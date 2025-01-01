Меню
Цитаты из фильма Вечеринка в саду

Цитаты из фильма Вечеринка в саду

Anthony [на фотосессии, когда Натан не реагирует на обнажённую модель, вздыхает:] Что с тобой не так? Ну же, посмотри на неё!
Nathan Что?
Anthony Она тебе не заходит?
Nathan [шёпотом Эйприл] Прости.
April [встаёт] Ладно. Мне всё равно платят, как ни крути.
[уходит переодеваться]
Anthony Ну что ж.
[иронично:]
Anthony Уже бывалый профи.
[первые реплики]
Davey Diamond Эй, подвезти?
April [качает головой] Нет.
Davey Diamond Я Дэйви Даймонд. Ты сидишь у меня на лице. Повернись, это я, видишь? Красавчик, да? Квартиру ищешь? Я помогу, найду тебе жемчужину. Мой девиз — найду тебе жемчужину, понимаешь, «даймонд», жемчужина?
April [начинает уходить] Эээ.
Davey Diamond Позвони. Знаешь, в этом городе тебе точно нужен друг...
Sammy Ты всё получаешь бесплатно?
Nathan Да. Только Сэлли предупреждала меня быть осторожным, потому что последний парень, что у неё работал, в итоге в реабилитации оказался, так что я стараюсь быть спокойным — курю только по ночам. Ещё пару раз в неделю хожу в зал, так что в эти дни не курю... Ты в зале занимаешься?
Sammy Нет, чувак, я музыкант.
Nathan Жизнь — это мой чёртов пазл.
Anthony Хорошо. Чем ты развлекаешься?
Nathan Ммм. Честно? Ничем. Да, моя жизнь — сплошное уныние. Работаю, сплю, курю немного травки и пью. Вот и всё. Я практически всё время один. Ты доволен, что спросил?
Joey Zane Давай, дай мне свой номер.
Sammy У меня номера-то и нет.
Joey Zane У тебя нет номера телефона? Ты что, ё#анный амишь?
Therapist Что для тебя значит любовь?
Todd Любовь... любовь... это то, чего у меня не может быть. Я не верю, что любовь существует для меня.
Joey Zane Боже, малыш, где ты спишь?
Sammy Э-э, у друга дома.
Joey Zane Да? Кто твой друг, маленький Иисус? Похоже, ты спишь в яслях.
Becky Чувак, хоть иногда выноси мусор.
Sally St. Claire Знаешь, из всех моих ляпов были дни, когда ты почти, почти всё делал правильно.
Nathan Хотелось бы думать, что сегодня — именно такой день.
[последние реплики]
Дэйви Даймонд Эй, подвезти хочешь?
Потерянная девушка Куда направляешься?
Дэйви Даймонд Залезай. Отвезу куда угодно.
Потерянная девушка [прыгает в машину] Ладно.
Дэйви Даймонд Пристегнись. Долго ждала?
Anthony [отвечает на телефон] Студия?
April [лежит на кровати, голова свисает вниз] Алло.
Anthony Чем могу помочь?
April [приводит себя в порядок] Да. Привет. Эм, я хотела узнать, можно ли у вас сфотографироваться?
Anthony Ты видела мой сайт?
April Нет. Подруга.
Anthony [скептически] Подруга?
April Да, она сказала, что её подруга сфотографировалась у вас.
Anthony Ты знаешь, какого рода фотографии я делаю?
April Да, знаю. Ладно, это 450, да?
Anthony 450, если ты хороша.
April Хорошо, что мне нужно сделать?
Anthony [сцена уже на улице у студии, Эйприл звонит в звонок] Студия?
April Привет. Я... Я пришла сфотографироваться.
[пускают внутрь]
Davey Diamond Ты же сказал, что дашь мне сделать пару снимков, давай.
Clare Я имею в виду, это не имеет никакого отношения к недвижимости.
April Знаешь, нам стоит пойти потанцевать.
Nathan [смеётся] Нет, я не хочу идти танцевать.
April Давай, я в своём вечернем платье.
Nathan А как насчёт твоего кузена?
April Ты правда хочешь смотреть, как они там целуются?
