Will StacksЧто? Я чувствую, как ты улыбаешься этими своими англичанскими губами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Red Haired "Annie"[первые строки; читает свой доклад о президенте перед классом]Итак, хотя он хотел сделать много за время президентства, он умер от пневмонии всего через 32 дня. Так что мы все можем учиться у Уильяма Генри Гаррисона — носить пальто и мыть руки, чтобы укреплять иммунитет. Вот и всё.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Стакс и Грейс находятся в вертолёте над городом]
Will Stacks[пониженный голос]Этот город нуждается во мне...