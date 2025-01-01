[the]

занял 30 тысяч, чтобы сделать закрытую веранду на своем доме, в котором они как-то прожили 25 лет без нее;... почему бы тебе не спросить банк, какого хрена они думали, выдавая этим людям ипотеку с плавающей ставкой, а потом сходить к правительству и спросить, почему они сняли все ограничения и просто сидели, как отстранённый ребёнок? Ты, Таннер, банки, Нэш, все остальные домовладельцы и инвесторы от сюда до Китая превратили мою жизнь в выселения! Я не аристократ, я не родился в этом: мой отец был кровельщиком, понял? Я рос на стройках, глядя, как он вкалывал, пока однажды не свалился с таунхауса. Годы страховок, а потом они слили его раньше, чем он успел купить инвалидную коляску! Но только после того, как подсадили на болеутоляющие. Думаешь, я позволю, чтобы со мной так же? Думаешь, Америка 2010-го заботится о Карвере?