Цитаты из фильма Энни

Цитаты из фильма Энни

Hannigan Добавь меня в друзья на Фейсбуке!
Will Stacks Ты мне в Гарлеме не нравишься, почему я должен добавлять тебя в друзья на Фейсбуке?
Will Stacks Почему ты бежишь?
Annie Так я быстрее добираюсь.
Will Stacks Иногда то, что ты ищешь, прямо перед твоим носом.
Will Stacks Видишь ли, надо играть теми картами, что у тебя есть. Какими бы плохими они ни были.
Annie А если у тебя нет *ни одной* карты?
Will Stacks Тогда блефуй.
Hannigan [назойливо; про Энни к Грейс] Знаешь, она такая ангелочка. Мы не наследуем Землю, мы её берём взаймы у наших детей.
Hannigan Были и хуже политики, чем он.
Guy Я знаю. И я их выбирал.
Annie У тебя непереносимость лактозы?
Will Stacks У меня непереносимость детей.
Annie [Стэ́ксу] Тебе надо научиться не плеваться. Ты же не верблюд.
Annie [над её районом на вертолёте] Это *мой* Нью-Йорк.
Will Stacks Где ты жила?
Annie Везде.
Annie Не могу поверить, что я здесь. На мне платье, словно облако. Я стою посреди гигантской булочки с корицей.
[смотрит вверх на атриум музея Гуггенхайма]
[последние слова]
Мужчина в баре Продолжай петь и танцевать так, он точно не мог выиграть.
Annie Где мы?
Will Stacks В Квинсе.
Annie Мне нужен паспорт?
unknown reporter Энни, как ты её назовёшь?
Will Stacks Она как ураган.
Annie Сэнди. Её зовут Сэнди.
Will Stacks Что? Я чувствую, как ты улыбаешься этими своими англичанскими губами.
Red Haired "Annie" [первые строки; читает свой доклад о президенте перед классом] Итак, хотя он хотел сделать много за время президентства, он умер от пневмонии всего через 32 дня. Так что мы все можем учиться у Уильяма Генри Гаррисона — носить пальто и мыть руки, чтобы укреплять иммунитет. Вот и всё.
[Стакс и Грейс находятся в вертолёте над городом]
Will Stacks [пониженный голос] Этот город нуждается во мне...
Grace Ладно, полегче там, Бэтмен.
