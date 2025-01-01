Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы День Доктора Цитаты из фильма День Доктора

Цитаты из фильма День Доктора

War Doctor Великие люди закаляются в огне. Привилегия же менее значимых — зажигать пламя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tenth Doctor Что бы ты ни задумал, забудь! Я — Доктор. Мне 904 года. Я с планеты Галлифрей в созвездии Кастербореус. Я — Надвигающаяся Буря, Несущий Тьму, а ты... в основном просто кролик, да? Ладно, продолжай... просто... общее... предупреждение...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eleventh Doctor Геронимо!
Tenth Doctor Вперёд!
War Doctor Да ради всего святого! Галлифрей стоит!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Clara Доктор, что происходит?
Eleventh Doctor Это... э-э... времячковое... такое.
War Doctor «Времячковое» что? «Времячковое»?
Tenth Doctor П-понятия не имею, где он такое берёт.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eleventh Doctor [точки на ТАРДИС Войнового Доктора] Смотри... круглые штуки!
Tenth Doctor Люблю круглые штуки.
Eleventh Doctor Что это за круглые штуки?
Tenth Doctor Понятия не имею.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
War Doctor Ты способен говорить, не размахивая руками?
Eleventh Doctor Да.
[Хлопает в ладоши]
Eleventh Doctor Нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tenth Doctor Но не волнуйтесь, я начал это делать очень давно!
[Множество ТАРДИСов приближаются к Галлифрею]
First Doctor Созываю Военный совет Галлифрея, говорит Доктор.
Eleventh Doctor Можно сказать, я делал это всю свою жизнь.
Second Doctor Удачи!
Third Doctor Приготовьтесь.
First Doctor Готов.
Fourth Doctor Начинаю расчёты.
Fifth Doctor Скоро будем на месте.
Seventh Doctor Через границы, что разделяют вселенные.
Sixth Doctor Нужно зафиксировать его координаты.
Ninth Doctor А теперь мой следующий трюк...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Одиннадцатый Доктор Иногда Клара спрашивает меня, мечтаю ли я. — Конечно, мечтаю, — отвечаю я. — Мечтают все. — А о чём ты мечтаешь? — спрашивает она. — О том же, о чём мечтают все, — отвечаю я. — Я мечтаю о том, куда я иду. Она всегда смеётся над этим. — Но ты никуда не идёшь, ты просто бродишь. — Это неправда. Больше нет. У меня есть новое назначение. Моё путешествие такое же, как у тебя, как у каждого. Оно заняло у меня столько лет, столько жизней, но наконец я знаю, куда иду. Куда всегда шёл. Домой. Длинным путём.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eleventh Doctor Требую немедленно заключить меня в башне вместе с моими сообщниками — «Песочными башмаками» и Дедушкой.
War Doctor Дедушка?
Tenth Doctor Это не «Песочные башмаки»!
War Doctor А то и есть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
War Doctor [Десятый и Одиннадцатый Докторы направляют свои звуковые отвертки на стражников эпохи Елизаветы] О, опять указывание! Это отвертки! Что ты собираешься делать, собирать с ними шкаф?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Десятый Доктор [достаёт устройство] Динь!
Елизавета I Что это?
Десятый Доктор Это такая штука, которая издаёт... динь! Сделал сам. Загорается в присутствии ДНК, способной менять форму. Ещё она умеет разогревать замороженные обеды с расстояния до шести метров и скачивать комиксы из будущего. Никогда не знаю, когда остановиться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Clara Однажды ты просто сможешь пройти мимо феса.
Eleventh Doctor Никогда не случится.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tenth Doctor О, ты переделал интерьер!
[Одиннадцатый Доктор улыбается]
Tenth Doctor Мне это не нравится.
[Одиннадцатый Доктор выглядит оскорблённым]
Eleventh Doctor Да? Да? Ты же никогда этого не делаешь!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Moment Давай, спроси их. Спроси то, что тебе нужно узнать.
War Doctor Ты когда-нибудь считал?
Eleventh Doctor Считал что?
War Doctor Сколько детей было на Галлифрее в тот день.
Eleventh Doctor [пауза] Понятия не имею.
