иду! Более того, я твой ДРУГ, несмотря на то, что я каждую неделю вру детектору лжи! Ты ПОЗВОНИЛ мне, потому что нужна была моя помощь! И она тебе ещё нужна! Так что я ОСТАЮСЬ! И на этом всё!
Lane Лицом к лицу. Как ты и хотел, Итан.
Девушка из музыкального магазина Мы уже закрываемся.
Итан Хант Я ненадолго.
Девушка из музыкального магазина Ищете что-то конкретное?
Итан Хант Что-то редкое.
Девушка из музыкального магазина Дай угадаю... Классика?
Итан Хант Джаз.
Девушка из музыкального магазина Саксофон?
Итан Хант Колтрейн.
Девушка из музыкального магазина Пиано?
Итан Хант Монк.
Девушка из музыкального магазина Шэдоу Уилсон на басу.
Итан Хант Шэдоу Уилсон играл на барабанах.
Девушка из музыкального магазина Знаешь, почему его Шэдоу зовут?
Итан Хант Потому что у него было лёгкое касание.
Девушка из музыкального магазина Тебе повезло. У меня есть первый тираж.
Итан Хант Ты свободна теперь. Куда пойдёшь?
Ильза Фауст Не знаю. Я своё сделала.
Итан Хант Ага.
Лютер Стикелл Итан, нам пора!
Ильза Фауст [Итан и Ильза обнимаются] Тебе лучше поторопиться.
Итан Хант Удачи.
Ильза Фауст Знаешь, где меня искать.
[уезжает]
Lane Человеческая природа — моё оружие...
Итан Хант [после того, как Ильза помогает ему сбежать] Мы с вами раньше не встречались, да?
Lane [Телефон Итана звонит дважды] У меня для тебя задание, Итан, и ради твоего друга ты его выполнишь.
Ethan Hunt Слушаю.
Lane Твоя миссия, если ты решишь её принять, — принести мне разблокированный диск до полуночи. Теперь скажи нужные слова, пожалуйста.
Ethan Hunt Принимаю.
Lane Да, я знал, что ты так и сделаешь.
Ilsa Faust Ты убиваешь невинных людей.
Lane Я помогал своему правительству убивать много невинных людей и не только. Гораздо больше. Убивал, чтобы сохранить статус-кво. А теперь убиваю, чтобы изменить ситуацию.
Ilsa Faust Думаю, Итан Хант с тобой не согласится.
Lane Итан Хант — игрок. И однажды его удача кончится, и тысячи невинных заплатят цену. Кто из нас тогда будет злодеем?
Record Shop Girl Это действительно ты... Я слышала истории. Не все же они могут быть правдой.
[первые реплики]
Уильям Брандт [по телефону] Бенджи? Бенджи, меня слышишь? Бенджи?
Бенджи Данн [ворчит] Чёрт.
Уильям Брандт Где Итан?
Бенджи Данн [присев в поле] Эээ, сейчас говорить не могу.
Уильям Брандт Посылка на самолёте.
Бенджи Данн Да, знаю. Мы как раз придумываем план Б. Хотя, если честно, это скорее план С.
Уильям Брандт Дела идут не очень...
Бенджи Данн Я в курсе, Брандт. Ты не помогаешь.
Уильям Брандт Где Итан?
Бенджи Данн Не знаю. Мы на радиомолчании.
Уильям Брандт Самолёт не взлетит с этой посылкой. Понял?
Лютер Стикелл [перебивая] Мы работаем над этим.
Уильям Брандт Лютер? Что ты, чёрт возьми, там делаешь? Ты должен быть в Малайзии!
Лютер Стикелл Я *в* Малайзии. Уже два дня. Бенджи нужна была помощь.
Бенджи Данн Мне не нужна была помощь. Мне просто нужна была поддержка. Это разные вещи.
Уильям Брандт [обиженно] Посылка всё ещё на самолёте.
Ilsa Faust Ещё раз. У вас будет три минуты. Две с половиной минуты, чтобы сменить профиль безопасности. Тридцать секунд — чтобы скрыться через технический люк.
Benji Dunn Помни, экономь кислород. Не шевелись, если нет необходимости.
Лейн [пока Бенджи привязан к бомбе, а Лейн требует бухгалтерскую книгу] Где диск?
