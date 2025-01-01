Меню
Everly Канпай, п#т#!
Dead Man Это много мёртвых шл#х.
Everly Скажи Тайко, что он может лизать мои я##.
Dead Man Можно я предложу идею?
Everly Нет.
Dead Man Это что-то, что мой дед говорил.
Everly Думаю, с буддийскими изречениями на сегодня я наелась, Мёртвый.
Dead Man Приют порой находится в самом эпицентре бури.
Taiko Эверли. Какая неожиданность. Я думал, ты сдалась бы без боя. Ошибся. Я никогда не ошибаюсь.
Taiko И вот так всё заканчивается — не с громким хлопком, а с тихим стоном.
Everly Ты — никто. Тебя не существует. Это всё — кошмар. Если я умру, это будет как пробуждение. Но если нет... это станет твоим кошмаром, м******к.
Taiko Ты была откровением. Но не обманывай себя. Ты дошла так далеко только потому, что я позволил.
Everly Если собираешься сделать это — просто сделай и заткнись.
Taiko После всего, что ты сегодня пережила, ты правда думала, что я так просто сдамся?
Everly Да? Почему ты меня не убила? Может, ты не можешь жить без меня. Может, что бы я ни делала... тебе просто не хочется, чтобы меня не было. А?
Taiko Может, я перейду через коридор и приведу твою дочь, чтобы она увидела это. Мейзи-то знает, что её мать — всего лишь использованная, выброшенная шлюха?
Everly Не смей упоминать имя моей дочери!
[бьёт его ногами в прыжке, будучи связанной]
Taiko Удалять татуировку больнее, чем делать её. То же самое с любовью. Тебе не нужно проходить через боль, чтобы избавиться от моей любви... так что я заберу своё тату в качестве сувенира.
[последние слова]
Maisey Я знаю, кто ты.
Everly [ползет к ней] Правда?
Maisey Ты моя мамочка. У меня в комнате есть твоя фотография.
Everly Это меня очень радует. Знаешь что? У меня всегда с собой была твоя фотография. А теперь я хочу, чтобы она была у тебя, хорошо? Хочу, чтобы ты хранила её и думала обо мне, моя малышка.
Maisey Почему тебя так долго не было, мамочка? Я по тебе скучала.
Everly Я тоже очень-очень по тебе скучала. И... не было ни одной минуты, чтобы я не думала о тебе.
[похныкивает]
Everly У меня в сердце была дыра каждую секунду, пока мы были врозь. Но сегодня, когда я увидела тебя... ах, Мэйзи, ты залатала моё разбитое сердце. Я люблю тебя, всегда.
Maisey Всегда и навеки?
Everly Навеки и всегда.
Maisey Я люблю тебя, мамочка.
[воют сирены]
Maisey Мамочка?
Everly Пусть живут, пожалуйста.
Taiko [вздыхает] Хорошо. Я исполню твоё желание. Сегодня ночью ты умрёшь в той комнате, Эверли, а маленькая Мэйзи останется жить... Спасибо. Спасибо... ровно столько, чтобы ты отыграла то, что мне стоила. Уверен, твоя дочь будет очень популярна у пожилых клиентов.
The Sadist Добрый вечер. Позвольте представиться. Зовите меня... Садистом.
[показывает на мужчину в клетке]
The Sadist Это мой... Мазохист.
[тыкает мужчину острым тростью]
The Masochist Я — кусок сра###! Прошу прощения. Спасибо!
[первые строки]
Everly [достает телефон из бачка унитаза и набирает номер]
Мужской голос [слышит автоответчик] Детектив Робертсон. Оставьте сообщение после сигнала.
[сигнал]
Everly [шёпотом] Он знает. Он знает.
Мужчина [сдвигает дверь, приоткрывая её] Что там происходит?
Everly [набирает другой номер]
Женский голос Алло. Это Эдит...
Детский голос И Мэйзи.
Женский голос Мы сейчас не дома. Оставьте сообщение после сигнала.
Мужчина [стучит в дверь] Вали нах#й отсюда! Вылезай сейчас же!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Сальма Хайек
Сальма Хайек
Salma Hayek
Аки Котабе
Akie Kotabe
Хироюки Ватанабэ
Hiroyuki Watanabe
Того Игава
Togo Igawa
Масаси Фудзимото
