Stanley[останавливаясь и поворачиваясь для эффекта]Именно в этом-то и дело.
StanleyКогда сердце правит головой, за этим следует беда.
StanleyТы рождаешься, не совершив никакого преступления, а потом тебя приговаривают к смерти.
GeorgeУ меня был интересный разговор с мистером Таплингером, как его зовут. Я бы сказал, у него классическое невротическое расстройство личности. Блестящие родители, которые не ладили друг с другом, ближе к тёте, чем к матери, одержим мыслями о смерти, ни во что не верит, считает жизнь бессмысленной. Просто идеальный депрессивный тип, всё своё подавляет в искусстве, а он, между прочим, настоящий художник. Начинал как фокусник-исчезатель. Интересный выбор, если кто-то хотел убежать от реальности. Но, как Фрейд, он не позволит себе поддаться детским утешительным мыслям. Очень несчастный человек. Мне он нравится.
StanleyЯ пришёл сказать, что по какой-то необъяснимой причине, которая противоречит здравому смыслу и человеческому пониманию, в последнее время я почувствовал небольшое... очень небольшое, но ощутимое внутреннее волнение из-за твоей улыбки.
StanleyЭто выражение. Очевидно, у меня нет крыльев. Я лишь имею в виду, что, как ни странно это звучит, и это немалый жест, учитывая потраченное время и публичное унижение, которое ты мне причинила, я готов принять тебя обратно.
Sophie...Я жалела о том, что делала; я была слишком неумела, чтобы изменить курс, и прошу прощения. Правда. И принимаю твоё прощение. Понимаю, что это очень великодушно с твоей стороны, и мне пора идти.
StanleyКак бы ни были удручающи факты бытия, это — факты. Метафизического мира не существует. То, что видишь вокруг, — это и есть всё, что есть. Думаю, мистер Ницше довольно убедительно покончил с вопросом о Боге.
SophieЯ уверен, что мистер Тэплингер не верит в невидимый мир.
StanleyНаоборот, я всегда думал, что в невидимом мире самое место открыть ресторан.