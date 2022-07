1 Up Around The Bend Social Distortion / John Fogerty 3:22

2 Starry Side Up Dominic Lewis 0:43

3 All The Trimmings Dominic Lewis 0:45

4 Turkatory Dominic Lewis / Beth Caucci 2:51

5 Poultry Pardon Dominic Lewis 2:18

6 El Solo Pavo Dominic Lewis / Beth Caucci 1:56

7 Turknapped Dominic Lewis 1:22

8 Shell Shocked Dominic Lewis 2:31

9 Secret Military Baster Dominic Lewis 1:57

10 Cranberry Saucer Dominic Lewis 4:16

11 Eggs-istential Crisis Dominic Lewis 0:31

12 Killing Two Birds With One Standish Dominic Lewis 0:52

13 Fly Or Get Stuffed Dominic Lewis 1:52

14 School Of Flock Dominic Lewis 2:38

15 Roast This! Dominic Lewis 1:01

16 Tryptophan Traps Dominic Lewis / Beth Caucci 0:31

17 Jive Turkey Dominic Lewis 1:08

18 Lazy Eye View Dominic Lewis 1:19

19 Birds Of A Feather Dominic Lewis 1:10

20 Great Egg-scape Dominic Lewis 2:24

21 Hold On To Your Giblets Dominic Lewis / Beth Caucci 4:57

22 The Right Stuffing Dominic Lewis 0:39

23 Fowl Play Dominic Lewis 5:24

24 Laid To Rest Dominic Lewis 3:01

25 Cold Turkey Dominic Lewis / Beth Caucci 3:54

26 The Great Turkey Dominic Lewis / Beth Caucci 1:20

27 Iratus Aves Dominic Lewis 3:49

28 Ocellata Turkeys Dominic Lewis 3:20