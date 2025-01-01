Taiko И вот так всё заканчивается — не с громким хлопком, а с тихим стоном.

Everly Ты — никто. Тебя не существует. Это всё — кошмар. Если я умру, это будет как пробуждение. Но если нет... это станет твоим кошмаром, м******к.

Taiko Ты была откровением. Но не обманывай себя. Ты дошла так далеко только потому, что я позволил.

Everly Если собираешься сделать это — просто сделай и заткнись.

Taiko После всего, что ты сегодня пережила, ты правда думала, что я так просто сдамся?

Everly Да? Почему ты меня не убила? Может, ты не можешь жить без меня. Может, что бы я ни делала... тебе просто не хочется, чтобы меня не было. А?

Taiko Может, я перейду через коридор и приведу твою дочь, чтобы она увидела это. Мейзи-то знает, что её мать — всего лишь использованная, выброшенная шлюха?

Everly Не смей упоминать имя моей дочери!