War Doctor Сколько тебе сейчас лет?
Eleventh Doctor Э-э, не знаю. Потерял счёт. 1200 с чем-то, кажется, если я не вру. Не помню, вру ли я насчёт возраста, вот насколько я стар.
War Doctor На четыреста лет старше меня, и за всё это время ты даже не задумался, сколько их было? Ни разу не считал?
Eleventh Doctor Скажи мне: в чём смысл?
Tenth Doctor [в ярости на 11-го Доктора] 2,47 миллиарда!
War Doctor Ты считал!
Tenth Doctor [к 11-му Доктору] Забыл! Четыреста лет — и вот что нужно?
Eleventh Doctor Я отпустил это!
Tenth Doctor Куда? Куда ты мог уйти, чтобы забыть такое?
Eleventh Doctor Спойлеры.
Tenth Doctor Нет, нет, нет, хоть раз я хочу знать, куда иду.
Eleventh Doctor Нет, ты этого правда не хочешь!
War Doctor Я не знаю, кто вы. Никто из вас. Понятия не имею.
The Moment Это ты. Это то, кем ты станешь, если уничтожишь Галлифрей. Человек, который сожалеет. И человек, который забывает. Момент приближается. Момент — это я. Тебе решать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Воин Доктор Интерфейс горячий.
Момент Что ж, я стараюсь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
War Doctor Она показала мне не просто какое-то будущее, она показала именно то будущее, которое мне нужно увидеть!
The Moment Вот теперь ты понял!
Eleventh Doctor А? Кто?
War Doctor О, Девочка Плохая Волчица, я бы тебя поцеловал!
The Moment Да уж, вряд ли.
Tenth Doctor Извини, ты только что сказал Плохая Волчица?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The General Я не понимал, когда мне было хорошо — все двенадцать из них.
Androgar Нет, сэр, все тринадцать!
[двенадцатый Доктор появляется в своей ТАРДИС]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Tenth Doctor Компенсируешь?
The Eleventh Doctor За что?
The Tenth Doctor Регенерацию. Это лотерея.
The Eleventh Doctor Он классный. Правда, классный? Я — Доктор, и я супер. Ой, а у меня кеды на ногах!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kate Stewart Подумай вот о чём: американцы, способные переписывать историю? Ты видел их фильмы...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tenth Doctor Это не королева Англии! Это её чужеродная копия!
Eleventh Doctor И поверь ему — он реально проверял.
Tenth Doctor Да замолчи ты.
Eleventh Doctor Ядовитые железы на языке.
Tenth Doctor Серьёзно, прекрати.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
War Doctor [Десятый и Одиннадцатый Доктора направляют свои звуковые отвертки] Зачем вы так наводите отвертки? Это же научные приборы, а не водяные пистолеты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Десятый Доктор Соник не сработает, это слишком примитивно.
Одиннадцатый Доктор Попросим дверь получше, чтобы сбежать?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Clara Ты сказала, что имя, которое ты выбрала, — это обещание. Какое именно обещание?
Tenth Doctor Никогда не быть жестоким или трусливым.
War Doctor Никогда не сдаваться. Никогда не уступать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Eleventh Doctor Я бежал всю свою жизнь... сквозь время и пространство. Каждую секунду каждой минуты каждого дня больше девятисот лет. Я сражался за мир во вселенной, охваченной войной. Теперь настало время столкнуться с выбором, который я сделал во имя Доктора. Наше будущее зависит от одного единственного момента в один невозможный день. Дня Доктора.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Moment Ты знаешь звук, который издаёт ТАРДИС? Это хрип, стоны... Этот звук несёт надежду куда бы ни направился.
War Doctor Да. Да, мне нравится в это верить.
The Moment Для каждого, кто услышит его, Доктор. Для каждого. Даже для такого потерянного, как ты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eleventh Doctor У меня было много лиц, много жизней. Но я не признаю все из них. Есть одна жизнь, которую я очень старался забыть. Он был Доктором, который сражался во Временной Войне, и это был тот день, когда он это сделал. День, когда это сделал я. День, когда он убил всех их. Последний день Временной Войны. Войны, чтобы покончить со всеми войнами между моим народом и далеками, и в той битве был человек с кровью на руках больше, чем у кого-либо ещё. Человек, который совершил преступление, которое заставило вселенную замолчать. И этот человек — я.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Moment И ты тот, кто нас всех спасёт?