Бенджи Данн Где диск?
Итан Хант Ты на него смотришь. Я и есть этот диск.
Ethan Hunt Значит, ключ к тому, чтобы сломать Лейна, лежит в компьютере, просто ждёт, пока кто-то его возьмёт.
Benji Dunn Так почему Лейн не послал кого-то украсть его?
Ilsa Faust Он посылал. Меня. И могу сказать... это невозможно.
Ethan Hunt Вождь Атли, благодарю, что приняли наше приглашение.
[стреляет в Атли транквилизатором]
Atlee [в состоянии оцепенения] Вы знаете, кто я?
Ethan Hunt Мы знаем, что вы создали Синдикат. Но Лейн сбежала и обернула его против вас, не так ли? И вы всеми силами пытались это скрыть. Вот почему стерли диск, когда она принесла его вам.
Atlee Это правда.
Ethan Hunt Теперь у директора Ханли есть к вам вопросы по поводу Ильзы Фауст. А именно — как вы её подставили.
Atlee Это тоже правда.
Ethan Hunt [обращаясь к Ханли] Это противоядие.
William Brandt Когда премьер-министр узнал о Синдикате, Атли напал на него.
Prime Minister [в состоянии оцепенения] Да, это правда.
William Brandt А потом вы спасли премьер-министра, сэр.
Prime Minister Спас? Я очень признателен.
Ethan Hunt У меня есть выход. Интересно?
Ilsa Faust Веди.
Ilsa Faust У тебя есть всё, чтобы меня найти.
Ilsa Faust И что привело вас, джентльмены, в Касабланку?
[Итан показывает ей помаду]
Ilsa Faust К сожалению, даже если пройти все остальные меры безопасности, последняя тебя не пропустит.
Benji Dunn Значит, ни одна маска не сработает. Нас раскроют ещё до того, как мы попадём в хранилище, и я окажусь в марокканской тюрьме, играя в пап и мам с Ахмадом Душителем.
Ethan Hunt Что происходит?
Luther Stickell Я не могу открыть.
Ethan Hunt Что значит не можешь открыть?
Luther Stickell Значит не могу открыть, никогда.
Benji Dunn Это красный ящик?
William Brandt Что?
Ethan Hunt Это красный ящик. Британское правительство использует их для перевозки государственных тайн.
William Brandt Звучит не очень.
Benji Dunn Это значит тройное шифрование. Ты не откроешь его без отпечатков пальцев, скана сетчатки и кодовой фразы, которую должен произнести определённый человек.
Ethan Hunt Сам премьер-министр Великобритании.
Benji Dunn Да, именно он.
William Brandt То есть, нет никакой бухгалтерской книги, значит у нас нет доказательств существования Синдиката. Возвращаемся к исходной точке, только теперь нас всех разыскивает ЦРУ. Горжусь нами.
Benji Dunn Что я не понимаю, так это почему этот красный ящик лежит в частном хранилище данных в Марокко?
Luther Stickell И зачем Лэйну он, если он не может его открыть?
Benji Dunn Если Лэйн хочет его, значит у него есть план, как открыть. А мы только что помогли ему украсть его.
Luther Stickell Он собирается захватить премьер-министра.
Ethan Hunt Да, собирается. Вопрос только в том, как.
Benji Dunn Если уж ты меня сюда привёз, мог бы хоть что-то поярче устроить, ну знаешь, драматичнее.
Ethan Hunt Бенджи, мы пытаемся оставаться незаметными. Хочешь драмы — иди в оперу.
Ильза Фауст Ты приказываешь мне убить Ханта?
Этли Боже упаси. Ничего такого грубого. Нет... Лейн отдаст тебе этот приказ. И чтобы вернуть его доверие, ты сделаешь это.
Ильза Фауст Ты послал меня выполнить задание. Я его выполнила. А теперь хочешь меня убрать!
Этли Позволь напомнить: у тебя больше нет своей страны. Директор ЦРУ звонил мне, лично интересовался тобой. Конечно, чтобы сохранить твою легенду, я солгал. Так что для американцев ты — одинокий убийца, легкая добыча. Мало кто знает твою настоящую личность. Было бы плохо, если мы забудем об этом. Видишь ли, выбора нет, Ильза. Ты возвращаешься.
