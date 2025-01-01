[первые реплики]

Richard Nixon Общественным врагом номер один в Соединённых Штатах является наркомания. Чтобы бороться и победить этого врага, необходимо начать новую, решительную наступательную кампанию.

Gerald Ford Почти год я уделяю всё больше внимания проблеме, которая бьёт прямо в сердце нашего национального благополучия: наркомании.

Jimmy Carter Я не одобряю никакое употребление наркотиков и сделаем всё возможное, чтобы сократить эту серьёзную угрозу для общества.

Ronald Reagan Наркотики угрожают нашему обществу. Они ставят под удар наши ценности и разрушают институты. Они убивают наших детей. Большое спасибо.