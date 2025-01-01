Red Haired "Annie" [первые строки; читает свой доклад о президенте перед классом] Итак, хотя он хотел сделать много за время президентства, он умер от пневмонии всего через 32 дня. Так что мы все можем учиться у Уильяма Генри Гаррисона — носить пальто и мыть руки, чтобы укреплять иммунитет. Вот и всё.