Фильмы
Пораженный
Цитаты из фильма Пораженный
Derek
[из трейлера]
Мне нужно найти Одри... Всё начинается с неё.
Дерек
[из трейлера]
Я не хочу прерывать путешествие
Клиф
Ты меня пугаешь, чувак, просто прекр
[Дерек теряет самообладание и бьёт по стене, нанося ей серьёзные повреждения]
Clif
[из трейлера]
Тебе нужно быть в больнице
Derek
Они ничем не могут помочь
Clif
[из трейлера]
[он видит, что у Дерека припадок]
Clif
Боже мой! Дерек! Боже мой!