War Doctor Да.
The Moment Если у меня когда-нибудь появится эго, ты будешь на этой работе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
War Doctor [Елизавета I хватает и целует своего нового мужа, Десятого Доктора] Часто такое бывает в будущем?
Eleventh Doctor Да, понемногу это начинается.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tenth Doctor Ты правда думаешь, что настоящая королева Англии просто так поделится троном с каким-то симпатичным парнем в обтягивающем костюме? Только потому, что у него потрясающие волосы. И красивая лошадь.
[лошадь превращается в зигона]
Tenth Doctor О... это была лошадь. Я стану королём. Бегите!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eleventh Doctor [смотрит на Десятого] О, вот это худой. Вот это по-настоящему худой! Никогда не видел его снаружи. Как спецэффект. Эй!
[схватывает фес]
Eleventh Doctor Ха! Человек-спичка!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eleventh Doctor Кейт Лезбридж Стюарт, умная девочка, как, я уверен, твой отец тебе говорил, я не люблю, когда меня берут на руки!
Clara Наверное, у него в голове это звучало лучше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eleventh Doctor Инопланетные технологии и человеческая тупость. Поверьте, это беспроигрышная комбинация.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eleventh Doctor [про себя] Я мог бы стать куратором. Я бы отлично справлялся с кураторством, меня бы звали "Великий Куратор" ха-ха. Я мог бы уйти на пенсию и заниматься этим. Я мог бы уйти на пенсию и быть куратором этого места.
The Curator [за спиной] Знаешь, я правда думаю, что у тебя могло бы получиться.
[Доктор поворачивается и внимательно смотрит на Куратора]
Eleventh Doctor Я никогда не забываю лица.
The Curator Я знаю, ты не забываешь. И в будущем, возможно, ты будешь иногда возвращаться к некоторым... но только к старым любимчикам, да?
[Одиннадцатый Доктор подмигивает ему]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Десятый Доктор Это временная трещина! Разрыв в самой ткани реальности! Может произойти что угодно!
[из отверстия вылезает феска]
Десятый Доктор Например... феска?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
War Doctor [вход в ТАРДИС] Ты немного запустил это место.
Eleventh Doctor Ах, это его фаза гранжа. Он из неё вырастет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Eleventh Doctor Измени полярность!
[они так делают, но ничего не происходит]
The Eleventh Doctor Не работает.
The Tenth Doctor Мы оба меняем полярность.
The Eleventh Doctor Да, я знаю.
The Tenth Doctor Нас двое, я меняю, ты меняешь обратно, мы ПУТАЕМ полярность!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tenth Doctor Большая красная резиновая штука, покрытая присосками. Удивительно хорошо целуется.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kate Stewart Какая у нас легенда на этот раз?
Osgood Эээ, Деррен Браун.
Kate Stewart Снова?
Osgood Да мы ему цветы уже присылали.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
War Doctor [Войновой Доктор начинает регенерацию] О, да, конечно, вроде логично. Немного приелось. Надеюсь, уши в этот раз будут менее заметны.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Moment Я открываю окна в твое будущее. Запутанность во времени, сквозь грядущие дни, к тому, кем сегодня тебя сделает человек...
[из отверстия появляется фес]
The Moment Ладно, я этого не ожидал...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Clara Посмотрите на вас, все трое. Воин, герой и ты...
Eleventh Doctor А кто же я?
Clara Ты правда забыл?
Eleventh Doctor Да... возможно, да.
Clara Воинов у нас хватает. А быть героем может всякий дурак.
Eleventh Doctor Тогда что же мне делать?
Clara То, что всегда делал. Будь Доктором!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The General Мы бы потерялись в другой вселенной. Застыли бы в одном моменте. У нас бы не осталось ничего.
Eleventh Doctor У вас была бы надежда, а сейчас именно этого у вас и нет!
The General Это бред! Только расчёты заняли бы сотни лет!
Eleventh Doctor О, сотни и сотни.
