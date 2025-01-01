AaronЯ помню, когда был маленьким. Мамы и папы рассказывали всем детям про дьявола в океане. Как он проклял город и всех его жителей. И все боялись, и все были печальны. Казалось, что останется только тьма. И знали — только если дьявола поймают... всё вернётся на свои места.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
AaronЯ всё ещё вижу тебя. Во тьме. В красоте. Вместе мы сражались в сотне боёв. Вместе мы открывали мир. Я просто скучаю по тебе, понимаешь. Мы все просто очень по тебе скучаем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
AaronВсе забыли, говорят, что ты ушёл. Что ты никогда не вернёшься. Но я знаю — ты не ушёл. Я знаю, ты всё ещё жив.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
AaronПомню, когда мы были маленькими, мы притворялись, что мы рыбы, плавающие в океане. Мы ныряли вместе, кто дольше под водой продержится.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
AaronЯ думаю, если ты во что-то достаточно сильно веришь, это обязательно сбудется, если ты просто веришь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
AaronЯ помню, что случилось. Я помню ту ночь. Дьявол в море утащил тебя в своё грязное брюхо. Он во всём виноват. Я вырежу тебя из его брюха. Я вырежу тебя из дьявола. Только тогда мы снова будем вместе. Только тогда небо вернётся на землю.