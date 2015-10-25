Наша рецензия

Фильм «Убить гонца», помимо всего прочего, наглядно иллюстрирует, чем отличаются Соединенные Штаты Америки от России. Вопреки общераспространенному убеждению либеральной общественности и заверениям тамошних властей, США, мягко говоря, не очень демократическое государство. Страна уже давно пребывает под началом крупных корпораций, спецслужб и тесно связанных с ними политиков, составляющих основную силу обеих партий, и после 11 сентября тоталитарный компонент в управлении только…