[куратор и 11-й Доктор смотрят на картину]
The Curator
Тебе, кажется, была любопытна эта картина. Я приобрёл её при необычных обстоятельствах. Что ты думаешь о названии?
Eleventh Doctor
Каком названии? Их два: «Больше Нет» или «Галлифрей Падает».
The Curator
Нет. Видишь ли, все ошибаются. Это одно название: «Галлифрей больше не падает». Итак... как ты думаешь, что это значит, а?
Eleventh Doctor
...Что Галлифрей не пал. Это сработало! Он всё ещё там, где-то!
The Curator
Я всего лишь скромный куратор. Вряд ли я знаю.
[уходит]
The Curator
[возвращается]
Где он, действительно?
The Curator
Потерян! Тсс!... Возможно. Вещи иногда теряются, знаешь ли. А теперь, извините меня. Ох... у тебя много дел.
Eleventh Doctor
У меня? Это то, что я теперь должен делать — искать Галлифрей?
The Curator
Что ж, это полностью твой выбор. Решай сам, а? Я могу только сказать, что бы сделал я. Если бы я был на твоём месте...
[смеётся]
The Curator
«Если бы я был на твоём месте...» Возможно, я и был тобой, конечно. Или, может быть, ты — это Я.
[оба смеются, и куратор пожимает Доктору руку]
The Curator
Поздравляю.
The Curator
Или, может быть, это не важно, в любом случае. Кто знает? Кто Знает?