Tenth Doctor Но не волнуйся. Я начал очень давно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The General Момент исчез.
Androgar Я не понимаю. Что такое Момент? Я никогда о нём не слышал.
The General Поглотитель галактик. Последнее творение древних с Галлифрея. Оружие такой силы, что его операционная система обрела разум. По легенде, у неё даже появилось сознание.
Androgar И мы никогда им не пользовались?
The General Как использовать оружие окончательного уничтожения, когда оно может вынести приговор тебе? Есть только один человек, который на это решится.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eleventh Doctor Эй, ты! Ты типа учёный?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Eleventh Doctor [для Десятого и Войны Докторов] 400 лет за 4 секунды! Мы, может, и были не сговорчивы, что, честно говоря, странно в таких обстоятельствах, но скажу вам, ребята, мы чертовски умны!
[Клара открывает дверь камеры]
The Eleventh Doctor Как ты это сделала?
Clara Она не была заперта
The Eleventh Doctor Понятно...
Clara Подождите, вас трое в одной камере, и никто не подумал проверить дверь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Doctor Добрый день. Я ищу Доктора.
The Tenth Doctor Ну... вы точно по адресу.
The Doctor Отлично! Правильно! Так кто вы, ребята? Ах, конечно! Вы его спутники?
The Eleventh Doctor Его спутники!
The Doctor Они всё моложе и моложе! Ну, если вы не против указать мне общее направление к Доктору...
[жужжание отвёрток 10-го и 11-го]
The Doctor Правда?
The Eleventh Doctor Да.
The Tenth Doctor Правда.
The Doctor Ты — это я? Вы оба?
The Tenth Doctor Ага.
The Doctor [указывая на 11-го] Даже этот?
The Eleventh Doctor Да!
The Doctor Вы мои будущие «я»?
The Tenth Doctor [с 11-м Доктором] Да!
The Doctor У меня что, кризис среднего возраста?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
War Doctor Лорды Времени с Галлифрея, далеки со Скаро. Я предупреждаю вас всех. Слишком долго я сдерживал свою руку. Больше не будет. Сегодня вы не оставляете мне выбора. Сегодня эта война закончится. Больше не будет. Больше не будет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zygon Kate Ты хочешь уничтожить Лондон?
Kate Stewart Чтобы спасти мир? Да, хочу.
Zygon Kate Ты блефуешь.
Kate Stewart Правда так думаешь? Если ты меня копируешь, значит где-то в твоей памяти есть человек по имени Бригадир Алистер Гордон Лезбридж-Стюарт. Я его дочь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tenth Doctor Всегда есть что-то, чего мы не знаем, не так ли?
War Doctor Я на это очень надеюсь. Ну что ж, господа, для меня была честь и привилегия.
Tenth Doctor Взаимно.
Eleventh Doctor Доктор.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
War Doctor Алло? Кто-нибудь есть?
The Moment Это ничего. Просто волк.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[куратор и 11-й Доктор смотрят на картину]
The Curator Тебе, кажется, была любопытна эта картина. Я приобрёл её при необычных обстоятельствах. Что ты думаешь о названии?
Eleventh Doctor Каком названии? Их два: «Больше Нет» или «Галлифрей Падает».
The Curator Нет. Видишь ли, все ошибаются. Это одно название: «Галлифрей больше не падает». Итак... как ты думаешь, что это значит, а?
Eleventh Doctor ...Что Галлифрей не пал. Это сработало! Он всё ещё там, где-то!
The Curator Я всего лишь скромный куратор. Вряд ли я знаю.
[уходит]
Eleventh Doctor Тогда где он?
The Curator [возвращается] Где он, действительно?
Eleventh Doctor Да!
The Curator Потерян! Тсс!... Возможно. Вещи иногда теряются, знаешь ли. А теперь, извините меня. Ох... у тебя много дел.
Eleventh Doctor У меня? Это то, что я теперь должен делать — искать Галлифрей?
The Curator Что ж, это полностью твой выбор. Решай сам, а? Я могу только сказать, что бы сделал я. Если бы я был на твоём месте...
[смеётся]
The Curator «Если бы я был на твоём месте...» Возможно, я и был тобой, конечно. Или, может быть, ты — это Я.
