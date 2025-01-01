Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Убить гонца Цитаты из фильма Убить гонца

Цитаты из фильма Убить гонца

Gary Webb Американские ребята действительно погибали и продолжают погибать, просто, видимо, не те, о ком ты волнуешься.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fred Weil Некоторые истории слишком правдивы, чтобы их рассказывать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gary Webb Я думал, моя работа — рассказывать публике правду, факты; красивые они или нет, и позволять публикации этих фактов менять то, как люди смотрят на мир, на самих себя и на то, за что они стоят...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Norwin Meneses Я расскажу тебе всю правду. Познакомлю с людьми, с которыми тебе нужно поговорить, а дальше перед тобой встанет самое важное решение в твоей жизни.
Gary Webb Да ну, и какое же?
Norwin Meneses Решить, делиться этой правдой или нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Гэри Уэбб [получая награду от коллег] Моя первая история была про собаку, которая должна была умереть, но не умерла. Мне было двадцать два. Это был глупенький маленький фильм, но я гордился им. Я вставил его в рамку и повесил на стену. И поверил, что в тот день вступил в тайное братство репортёров. Если кто и был верующим, так это я. Моя последняя история была про полицейскую лошадь в Купертино, Калифорния, которая умерла от запора. На самом деле, это не шутка. Но начать с собаки и закончить кучей лошадиного дерьма — в этом что-то поэтичное есть. Но это, это — дерьмо. Что я стою тут. Слушайте, я знаю, что за эти годы обидел многих, многие из которых сейчас в этой комнате. Но я думаю, что хорошая журналистика именно так и работает — взъерошить перья.
Гэри Уэбб Но меня никогда не увольняли. И мои редакторы никогда не подставляли меня. Потому что я никогда не писал ничего такого, что действительно имело значение для многих. Значение страшное. Я не собираюсь это отрекаться. Умыляться, чтобы сохранить работу. Потому что я думал, что моя работа...
[задыхается]
Гэри Уэбб Простите. Я думал, что моя работа — говорить людям правду — факты, красивы они или нет — и позволять публикации этих фактов изменить то, как люди смотрят на вещи. На самих себя, на то, что они представляют. Это моя вина. Это всё, чего я когда-либо хотел. И какое-то время, долгое время, это была честь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ricky Ross Я всего лишь эльф. Блэндон — Санта-Клаус!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fred Weil Это секретно. Как ты это достал?
Gary Webb Взял у наркоторговца.
Fred Weil Отлично. Слушай, я был главным следователем Джона Керри в сенатском подкомитете, который это расследовал. Ты понятия не имеешь, во что ввязываешься.
Gary Webb Почему бы тебе не рассказать? Расскажи, во что я ввязываюсь.
Fred Weil Сейчас я в Совете национальной безопасности. И я на доверии у президента и его кабинета. Мне потребовалось десять лет, чтобы вернуться на этот уровень.
Gary Webb Твоё имя здесь ни при чём. Этот разговор не имел места. Даю тебе слово.
Fred Weil Ты раньше что-то подобное делал?
Gary Webb Нет.
Fred Weil У тебя есть газета?
Gary Webb Насколько я знаю, нет.
Fred Weil У тебя очень крутая и опасная информация. Буду непорядочен, если не скажу: другие журналисты уже спускались в эту кроличью нору. Опытные журналисты, которые хорошо знали Вашингтон и Центральную Америку.
Gary Webb Так что ты хочешь мне сказать?
Fred Weil В моём офисе был американский гражданин, богатый финансист Республиканской партии, любимец Белого дома, расстроенный тем, что услышал. Он верил в свободу и борьбу с коммунизмом, но не в отмывание денег от наркотиков ради оружия. И вот он сидит у меня в офисе в Сенате США, и получает звонок с предупреждением: если он поговорит со мной — умрёт. Это твой билет из мелких дел, верно? Ты сделаешь себе имя на этом.
Gary Webb Это настоящая история.
Fred Weil Дружище, некоторые истории слишком правдивы, чтобы их рассказывать.
Gary Webb Это бред.
