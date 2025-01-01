Меню
Micki Может показаться, что я получаю удовольствие, и, в каком-то смысле, так и есть... но поверь, я с радостью перестану ломать тебе пальцы. Так что начни уже говорить!
Gidi Ты разве не хочешь обсудить стратегию?
Micki Стратегию?
Gidi Знаешь... хороший коп, плохой коп?
Micki Для хороших копов места нет.
Gidi Без проблем. Плохой коп, плохой коп.
Лиор Ашкенази
Цахи Град
