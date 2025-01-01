Я помню, когда был маленьким. Мамы и папы рассказывали всем детям про дьявола в океане. Как он проклял город и всех его жителей. И все боялись, и все были печальны. Казалось, что останется только тьма. И знали — только если дьявола поймают... всё вернётся на свои места.