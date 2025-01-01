Меню
Tommy Carter Наркотики не лечат боль, они её только маскируют.
Angel Sanchez Как вы знаете, нет ничего такого, чего семья не смогла бы сделать вместе. Даже сказать правду.
Meyer Раз в сто лет нам встречается автор, который действительно может изменить нашу жизнь. Кто-то, откуда мы не знаем, возможно, даже из самого рая Данте, который собирает слова, которые мы должны читать и слышать. Не какой-то там писак синтаксиса, а небесный писец с могучими идеями. Абсолютный и истинный автор. Дамы и господа, представляю вам Томаса Картера.
Tommy Carter Почему бы тебе просто не убить меня?
Angel Sanchez Определённые поступки вызывают неизбежные последствия.
Tommy Carter Ты не неправильно понимаешь мою книгу. Ты просто с ума сшиблен.
[последние слова]
Ben Carter Что ты делаешь, чувак? Не делай ничего глупого, братан.