[Ильза уходит]
Этли Рад знать, что ты с нами.
William Brandt IMF больше не существует. Мне приказали всех задержать.
Ethan Hunt Понял тебя, Брандт. Этого разговора не было. Я пропал в Лондоне, ты не знаешь, где я, жив я или мёртв.
William Brandt Человека, которого ты видел, можешь найти?
Ethan Hunt Не остановлюсь, пока не найду.
William Brandt Это, возможно, наша последняя миссия, Итан. Сделай её значимой.
William Brandt Скажи, что можно провести распознавание по эскизу.
Luther Stickell Для простых смертных — нет. Для меня — я мог бы сделать это дома.
William Brandt Сколько это займет времени?
Luther Stickell Нашёл её. Камеры засняли её в аэропорту Касабланки.
William Brandt [на экране компьютера показано, что Ильза Фауст — агент, выведенный из игры] Что за чёрт?
Luther Stickell Она — серьёзная опасность.
William Brandt Всё в порядке?
Ethan Hunt Дело чуть не вышло из-под контроля.
Benji Dunn [приходит в сознание] Ого! Берегись!
Benji Dunn [подходит к Илсе и Итэну] Видишь? Что я говорил? Сложно? Конечно. Но уж точно не... Чёрт. С ним всё в порядке? Что случилось?
Lane Он что-нибудь сказал?
Ilsa Faust Он знает про Марокко.
Lane Что он знает про Марокко?
Ilsa Faust Он знает про электростанцию. Но не знает, что в ней.
Lane Найди его, пожалуйста.
Ilsa Faust Он меня найдёт... Я позаботилась об этом.
Luther Stickell И что теперь будем делать?
Ethan Hunt Пожалуйста, скажи, что ты сделал копию этого диска.
Benji Dunn Конечно, я сделал копию.
William Brandt Так куда идём?
Ethan Hunt Я знаю тебя, Лейн. Где-то по дороге у тебя случился кризис веры. Человеческая жизнь перестала иметь значение, или, может, никогда и не имела. В любом случае, ты убил слишком много невинных, даже не задаваясь вопросом, кто отдаёт приказы и зачем. Ты винил систему за то, кем стал, вместо того чтобы винить себя. Ты жаждал мести, но Рим не пал за один день. Тебе нужна была помощь, тебе нужны были деньги — много денег. И ты пойдёшь на всё, чтобы их получить. Именно поэтому я знаю, что загоню тебя в угол.
Ethan Hunt Шоу вот-вот начнётся, Бенджи.
Benji Dunn Понял.
Ethan Hunt Займи позицию. Скажи, что видишь.
Benji Dunn Хорошо.
Ethan Hunt Классный смокинг, кстати.
[Бенджи оглядывается в поисках Итана]
Benji Dunn Что за хр#нь? Она пыталась меня пристрелить!
Ethan Hunt Это не делает её плохим человеком.
Яник Винтер [после того, как Итан и Ильза спасают Бенджи] Что мне делать?
Лейн Убей женщину. Мне нужен Хант живым.
[члены Синдиката начинают окружать Итана и Ильзу. После короткой паузы Синдикат начинает атаку, Ильза достаёт оружие и начинает стрелять. Начинается перестрелка]
Lane Дважды ты уже позволял ему ускользнуть. Любопытно.
Ilsa Faust Ты сомневаешься в моей преданности или в моих способностях?
Lane Не могу решить.
Ilsa Faust Я уже говорил тебе: либо доверяй мне, либо убей. Но если решил убить — будь мужиком.
[бросает Лейну пистолет охранника]
Ilsa Faust Сам справляйся.
[Лейн стреляет в охранника рядом с Ильзой]
Ильза Фауст Если честно, ты террорист.
Лейн Если бы это было правдой, моя цель была бы сеять страх. Но мои методы куда более точечны.
Ильза Фауст Ты убиваешь невинных людей.
Лейн Я помогал своему правительству убивать много невинных людей и даже больше, намного больше. Убивал, чтобы сохранить статус-кво. А теперь убиваю, чтобы изменить мир.
Ethan Hunt [Пытается спровоцировать Лейна через психологическую оценку] Ты потерял веру в то, что делаешь, и, конечно, стал винить систему.
