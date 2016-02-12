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Магия лунного света Магия лунного света
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Magic in the Moonlight Магия лунного света 2014 / США
7.0 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Магия лунного света»

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Toporock 12 февраля 2016, 12:11
Че никто не ходил на Вуди?? Фрог ты че, стареешь?? Идем\нет?
12 февраля 2016, 12:11 Ответить
Морская 12 февраля 2016, 12:11
А я люблю ходить на А.Вуди. На этот фильм в выходные дни билеты нужно было бронировать заранее.

Утром на вечер билеты нельзя уже было купить.Значит народ ждал.Мы все же посмотрели.Мое мнение таково.Фильм красивый,но не более. По сюжету,особенно конеу-примитивный. Ощущение,что чего-то не хватило.Смотрела на Колин Ферта и невольно вспоминала другие его роли(лучшие). Один раз посмотреть можно.
12 февраля 2016, 12:11 Ответить
User 15 августа 2021, 01:52
Оценка
Самый слабый фильм позднего Аллена
15 августа 2021, 01:52 Ответить
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