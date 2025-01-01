Stanley Сравнение меня смешит! Оливия — женщина с достижениями и обаянием. Софи — уличная проныра, которая живёт на одном обмане и переходит к следующему.

Aunt Vanessa Ну, я не вижу, как можно их сравнивать.

Stanley Да не суй мне в голову такие мысли!

Aunt Vanessa Да не буду я этого делать!

Stanley Конечно, она родом из тяжёлых условий. Легко судить тех, кто родился в менее благополучных обстоятельствах, чем ты сам.

Aunt Vanessa Жизнь жестока. Надо делать то, что нужно, чтобы выжить.

Stanley Точно сказано. И люди порой совершают ошибки, о которых потом жалеют, хотя серьёзного вреда не причиняют.

Aunt Vanessa Кто из нас не совершал ошибок в жизни?

Stanley Но у Софи есть в чём-то притягательное, несмотря на её отвратительное поведение.

Aunt Vanessa Да, её улыбка довольно обаятельна. Хотя многое зависит от того, как много значения ты придаёшь чисто внешнему.

Stanley Нет, я... я, например, ценю высокие добродетели.

Aunt Vanessa Хмм... Красоту души...

Stanley Хотя её глаза приятны, и она может быть забавной, если обстоятельства подходящие.

Aunt Vanessa Но Оливия — образованная, культурная женщина. Та, что подходит мужчине с твоим художественным гением.

Stanley Да, надо учитывать мой гений. На бумаге нет причин предпочитать Софи Оливии.

Aunt Vanessa Я бы сказал наоборот.

Stanley ...Так что ты предлагаешь, чтобы я был честен с Оливией и сказал ей, что, как ни странно, я влюбился в Софи — это абсурд.

Aunt Vanessa Это безумие.

Stanley ...Но я не могу отделаться от чувства, что...

Aunt Vanessa ...Ты любишь Софи. Понимаю. Ты сбит с толку, потому что твоя глупая логика говорит, что ты должен любить Оливию.

Stanley Глупая логика?

Aunt Vanessa Но как мало значит эта логика рядом с улыбкой Софи...

Stanley Что ты хочешь сказать?

Aunt Vanessa ...Мир может быть без смысла, а может и нет, но он точно не лишён какой-то магии.