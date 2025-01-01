Lieutenant Jackson Эвердין, дай мне голограмму.

[Катнис не двигается и не отвечает]

Lieutenant Jackson Эверддин, что я только что сказал? Голограмму. Давай, пошли.

Katniss Everdeen Боггс дал её мне.

Lieutenant Jackson О чём ты говоришь?

Homes Он передал ей допуск к безопасности. Я видел это.

Lieutenant Jackson А зачем он это сделал?

Katniss Everdeen У меня особый приказ от Койн.

Lieutenant Jackson Сделать что?

Katniss Everdeen Убить президента Сноу.

Lieutenant Jackson Я ни на секунду в это не верю. Как твой новый командир, приказываю немедленно передать допуск мне.

Katniss Everdeen Я не могу этого сделать.

[Джексон достаёт оружие, остальные тоже направляют свои на неё]

Gale Hawthorne Давайте не будем терять голову.

Lieutenant Jackson Я не буду повторять, Эверддин. Дай мне эту голограмму.

Cressida Она говорит правду. Плутарх хочет это транслировать. Он думает, что если снять Сойку-пересмешницу, убивающую Сноу, Капитолий сдастся до того, как погибнет слишком много людей.

Gale Hawthorne Пока мы спорим, сюда уже едет сотня миротворцев.

Katniss Everdeen Боггс обещал, что когда придёт время, ты мне поможешь.