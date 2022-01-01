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Мадам Бовари Мадам Бовари
Киноафиша Фильмы Мадам Бовари Мадам Бовари, 2014: актеры и роли
Madame Bovary Мадам Бовари 2014 / США
6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Мадам Бовари, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Софи Бартез
В ролях
Миа Васиковска Миа Васиковска Mia Wasikowska Эзра Миллер Эзра Миллер Ezra Miller Пол Джаматти Пол Джаматти Paul Giamatti Рис Иванс Рис Иванс Rhys Ifans Логан Маршалл-Грин Логан Маршалл-Грин Logan Marshall-Green Лора Кармайкл Лора Кармайкл Laura Carmichael Генри Ллойд-Хьюз Генри Ллойд-Хьюз Henry Lloyd-Hughes Оливье Гурме Оливье Гурме Olivier Gourmet
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