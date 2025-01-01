Tommy CarterНаркотики не лечат боль, они её только маскируют.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Angel SanchezКак вы знаете, нет ничего такого, чего семья не смогла бы сделать вместе. Даже сказать правду.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MeyerРаз в сто лет нам встречается автор, который действительно может изменить нашу жизнь. Кто-то, откуда мы не знаем, возможно, даже из самого рая Данте, который собирает слова, которые мы должны читать и слышать. Не какой-то там писак синтаксиса, а небесный писец с могучими идеями. Абсолютный и истинный автор. Дамы и господа, представляю вам Томаса Картера.