Цитаты из фильма Магия лунного света

Stanley Я не могу тебя простить, только Бог может простить.
[Он начинает выходить за дверь]
Sophie Но ты говорил, что Бога нет.
Stanley [останавливаясь и поворачиваясь для эффекта] Именно в этом-то и дело.
Stanley Когда сердце правит головой, за этим следует беда.
Stanley Ты рождаешься, не совершив никакого преступления, а потом тебя приговаривают к смерти.
George У меня был интересный разговор с мистером Таплингером, как его зовут. Я бы сказал, у него классическое невротическое расстройство личности. Блестящие родители, которые не ладили друг с другом, ближе к тёте, чем к матери, одержим мыслями о смерти, ни во что не верит, считает жизнь бессмысленной. Просто идеальный депрессивный тип, всё своё подавляет в искусстве, а он, между прочим, настоящий художник. Начинал как фокусник-исчезатель. Интересный выбор, если кто-то хотел убежать от реальности. Но, как Фрейд, он не позволит себе поддаться детским утешительным мыслям. Очень несчастный человек. Мне он нравится.
Stanley Я пришёл сказать, что по какой-то необъяснимой причине, которая противоречит здравому смыслу и человеческому пониманию, в последнее время я почувствовал небольшое... очень небольшое, но ощутимое внутреннее волнение из-за твоей улыбки.
Stanley Вся моя надежда была иллюзией.
Stanley У меня иррационально положительные чувства к Софи Бейкер.
Aunt Vanessa Мир может быть и без смысла, а может и с ним, но он точно не лишён какой-то магии.
Stanley Сравнение меня смешит! Оливия — женщина с достижениями и обаянием. Софи — уличная проныра, которая живёт на одном обмане и переходит к следующему.
Aunt Vanessa Ну, я не вижу, как можно их сравнивать.
Stanley Да не суй мне в голову такие мысли!
Aunt Vanessa Да не буду я этого делать!
Stanley Конечно, она родом из тяжёлых условий. Легко судить тех, кто родился в менее благополучных обстоятельствах, чем ты сам.
Aunt Vanessa Жизнь жестока. Надо делать то, что нужно, чтобы выжить.
Stanley Точно сказано. И люди порой совершают ошибки, о которых потом жалеют, хотя серьёзного вреда не причиняют.
Aunt Vanessa Кто из нас не совершал ошибок в жизни?
Stanley Но у Софи есть в чём-то притягательное, несмотря на её отвратительное поведение.
Aunt Vanessa Да, её улыбка довольно обаятельна. Хотя многое зависит от того, как много значения ты придаёшь чисто внешнему.
Stanley Нет, я... я, например, ценю высокие добродетели.
Aunt Vanessa Хмм... Красоту души...
Stanley Хотя её глаза приятны, и она может быть забавной, если обстоятельства подходящие.
Aunt Vanessa Но Оливия — образованная, культурная женщина. Та, что подходит мужчине с твоим художественным гением.
Stanley Да, надо учитывать мой гений. На бумаге нет причин предпочитать Софи Оливии.
Aunt Vanessa Я бы сказал наоборот.
Stanley ...Так что ты предлагаешь, чтобы я был честен с Оливией и сказал ей, что, как ни странно, я влюбился в Софи — это абсурд.
Aunt Vanessa Это безумие.
Stanley ...Но я не могу отделаться от чувства, что...
Aunt Vanessa ...Ты любишь Софи. Понимаю. Ты сбит с толку, потому что твоя глупая логика говорит, что ты должен любить Оливию.
Stanley Глупая логика?
Aunt Vanessa Но как мало значит эта логика рядом с улыбкой Софи...
Stanley Что ты хочешь сказать?
Aunt Vanessa ...Мир может быть без смысла, а может и нет, но он точно не лишён какой-то магии.
Stanley ...У меня иррационально положительные чувства к Софи Бейкер. Это как наблюдать фокус, который я не могу разгадать.
Stanley Ты самая красивая примерно в 8:20 летом, когда свет уже начинает угасать.
Stanley [видит, как Софи читает на качелях] Увлеклась чтением великих книг?
Sophie Да.
[Стэнли молчит]
Sophie Ну, ты же говорила не отчаиваться. Значит, есть надежда для моего мозга.
Stanley Возможно, я был немного язвителен... Но ты признаешь, что и сама была виновата в некоторых довольно грязных делишках.
Sophie Да, ну, те времена прошли. Мне больше не нужно волноваться, где спать и как есть.
Stanley Полагаю, Брайс Кэтледж сделал серьезное предложение?
Sophie Да. Очень заманчивое. Ты бы согласился?
Stanley Да, пожалуй. Но я пришёл сделать тебе предложение получше.
Sophie Лучше этого?
[показывает кольцо с большим камнем]
Stanley Я пришёл сказать, что по какой-то необъяснимой причине, определяющей здравый смысл и человеческое понимание, что в последнее время я ощутил небольшие... совсем небольшие, но заметные внутренние волнения по поводу твоей улыбки.
Sophie Как щедро с твоей стороны.
Stanley Да, я думал, ты так и подумаешь.
[Софи закатывает глаза]
Stanley И обладая душой большой и сложной, как у всех великих умов, я решил простить тебя и взять под своё крыло.
Sophie Под твоё крыло?
Stanley Это выражение. Очевидно, у меня нет крыльев. Я лишь имею в виду, что, как ни странно это звучит, и это немалый жест, учитывая потраченное время и публичное унижение, которое ты мне причинила, я готов принять тебя обратно.
Sophie Принять обратно куда?
Stanley Под лунным светом в обсерватории.
Sophie ...Я жалела о том, что делала; я была слишком неумела, чтобы изменить курс, и прошу прощения. Правда. И принимаю твоё прощение. Понимаю, что это очень великодушно с твоей стороны, и мне пора идти.
Stanley Идёшь? Я ещё не сказал, зачем пришёл.
Sophie Тогда скажи и уходи, потому что у меня ужин с моим женихом.
Stanley ...Я хочу сказать... что несмотря ни на что, я готов рассмотреть возможность жениться на тебе.
Sophie Что?
Stanley Разумеется, ты не можешь поверить своей удаче, я понимаю.
Sophie Стэнли, сколько бы ты ни был блестящ с картами, ты *отвратителен* в признаниях.
Stanley ...Я никогда не делал предложений раньше.
Stanley Живи опасно, говорю я. Живёшь-то всего раз. Или два-три, в зависимости от запасов экто-плазмы.
Stanley Счастье — это *не* естественное состояние человека.
Stanley Я начинаю сомневаться в своём здравом смысле.
Aunt Vanessa Я всегда сомневалась в твоём здравом смысле.
Stanley Как бы ни были удручающи факты бытия, это — факты. Метафизического мира не существует. То, что видишь вокруг, — это и есть всё, что есть. Думаю, мистер Ницше довольно убедительно покончил с вопросом о Боге.
Sophie Я уверен, что мистер Тэплингер не верит в невидимый мир.
Stanley Наоборот, я всегда думал, что в невидимом мире самое место открыть ресторан.
Mrs. Baker Эм, пора идти, Софи.
Stanley Духи ведь тоже должны где-то есть.
Sophie Но когда ты показала мне, насколько это *нерационально*, а потом ещё и *доказала* это с помощью геометрической *логики*...
Stanley Нет, геометрия никогда не была моей сильной стороной.
Stanley Нет никакой «настоящей вещи», Говард! Всё это фальшь! От стола сеансов до Ватикана и дальше!
Stanley Все мы надеемся, что появится кто-то с суперспособностями, но единственная сверхсила, которая точно придёт, — это человек в чёрной мантии.
Sophie Ты никогда не думал обо мне как о женщине?
Stanley Ну, я всегда был уверен, что ты не моего пола, если ты об этом.
Howard Burkan [об Оливии] Какая милая, *рациональная* женщина. Надо будет с ней связаться. Она умна, красива и любит фокусников.
Stanley Я воспринимаю твоё поведение так же, как великий человек относится к злобным выходкам... как бы это сказать, пигмея?
Sophie Стэнли, ты, конечно, гениален с картами, но предлагать выйти замуж — это у тебя ужасно получается.
Stanley [извиняясь] Я никогда раньше не делал предложений.
Howard Burkan Ты всё такой же перфекционист, сноб и гений с обаянием эпидемии тифа.
[первые реплики]
Stanley Я не понимаю. Дирижёр — полный идиот? Он уже шесть раз менял темп. Адáжио, адáжио, адáжио! Это не скачки.
Aunt Vanessa Кто из нас не совершал ошибок в жизни?
Stanley [к Богу] Моя тётя, которую я люблю, находится в смертельной опасности. И поэтому я прошу вас... я прошу вас...
[долгая пауза]
Stanley Подождите минутку. Это самая тупая чепуха, что я когда-либо слышал.