Ilsa Faust Им наплевать, жив ты или мёртв.
Ethan Hunt ...Так на кого теперь работаешь?
Ilsa Faust Лейн, Атли, ваше правительство, моё правительство — они все одинаковы. Мы просто думаем, что воюем на правильной стороне, потому что хотим в это верить.
Alan Hunley В любом случае, найти Ханта — это уже не просто прихоть!
Benji Dunn Стой, стой, стой, стой, стой. Ты в порядке за рулём? Минуту назад ты был мёртв.
Ethan Hunt О чём ты говоришь?
Benji Dunn Это плохо кончится.
[Команда пытается открыть пакет данных, который они украли]
Ethan Hunt Что происходит?
Luther Stickell Я не могу открыть его.
Ethan Hunt Что ты имеешь в виду: ты не можешь открыть его?
Ethan Hunt Я имею в виду, что не смогу открыть его никогда.
Benji Dunn Это красная коробка.
William Brandt А что?
Ethan Hunt Это красная коробка. Правительство Великобритании использует их для перевозки государственных секретов.
William Brandt Звучит не очень.
Benji Dunn То есть это тройная защита. Ты не сможешь открыть это без отпечатков пальцев, скана сетчатки и голосовой фразы, произнесённой конкретным человеком.
Ethan Hunt Сам премьер-министр Великобритании.
Benji Dunn Да, он.
William Brandt Так что ты говоришь, что нет никаких записей, значит, у нас нет доказательств существования Синдиката. Значит, мы снова начинаем с нуля, и теперь все мы разыскиваемые ЦРУ.
[саркастически]
William Brandt О, как же я горжусь нами.
Benji Dunn И зачем здесь красная коробка, лежащая в частном хранилище данных в Марокко?
Luther Stickell И зачем Лейн хочет её, если он не может открыть её?
Benji Dunn Если Лейн хочет её, можно быть уверенным, что у него есть план открыть её, и мы только что помогли ему её украсть.
Luther Stickell Он заберёт премьер-министра.
Ethan Hunt Да, он её заберёт. Вопрос: как?
Benji Dunn Ну, нам нужно предупредить правительство Великобритании.
William Brandt Да, МИ-6.
[вынимает мобильный телефон]
Ethan Hunt Нет, нет, Брандт, положи телефон. Дай‑ка подумаем об этом минутку.
William Brandt У нас есть обязанность предупредить британское правительство, а не рисковать жизнью премьер-министра, Итан! Просто чтобы ты мог обогнать того, кто обыгрывал тебя на каждом шагу!
Ethan Hunt Это то, что ты думаешь, что это, Брандт? Ты думаешь, что это?
William Brandt Думаю, прямо сейчас ты не способен увидеть другой путь.
Luther Stickell И порой Итан — единственный, кто способен увидеть единственный путь.
William Brandt И если он окажется неправ — мы снова окажемся в Вене!
Ethan Hunt Ты его не знаешь. Если ему что-то захочется, остановить это будет невозможно!
William Brandt Именно поэтому мы должны предупредить британское правительство!
Ethan Hunt Возможно, именно этого он хочет, чтобы мы сделали!
William Brandt Слышишь себя? Мы собираемся предупредить британское правительство!
Ethan Hunt Нет. Мы найдём Лейна, и остановим его прежде чем он заберёт премьер-министра.
William Brandt [пауза, затем медленно кладёт телефон обратно в карман] Ладно. Хорошо, Итан. Мы найдём Лейна. Но скажи мне: как мы будем это делать?
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Найджел Барбер
Nigel Barber
Джереми Реннер
Джереми Реннер
Jeremy Renner
Саймон Пегг
Саймон Пегг
Simon Pegg
Том Круз
Том Круз
Tom Cruise
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Alec Baldwin
Винг Реймз
Винг Реймз
Ving Rhames
Ребекка Фергюсон
Ребекка Фергюсон
Rebecca Ferguson
Шон Харрис
Шон Харрис
Sean Harris
Гермиона Корфилд
Гермиона Корфилд
Hermione Corfield
Саймон МакБерни
Саймон МакБерни
Simon McBurney
Том Холландер
Том Холландер
Tom Hollander
Jens Hultén
Jens Hultén