[оба смеются, и куратор пожимает Доктору руку]
The Curator Поздравляю.
Eleventh Doctor Большое спасибо.
The Curator Или, может быть, это не важно, в любом случае. Кто знает? Кто Знает?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
War Doctor Если ты была в моей голове, то знаешь, что я видел. Страдания. Каждый момент во времени и пространстве горит. Это должно закончиться, и я собираюсь положить этому конец единственным способом, который у меня есть.
The Moment И ты собираешься использовать меня, чтобы это прекратить. Убив всех. Далеков и Повелителей Времени. Я могла бы. Но для тебя это будет иметь последствия.
War Doctor Я не хочу выжить после этого.
The Moment Тогда это и есть твоё наказание. Если ты сделаешь это, если убьёшь всех, вот и будет цена. Ты останешься жив.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Moment Ах, посмотри на себя. Между девушкой и ящиком застрял. Вся твоя жизнь в двух словах, да, Доктор?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kate Stewart Малкольм? Мне нужно, чтобы ты прислал мне один из инцидентных дел моего отца с кодовым названием Кромер. Семидесятые или восьмидесятые, в зависимости от протокола датировки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kate Stewart Вороны выглядят вялыми. Скажи Малкольму, что им нужны новые батарейки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
War Doctor Там всё ещё миллиард миллиардов Далеков, которые на нас нападают!
Eleventh Doctor Да, там! Там!
Tenth Doctor Но есть кое-что, чего эти миллиард миллиардов Далеков не знают!
Eleventh Doctor Потому что если бы знали — они бы, наверное, попросили подкрепления!
Clara Что? Чего они не знают?
Eleventh Doctor На этот раз... нас ТРОЕ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zygon Нам остаётся только согласиться жить.
Kate Stewart К сожалению, нам остаётся только согласиться умереть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
War Doctor Почему никогда нет большой красной кнопки?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Десятый Доктор Генерал, у нас есть план.
Одиннадцатый Доктор Надо заметить, что это довольно отвратительный план, и почти наверняка он не сработает.
Десятый Доктор Меня устраивает "довольно отвратительный".
Одиннадцатый Доктор Извини, просто вслух думал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Clara «Не трать больше времени на споры о том, каким должен быть хороший человек. Просто будь им.» Марк Аврелий.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Клара [одиннадцатому Доктору] Ты говорил, что уничтожил свой собственный народ, я просто... Я никогда не могла представить, что ЭТО сделаешь именно ТЫ...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eleventh Doctor Я путешественник во времени. Разберись с этим.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
War Doctor [к своим коллегам] Возвращайтесь! Возвращайтесь к своей жизни. Станьте Доктором, каким я никогда не смог быть. Сделайте это достойно.
Tenth Doctor Все эти годы я прятал тебя в своей памяти.
Eleventh Doctor Притворялся, что тебя не существует, хранил тебя в секрете даже от самого себя.
Tenth Doctor Притворялся, что ты не Доктор, хотя ты был Доктором больше всех остальных.
Eleventh Doctor Потому что ты был Доктором в тот день, когда невозможно было всё сделать правильно!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Eleventh Doctor Да, это колдовство. Ведьмовское такое, колдовство. Алло? Есть кто? Извините. Алло, я разговариваю со злой ведьмой колодца?
Kate Stewart Он про тебя.
Clara Почему я ведьма?
The Eleventh Doctor Клара?
Clara Алло?
The Eleventh Doctor Клара, привет. Не могла бы ты сказать этим болтуньям-землянам, чтобы они убрались отсюда?
Clara Что... он сказал.
The Eleventh Doctor Да, чуть ярче.
Clara Ладно. Болтливые земные, вали отсюда, или я всех вас в жаб превратю.
The Eleventh Doctor О, жабы, класс. Ты услышала ее.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Elizabeth I Возможно, у меня тело слабой и хилой женщины… но в своё время у Зайгона было то же самое.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kate Stewart Вортексный манипулятор, переданный в архив U.N.I.T. капитаном Джеком Харкнессом по случаю его смерти. Ну, один из них.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eleventh Doctor То, что мы делаем сегодня, не из страха или ненависти — мы поступаем так, потому что другого выхода нет.
