Davey DiamondПозвони. Знаешь, в этом городе тебе точно нужен друг...
SammyТы всё получаешь бесплатно?
NathanДа. Только Сэлли предупреждала меня быть осторожным, потому что последний парень, что у неё работал, в итоге в реабилитации оказался, так что я стараюсь быть спокойным — курю только по ночам. Ещё пару раз в неделю хожу в зал, так что в эти дни не курю... Ты в зале занимаешься?
SammyНет, чувак, я музыкант.
NathanЖизнь — это мой чёртов пазл.
AnthonyХорошо. Чем ты развлекаешься?
NathanМмм. Честно? Ничем. Да, моя жизнь — сплошное уныние. Работаю, сплю, курю немного травки и пью. Вот и всё. Я практически всё время один. Ты доволен, что спросил?
Joey ZaneДавай, дай мне свой номер.
SammyУ меня номера-то и нет.
Joey ZaneУ тебя нет номера телефона? Ты что, ё#анный амишь?
TherapistЧто для тебя значит любовь?
ToddЛюбовь... любовь... это то, чего у меня не может быть. Я не верю, что любовь существует для меня.
Joey ZaneБоже, малыш, где ты спишь?
SammyЭ-э, у друга дома.
Joey ZaneДа? Кто твой друг, маленький Иисус? Похоже, ты спишь в яслях.