Rick CarverНе будь мягкотелым. Ты правда думаешь, что Америке плевать на тебя или на меня? Америка не выручает неудачников. Америку строили, выручая победителей. Создавая страну победителей, для победителей, победителями.
Rick CarverТолько один из ста попадёт на этот ковчег, сынок. Все остальные проклятые утонут.
Rick CarverКто в своем уме предпочтет загнать кого-то в дом, а не вытаскивать оттуда? До трех лет назад я был обычным риэлтором, заселяя людей, спекулируя недвижимостью — это была моя работа. А теперь, в 2006-м,
Rick Carverзанял 30 тысяч, чтобы сделать закрытую веранду на своем доме, в котором они как-то прожили 25 лет без нее;... почему бы тебе не спросить банк, какого хрена они думали, выдавая этим людям ипотеку с плавающей ставкой, а потом сходить к правительству и спросить, почему они сняли все ограничения и просто сидели, как отстранённый ребёнок? Ты, Таннер, банки, Нэш, все остальные домовладельцы и инвесторы от сюда до Китая превратили мою жизнь в выселения! Я не аристократ, я не родился в этом: мой отец был кровельщиком, понял? Я рос на стройках, глядя, как он вкалывал, пока однажды не свалился с таунхауса. Годы страховок, а потом они слили его раньше, чем он успел купить инвалидную коляску! Но только после того, как подсадили на болеутоляющие. Думаешь, я позволю, чтобы со мной так же? Думаешь, Америка 2010-го заботится о Карвере?