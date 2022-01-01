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Мадам Бовари
Мадам Бовари, 2014: актеры и роли
Madame Bovary
Мадам Бовари
2014 / США
6.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Мадам Бовари, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Софи Бартез
В ролях
Миа Васиковска
Mia Wasikowska
Эзра Миллер
Ezra Miller
Пол Джаматти
Paul Giamatti
Рис Иванс
Rhys Ifans
Логан Маршалл-Грин
Logan Marshall-Green
Лора Кармайкл
Laura Carmichael
Генри Ллойд-Хьюз
Henry Lloyd-Hughes
Оливье Гурме
Olivier Gourmet
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