Fred Weil Да? Ага, именно так. Поздравляю, ты это понял. Слишком правдивая, чтобы рассказывать...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Richard Nixon Общественным врагом номер один в Соединённых Штатах является наркомания. Чтобы бороться и победить этого врага, необходимо начать новую, решительную наступательную кампанию.
Gerald Ford Почти год я уделяю всё больше внимания проблеме, которая бьёт прямо в сердце нашего национального благополучия: наркомании.
Jimmy Carter Я не одобряю никакое употребление наркотиков и сделаем всё возможное, чтобы сократить эту серьёзную угрозу для общества.
Ronald Reagan Наркотики угрожают нашему обществу. Они ставят под удар наши ценности и разрушают институты. Они убивают наших детей. Большое спасибо.
Nancy Reagan ...а когда речь идёт о наркотиках и алкоголе — просто скажи «нет».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alan Fenster Они меня блокируют! Каждый раз, когда я что-то прошу. Говорят — внимание — национальная безопасность.
Gary Webb Национальная безопасность и крэк — в одном предложении? Тебе это не кажется странным?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John Cullen Никому не нужна твоя жалкая история, Гэри.
Gary Webb Можешь заявить официально.
John Cullen И оказаться мёртвым? Нет.
Gary Webb Так почему ты здесь?
John Cullen Я признаюсь. Кому ещё я могу рассказать?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gary Webb Позвольте ввести вас в курс дела, советник. ЦРУ использует людей, которые работали на ЦРУ. Они также используют людей, которые сотрудничают с ЦРУ. Вы понимаете разницу.
Outside Counsel Мы не работаем в зале суда и не оперируем абсолютами, Гэри. Мы действуем в оттенках серого.
Gary Webb Ага. Я не думал, что правда — это оттенок серого.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ian Webb [плачет, обращаясь к отцу] Боже, как же я разочарован в тебе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jerry Ceppos Он сказал, что никогда с тобой не разговаривал.
Gary Webb Ты шутишь? Я три дня был в Манагуа, ты же знаешь это.
Anna Simons Нет, я знаю, что ты был в Манагуа.
Pete Он сказал, что ты даже не заходил в тюрьму. Он сказал, что тебя не видел.
Gary Webb Ну, ещё пятьсот человек там были.
Jerry Ceppos Да, но ты можешь это доказать?
Gary Webb Что, типа я должен был привезти футболку из тюремного магазина?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gary Webb Моя точка зрения такова: американское правительство знало, что наркотики пускают на улицы, чтобы финансировать незаконную войну.
DEA Agent Miller То, что вы хотите сказать, просто не происходило.
Gary Webb Тогда почему я здесь?
DEA Agent Miller Американские дети должны были погибнуть на этой войне.
Gary Webb Американские дети *погибли*. И продолжают погибать. Просто не те, о которых вам, похоже, не жалко.
Anonymous Agent [из глубины зала] Мы никогда не угрожали бы вашим детям, мистер Вебб.
Gary Webb [внезапно встаёт] Моим детям? Что вы сказали? Я пишу статью...
[уходит]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Фред Вайл Я был на твоём месте. Гэри, я начал этот путь. Правда, далеко не так, как ты. Когда они поняли, что я не остановлюсь, они меня «позорнули». Ты понимаешь, о чём я? Они делают *тебя* главным персонажем истории. У тебя есть диагноз — шизофрения, ты лжец, гомо, ты избиваешь свою собаку, педофил — неважно, правда это или нет. Главное, никто не помнит, что ты нашёл. Все помнят только тебя и то, что ты с ума сошёл. Ты перестаёшь существовать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John Cullen [появляется в его гостиничном номере посреди ночи] Меня завербовали в Агентство сразу после колледжа. Я знал испанский и право, и хотел делать добро. Хотел бороться с какой-то злой империей. Поехал в Центральную Америку. Подружился с радикалами. Спал с некоторыми из красивых. И сдавал имена. Потом начал замечать, что они исчезают. Навсегда. Люди, которых мы охотились — убиты. Всё, что у них было — это жгучее желание реформировать правительство и провести свободные выборы. Вот и всё. После ухода из Агентства я пробрался в крупный наркокартель. Это была ранняя Медельинская эпоха. Я решал логистические вопросы, поставлял товар в США. Проложил дорогу, можно сказать, по мере того как трафик рос — и рос.