Tenth Doctor И мы делаем это во имя многих жизней, которые нам не удалось спасти.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Eleventh Doctor Кейт Лезбридж Стюарт, умный совет — как, уверен, твой отец бы тебе сказал. Мне не нравится, когда меня поднимают
Clara Наверное, в его голове это звучало лучше
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eleventh Doctor Теперь я хочу, чтобы этот каменный порошок проанализировали. И доклад, в трёх экземплярах, с кучей графиков, диаграмм и сложных расчётов, на моём столе завтра утром, как можно скорее, побыстрее, ага. Поняли? Работа. У меня есть стол?
Kate Stewart Нет.
Eleventh Doctor И хочу стол.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tenth Doctor Я не хочу уходить.
[он уходит в свой ТАРДИС]
Eleventh Doctor Он всегда так говорит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Moment Сколько детей на Галлифрее сейчас?
War Doctor ...не знаю.
The Moment Однажды ты их сосчитаешь. В одну ужасную ночь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
War Doctor Нам не нужно приземляться.
Tenth Doctor Нужно, ещё как. Немного.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
War Doctor Не садись на это!
The Moment Почему нет?
War Doctor Потому что это не стул, а самое опасное оружие во Вселенной.
The Moment Почему это не может быть и тем, и другим?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eleventh Doctor Видишь, Клара? Они хранятся в картинах в Подгалерее, как Кубики-Несквика, только туда добавляется время, если ты можешь это представить. Никто не может это представить. Забудь, что я сказал «Кубики-Несквика».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
War Doctor Нет, нет. Есть другой путь. «Кап-а-Суп». Что такое «Кап-а-Суп»?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Daleks [видит надпись «Хватит» на стене] Что это за слова?
[солдату]
Daleks Объясни. Объясни.
[солдат стреляет в ответ в Далека]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
War Doctor Солдат, мне понадобится твой пистолет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Moment Ты боишься большого злого волка, Доктор?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tenth Doctor А знаешь, почему я знаю, что ты — подделка? Потому что ты ужасная копия. Не только из-за запаха, или неубедительных волос, или отвратительных зубов, или глаз, слишком близко посаженных, или дыхания, которым можно убить лошадь. А потому что моя Элизабет, настоящая Элизабет, никогда не была бы настолько тупа, чтобы раскрывать собственный план.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Джон Херт
Джон Херт
John Hurt
Дэвид Теннант
Дэвид Теннант
David Tennant
Мэтт Смит
Мэтт Смит
Matt Smith
Дженна Коулман
Дженна Коулман
Jenna Coleman
Патрик Тротон
Patrick Troughton
Jon Pertwee
Том Бэйкер
Tom Baker
Сильвестр МакКой
Сильвестр МакКой
Sylvester McCoy
Колин Бэйкер
Колин Бэйкер
Colin Baker
Кристофер Экклстон
Кристофер Экклстон
Christopher Eccleston
Джоанна Пейдж
Joanna Page
Билли Пайпер
Билли Пайпер
Billie Piper
Кен Боунс
Ken Bones
Питер Де Джерси
Peter de Jersey
Джемма Редгрейв
Джемма Редгрейв
Jemma Redgrave
Ингрид Оливер
Ингрид Оливер
Ingrid Oliver
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Увы, но без «Великолепного века»: 8 турецких сериалов с самым высоким рейтингом на Кинопоиске за последние 5 лет
Уже скучаете по Венику и Васнецовым? Тут найдете полное расписание 4 сезона сериала «Папины дочки: Новые»
Больше, чем у «Аватара» и «Инстерстеллара»: перевели бюджет этого советского фильма на нынешние деньги и поразились
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
«Игра престолов», «Властелин колец» и «Терминатор» переполнены смертями, невозможными в реальности — называем 12 главных «убийственных» ляпов
Почти не ходит, живет на копейки, боится врачей: «главная бабушка» российского кино медленно угасает — коллеги не торопятся спасать Галину Стаханову
В Адидаса не стреляют, а Марат бездействует: почему пересняли финал «Слово пацана» — изначальная версия в разы хуже
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше