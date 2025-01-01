Меню
Цитаты из фильма 99 домов

Rick Carver Не будь мягкотелым. Ты правда думаешь, что Америке плевать на тебя или на меня? Америка не выручает неудачников. Америку строили, выручая победителей. Создавая страну победителей, для победителей, победителями.
Rick Carver Только один из ста попадёт на этот ковчег, сынок. Все остальные проклятые утонут.
Rick Carver Америка не выручает неудачников.
Rick Carver Кто в своем уме предпочтет загнать кого-то в дом, а не вытаскивать оттуда? До трех лет назад я был обычным риэлтором, заселяя людей, спекулируя недвижимостью — это была моя работа. А теперь, в 2006-м,
[the]
Rick Carver Таннер
[s]
Rick Carver занял 30 тысяч, чтобы сделать закрытую веранду на своем доме, в котором они как-то прожили 25 лет без нее;... почему бы тебе не спросить банк, какого хрена они думали, выдавая этим людям ипотеку с плавающей ставкой, а потом сходить к правительству и спросить, почему они сняли все ограничения и просто сидели, как отстранённый ребёнок? Ты, Таннер, банки, Нэш, все остальные домовладельцы и инвесторы от сюда до Китая превратили мою жизнь в выселения! Я не аристократ, я не родился в этом: мой отец был кровельщиком, понял? Я рос на стройках, глядя, как он вкалывал, пока однажды не свалился с таунхауса. Годы страховок, а потом они слили его раньше, чем он успел купить инвалидную коляску! Но только после того, как подсадили на болеутоляющие. Думаешь, я позволю, чтобы со мной так же? Думаешь, Америка 2010-го заботится о Карвере?
[him speaking]
Rick Carver ?
Dennis Nash Ага!
Rick Carver Америка не выручает неудачников! Америку построили, выручая победителей! Создавая страну победителей — для победителей — победителями! — Ты ходишь в церковь, Нэш?
Dennis Nash Конечно.
Rick Carver Только один из ста попадет на этот ковчег, сынок! А все остальные бедняги утонут. — Я не утону.
Rick Carver Не принимай недвижимость близко к сердцу.
Dennis Nash Чёрт, чёрт, чёрт!
Rick Carver Когда ты работаешь на меня, ты мой.
Dennis Nash Это твой дом!
Dennis Nash Я вернул его.
Rick Carver Я тебя не выгонял, я просто представитель.
Lynn Nash Это серьёзные деньги.
Rick Carver Что ты думал, что значит работать на меня?
Rick Carver 1000 домов: ты понимаешь, о каких деньгах идёт речь...?
Dennis Nash А мой процент какой?
Rick Carver Не волнуйся, я о тебе позабочусь.
Dennis Nash Нет, Рик, я понимаю, комиссия шесть процентов, так какой мой процент?
Rick Carver Дам тебе 5% от своей доли.
Dennis Nash 10%.
Rick Carver Шесть — и мин#т.
[показывает ладонь руки]
Rick Carver Без мозолей. Ты, наверное, получишь где-то от 200 до 300 тысяч. Больше, чем зарабатывал в своей…
[Нэш перебивает]
Dennis Nash Ха-ха, да, знаю, больше, чем я когда-либо зарабатывал в жизни; ага, понятно; спасибо.