Gary Webb Кто-то в Вашингтоне знает, чем ты занимаешься, и ничего не делает, чтобы остановить это.
John Cullen Это всё ложь и коррупция, Гэри. Сначала тебя манит власть, потом ты к ней привыкаешь, а потом власть тебя съедает.
Gary Webb Твоя история и моя — они связаны? Это одно и то же?
John Cullen Да. Это одно и то же.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Russell Dodson [Удалённая сцена] Реальность засекречена!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
final title card Гэри Уэбб так и не смог больше зарабатывать на жизнь журналистикой. — В 2004 году, ровно через семь лет после того, как он ушёл из газеты San Jose Mercury News, Гэри Уэбб был найден мёртвым в своей квартире — с двумя выстрелами в голову. Его смерть была признана самоубийством.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alan Fenster Мистер Блэндон, сколько денег вы заработали на продаже кокаина, работая на правительство США?
Danilo Blandon Полтора миллиарда долларов.
Alan Fenster Полтора миллиарда долларов.
Danilo Blandon Верно.
Alan Fenster Что вы сделали с этими деньгами?
Danilo Blandon Мы зарабатывали столько, что пришлось снять квартиру только для хранения наличных. Деньги были от пола до потолка. Мы постоянно перекладывали их сверху вниз, чтобы из-за влажности не заплесневели.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alan Fenster Вы можете сказать, с кем из федерального правительства вы были на связи? С кем вы работали? С ФБР?
Ricky Ross Trial Judge Мистер Додсон не может ответить на этот вопрос, мистер Бландон. Помните, вы под присягой.
Alan Fenster С ДЕА?
Danilo Blandon Нет. Это было ЦРУ.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Sen. John Kerry (1997) У меня нет ни малейших сомнений, что существует сговор, благодаря которому наркотики попадают в страну. Те же пилоты, те же взлётные полосы, те же самолёты, которые одновременно перевозят оружие и наркотики — и все это было известно. Южный Лос-Анджелес и каждый другой город Америки заслуживают объяснений.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ian Webb Как ты?
Gary Webb Я... не уверен.
Ian Webb Знаешь, я очень горжусь тобой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
closing title card В 1998 году ЦРУ опубликовало 800-страничный доклад, в котором признавалось, что агентство сотрудничало с членами движения Контрас, занимавшимися наркоторговлей. — Поглощённые скандалом с президентом Клинтоном и Моникой Левински, национальные СМИ в основном проигнорировали этот отчёт.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Джереми Реннер
Джереми Реннер
Jeremy Renner
Майкл Шин
Майкл Шин
Michael Sheen
Энди Гарсия
Энди Гарсия
Andy Garcia
Майкл Кеннет Уильямс
Майкл Кеннет Уильямс
Michael Kenneth Williams
Ричард Никсон
Richard Nixon
Джимми Картер
Jimmy Carter
Нэнси Рейган
Nancy Reagan
Тим Блейк Нельсон
Тим Блейк Нельсон
Tim Blake Nelson
Рэй Лиотта
Рэй Лиотта
Ray Liotta
Лукас Хеджес
Лукас Хеджес
Lucas Hedges
Оливер Платт
Оливер Платт
Oliver Platt
Мэри Элизабет Уинстед
Мэри Элизабет Уинстед
Mary Elizabeth Winstead
Гил Беллоуз
Гил Беллоуз
Gil Bellows
Стив Култер
Steve Coulter
Барри Пеппер
Барри Пеппер
Barry Pepper
Юл Васкес
Юл Васкес
Yul Vazquez
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
А почему Данила из «Брата» так поздно вернулся из армии? Что за лишние два года — рассказываем
В книгах об этом ни слова, но Роулинг все объяснила: кто владеет эльфами Хогвартса, если там нет одного конкретного хозяина?
Лучший хоррор-хит этого лета получит приквел: для «сольника» выбрали самую странную героиню «Орудий»
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше