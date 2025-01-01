Я поняла, что до того, как выйти замуж, я представляла свою будущую жизнь словно ребёнок. Как будто в театре, э-э... сидишь там в приподнятом настроении и с нетерпением ждёшь, когда начнётся спектакль. Было благословением в моей юности, что я не знала, что на самом деле произойдёт. Когда оглядываюсь назад, мне кажется, что я была невинной пленницей, обречённой не на смерть, а на жизнь, и ещё не осознающей, что значит этот приговор. И чем дольше я живу, тем яснее чувствую, что в целом жизнь — это разочарование.