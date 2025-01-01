Taiko[вздыхает]Хорошо. Я исполню твоё желание. Сегодня ночью ты умрёшь в той комнате, Эверли, а маленькая Мэйзи останется жить... Спасибо. Спасибо... ровно столько, чтобы ты отыграла то, что мне стоила. Уверен, твоя дочь будет очень популярна у пожилых клиентов.
The SadistДобрый вечер. Позвольте представиться. Зовите меня... Садистом.
[показывает на мужчину в клетке]
The SadistЭто мой... Мазохист.
[тыкает мужчину острым тростью]
The MasochistЯ — кусок сра###! Прошу прощения. Спасибо!
[первые строки]
Everly[достает телефон из бачка унитаза и набирает номер]
Мужской голос[слышит автоответчик] Детектив Робертсон. Оставьте сообщение после сигнала.