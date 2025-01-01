Emma BovaryЯ поняла, что до того, как выйти замуж, я представляла свою будущую жизнь словно ребёнок. Как будто в театре, э-э... сидишь там в приподнятом настроении и с нетерпением ждёшь, когда начнётся спектакль. Было благословением в моей юности, что я не знала, что на самом деле произойдёт. Когда оглядываюсь назад, мне кажется, что я была невинной пленницей, обречённой не на смерть, а на жизнь, и ещё не осознающей, что значит этот приговор. И чем дольше я живу, тем яснее чувствую, что в целом жизнь — это разочарование.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Monsieur LheureuxКаждое мгновение, когда ты не обладаешь тем, что любишь, — это мгновение, не прожитое в любви. А сердце без любви — это сердце без голоса. Ни песни, ни жизни.
Monsieur Lheureux[пододвигает образцы ткани к ней]Деньги не должны быть проблемой — только решением.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Emma BovaryЯ не могу оставаться безучастной, стоя в жару отчаяния.
The MarquisМоя дорогая Эмма, ты неумолима, стоишь под яблоней, мечтая вдохнуть аромат апельсиновых цветов. Да, ты действительно живёшь в потерянном мире иллюзий. Тебе нравится слушать слова, но у тебя нет смелости следовать чувствам.