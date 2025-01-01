Gary WebbАмериканские ребята действительно погибали и продолжают погибать, просто, видимо, не те, о ком ты волнуешься.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fred WeilНекоторые истории слишком правдивы, чтобы их рассказывать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gary WebbЯ думал, моя работа — рассказывать публике правду, факты; красивые они или нет, и позволять публикации этих фактов менять то, как люди смотрят на мир, на самих себя и на то, за что они стоят...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Norwin MenesesЯ расскажу тебе всю правду. Познакомлю с людьми, с которыми тебе нужно поговорить, а дальше перед тобой встанет самое важное решение в твоей жизни.
Гэри Уэбб[получая награду от коллег]Моя первая история была про собаку, которая должна была умереть, но не умерла. Мне было двадцать два. Это был глупенький маленький фильм, но я гордился им. Я вставил его в рамку и повесил на стену. И поверил, что в тот день вступил в тайное братство репортёров. Если кто и был верующим, так это я. Моя последняя история была про полицейскую лошадь в Купертино, Калифорния, которая умерла от запора. На самом деле, это не шутка. Но начать с собаки и закончить кучей лошадиного дерьма — в этом что-то поэтичное есть. Но это, это — дерьмо. Что я стою тут. Слушайте, я знаю, что за эти годы обидел многих, многие из которых сейчас в этой комнате. Но я думаю, что хорошая журналистика именно так и работает — взъерошить перья.
Гэри УэббНо меня никогда не увольняли. И мои редакторы никогда не подставляли меня. Потому что я никогда не писал ничего такого, что действительно имело значение для многих. Значение страшное. Я не собираюсь это отрекаться. Умыляться, чтобы сохранить работу. Потому что я думал, что моя работа...
[задыхается]
Гэри УэббПростите. Я думал, что моя работа — говорить людям правду — факты, красивы они или нет — и позволять публикации этих фактов изменить то, как люди смотрят на вещи. На самих себя, на то, что они представляют. Это моя вина. Это всё, чего я когда-либо хотел. И какое-то время, долгое время, это была честь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ricky RossЯ всего лишь эльф. Блэндон — Санта-Клаус!
Fred WeilУ тебя очень крутая и опасная информация. Буду непорядочен, если не скажу: другие журналисты уже спускались в эту кроличью нору. Опытные журналисты, которые хорошо знали Вашингтон и Центральную Америку.
Fred WeilВ моём офисе был американский гражданин, богатый финансист Республиканской партии, любимец Белого дома, расстроенный тем, что услышал. Он верил в свободу и борьбу с коммунизмом, но не в отмывание денег от наркотиков ради оружия. И вот он сидит у меня в офисе в Сенате США, и получает звонок с предупреждением: если он поговорит со мной — умрёт. Это твой билет из мелких дел, верно? Ты сделаешь себе имя на этом.
Gary WebbАмериканские дети *погибли*. И продолжают погибать. Просто не те, о которых вам, похоже, не жалко.
Anonymous Agent[из глубины зала]Мы никогда не угрожали бы вашим детям, мистер Вебб.
Gary Webb[внезапно встаёт]Моим детям? Что вы сказали? Я пишу статью...
[уходит]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Фред ВайлЯ был на твоём месте. Гэри, я начал этот путь. Правда, далеко не так, как ты. Когда они поняли, что я не остановлюсь, они меня «позорнули». Ты понимаешь, о чём я? Они делают *тебя* главным персонажем истории. У тебя есть диагноз — шизофрения, ты лжец, гомо, ты избиваешь свою собаку, педофил — неважно, правда это или нет. Главное, никто не помнит, что ты нашёл. Все помнят только тебя и то, что ты с ума сошёл. Ты перестаёшь существовать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John Cullen[появляется в его гостиничном номере посреди ночи]Меня завербовали в Агентство сразу после колледжа. Я знал испанский и право, и хотел делать добро. Хотел бороться с какой-то злой империей. Поехал в Центральную Америку. Подружился с радикалами. Спал с некоторыми из красивых. И сдавал имена. Потом начал замечать, что они исчезают. Навсегда. Люди, которых мы охотились — убиты. Всё, что у них было — это жгучее желание реформировать правительство и провести свободные выборы. Вот и всё. После ухода из Агентства я пробрался в крупный наркокартель. Это была ранняя Медельинская эпоха. Я решал логистические вопросы, поставлял товар в США. Проложил дорогу, можно сказать, по мере того как трафик рос — и рос.
Gary WebbКто-то в Вашингтоне знает, чем ты занимаешься, и ничего не делает, чтобы остановить это.
John CullenЭто всё ложь и коррупция, Гэри. Сначала тебя манит власть, потом ты к ней привыкаешь, а потом власть тебя съедает.
Gary WebbТвоя история и моя — они связаны? Это одно и то же?
final title cardГэри Уэбб так и не смог больше зарабатывать на жизнь журналистикой. — В 2004 году, ровно через семь лет после того, как он ушёл из газеты San Jose Mercury News, Гэри Уэбб был найден мёртвым в своей квартире — с двумя выстрелами в голову. Его смерть была признана самоубийством.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alan FensterМистер Блэндон, сколько денег вы заработали на продаже кокаина, работая на правительство США?
Danilo BlandonМы зарабатывали столько, что пришлось снять квартиру только для хранения наличных. Деньги были от пола до потолка. Мы постоянно перекладывали их сверху вниз, чтобы из-за влажности не заплесневели.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alan FensterВы можете сказать, с кем из федерального правительства вы были на связи? С кем вы работали? С ФБР?
Ricky Ross Trial JudgeМистер Додсон не может ответить на этот вопрос, мистер Бландон. Помните, вы под присягой.
Sen. John Kerry (1997)У меня нет ни малейших сомнений, что существует сговор, благодаря которому наркотики попадают в страну. Те же пилоты, те же взлётные полосы, те же самолёты, которые одновременно перевозят оружие и наркотики — и все это было известно. Южный Лос-Анджелес и каждый другой город Америки заслуживают объяснений.
closing title cardВ 1998 году ЦРУ опубликовало 800-страничный доклад, в котором признавалось, что агентство сотрудничало с членами движения Контрас, занимавшимися наркоторговлей. — Поглощённые скандалом с президентом Клинтоном и Моникой Левински, национальные СМИ в основном проигнорировали этот отчёт.