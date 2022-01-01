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Жертвуя пешкой Жертвуя пешкой
Киноафиша Фильмы Жертвуя пешкой Жертвуя пешкой, 2015: актеры и роли
Pawn Sacrifice Жертвуя пешкой 2015 / США
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Жертвуя пешкой, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эдвард Цвик Эдвард Цвик Edward Zwick
В ролях
Лив Шрайбер Лив Шрайбер Liev Schreiber Питер Сарсгаард Питер Сарсгаард Peter Sarsgaard Тоби Магуайр Тоби Магуайр Tobey Maguire Конрад Пла Conrad Pla Бенуа Прист Benoit Priest Софи Нелисс Софи Нелисс Sophie Nelisse Робин Вайгерт Robin Weigert Майкл Стулбарг Майкл Стулбарг Michael Stuhlbarg Эвелин Брошу Эвелин Брошу Évelyne Brochu Шеймас Дэви-Фицпатрик
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