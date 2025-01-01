Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы За тех, кто в море Цитаты из фильма За тех, кто в море

Цитаты из фильма За тех, кто в море

Aaron Я помню, когда был маленьким. Мамы и папы рассказывали всем детям про дьявола в океане. Как он проклял город и всех его жителей. И все боялись, и все были печальны. Казалось, что останется только тьма. И знали — только если дьявола поймают... всё вернётся на свои места.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Aaron Я всё ещё вижу тебя. Во тьме. В красоте. Вместе мы сражались в сотне боёв. Вместе мы открывали мир. Я просто скучаю по тебе, понимаешь. Мы все просто очень по тебе скучаем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Aaron Все забыли, говорят, что ты ушёл. Что ты никогда не вернёшься. Но я знаю — ты не ушёл. Я знаю, ты всё ещё жив.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Aaron Помню, когда мы были маленькими, мы притворялись, что мы рыбы, плавающие в океане. Мы ныряли вместе, кто дольше под водой продержится.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Aaron Я думаю, если ты во что-то достаточно сильно веришь, это обязательно сбудется, если ты просто веришь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Aaron Я помню, что случилось. Я помню ту ночь. Дьявол в море утащил тебя в своё грязное брюхо. Он во всём виноват. Я вырежу тебя из его брюха. Я вырежу тебя из дьявола. Только тогда мы снова будем вместе. Только тогда небо вернётся на землю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Ждете 5 сезон «Первого отдела»? Создатели подкинули дровишек в огонь редкими кадрами со съемок (фото)
Лучший хоррор-хит этого лета получит приквел: для «сольника» выбрали самую странную героиню «Орудий»
Уже скучаете по Венику и Васнецовым? Тут найдете полное расписание 4 сезона сериала «Папины дочки: Новые»
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
«Игра престолов», «Властелин колец» и «Терминатор» переполнены смертями, невозможными в реальности — называем 12 главных «убийственных» ляпов
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
Почти не ходит, живет на копейки, боится врачей: «главная бабушка» российского кино медленно угасает — коллеги не торопятся спасать Галину Стаханову
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше