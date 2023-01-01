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99 Homes 99 домов 2014 / США
7.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Награды и номинации фильма 99 домов

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2016 Золотой глобус 2016
Лучший актёр второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016 Премия Гильдии киноактеров США 2016
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
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