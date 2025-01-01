[куратор и 11-й Доктор смотрят на картину]

The Curator Тебе, кажется, была любопытна эта картина. Я приобрёл её при необычных обстоятельствах. Что ты думаешь о названии?

Eleventh Doctor Каком названии? Их два: «Больше Нет» или «Галлифрей Падает».

The Curator Нет. Видишь ли, все ошибаются. Это одно название: «Галлифрей больше не падает». Итак... как ты думаешь, что это значит, а?

Eleventh Doctor ...Что Галлифрей не пал. Это сработало! Он всё ещё там, где-то!

The Curator Я всего лишь скромный куратор. Вряд ли я знаю.

[уходит]

Eleventh Doctor Тогда где он?

The Curator [возвращается] Где он, действительно?

The Curator Потерян! Тсс!... Возможно. Вещи иногда теряются, знаешь ли. А теперь, извините меня. Ох... у тебя много дел.

Eleventh Doctor У меня? Это то, что я теперь должен делать — искать Галлифрей?

The Curator Что ж, это полностью твой выбор. Решай сам, а? Я могу только сказать, что бы сделал я. Если бы я был на твоём месте...

[смеётся]

The Curator «Если бы я был на твоём месте...» Возможно, я и был тобой, конечно. Или, может быть, ты — это Я.

[оба смеются, и куратор пожимает Доктору руку]

The Curator Поздравляю.

Eleventh Doctor Большое спасибо.