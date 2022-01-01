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Жертвуя пешкой
Жертвуя пешкой, 2015: актеры и роли
Pawn Sacrifice
Жертвуя пешкой
2015 / США
Трейлер
7.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Жертвуя пешкой, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Эдвард Цвик
Edward Zwick
В ролях
Лив Шрайбер
Liev Schreiber
Питер Сарсгаард
Peter Sarsgaard
Тоби Магуайр
Tobey Maguire
Конрад Пла
Conrad Pla
Бенуа Прист
Benoit Priest
Софи Нелисс
Sophie Nelisse
Робин Вайгерт
Robin Weigert
Майкл Стулбарг
Michael Stuhlbarg
Эвелин Брошу
Évelyne Brochu
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