Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II Цитаты из фильма Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II

Цитаты из фильма Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II

Peeta Mellark Ты меня любишь. По-настоящему или нет?
Katniss Everdeen По-настоящему.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Katniss Everdeen [ребёнку] Тебе приснился кошмар? У меня тоже бывают кошмары. Однажды я объясню тебе, почему они приходят и почему никогда не уходят, но я расскажу, как с ними справляюсь. Я составляю список в голове... всех хороших поступков, что видел кто-то. Каждую мелочь, что могу вспомнить. Это как игра. Я повторяю её снова и снова. Со временем становится немного утомительно, но... есть игры и похуже.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Peeta Mellark Что означают все эти смерти? Они означают, что наши жизни никогда не были нашими. Настоящей жизни не было, потому что у нас не было выбора. Наши жизни принадлежат Сноу, и наши смерти тоже. Но если ты убьёшь его, Китнисс, если ты положишь этому конец, все эти смерти — они будут иметь смысл.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Katniss Everdeen Оставайся со мной.
Peeta Mellark Всегда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Katniss Everdeen У нас один враг — это Сноу! Он всех и всё развращает! Он обращает лучших из нас друг против друга. Перестаньте убивать ради него! Сегодня ночью направьте своё оружие на Капитолий! Направьте оружие на Сноу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Finnick Odair [Саркастично] Дамы и господа, добро пожаловать на семьдесят шестые Голодные игры.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Пита Мелларк Твой любимый цвет — зелёный. Это правда?
Катнисс Эвердин Да, правда. Твой — оранжевый. Не яркий, а мягкий, как закат.
Пита Мелларк Спасибо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Effie Trinket [обнимает Китнисс] Обещай, что найдёшь это.
Katniss Everdeen Что именно?
Effie Trinket Жизнь Победителя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Президент Сноу Я хотел сказать, как мне жаль твою сестру. Какая расточительность. Какая ненужная жертва. Всем было ясно, что игра закончена к тому моменту. На самом деле я уже собирался объявить официальную капитуляцию, когда выпустили эти парашюты.
Катнисс Эвердин Это вы выпустили эти парашюты.
Президент Сноу Ты правда думаешь, что я отдал такой приказ? Мы оба знаем, что я не прочь убить детей, но я не расточителен. Я забираю жизни по определённым причинам, а уничтожать стадо детей из Капитолия не имело смысла. Совсем не имело.
[кашляет кровью]
Президент Сноу Должен признать, это был мастерский ход со стороны Коин. Идея, что я бомбил собственных беззащитных детей, чтобы сдержать повстанцев. Это настроило против меня последних охранников. В Капитолии и особняке не осталось сопротивления. Знаешь, это шло в прямом эфире? В этом есть особая хитрость, не правда ли? Уверен, она не целилась в твою сестру, но... такое бывает на войне. Моя ошибка была в том, что я слишком медленно понял план Коин. Она дала Капитолию и Округам уничтожить друг друга, а потом сама взяла власть, используя арсенал Тринадцатого. О, не сомневайся, она собирается занять моё место. Но... я наблюдал за тобой. И ты за мной. Боюсь, нас обоих сделали идиотами.
Катнисс Эвердин Я тебе не верю.
Президент Сноу О, моя дорогая мисс Эвердин. Мне казалось, мы договорились никогда не врать друг другу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Katniss Everdeen Я убью Сноу. Пока он жив, ничего хорошего не будет в безопасности. И я больше не могу произносить речи на эту тему. Больше никаких камер. Больше никаких пропов. Больше никаких Игр. Он должен увидеть мои глаза, когда я его убью.
Johanna Mason Вот это другое дело.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Йоханна Мэйсон [О Пите Мелларке] У нас... у нас были соседние камеры в Капитолии. Мы очень хорошо знакомы с криками друг друга.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
President Alma Coin [расправляет руки] Добро пожаловать в Новый Панем. Сегодня, на Аллее Трибутов, весь Панем, свободный Панем, станет свидетелем не просто зрелища. Мы собрались, чтобы стать свидетелями исторического момента справедливости. Сегодня величайший друг революции выстрелит, чтобы положить конец всем войнам. Пусть её стрела станет символом конца тирании и начала новой эры. Сойка-пересмешница, пусть твоя меткость будет так же безупречна, как и твоё сердце.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Katniss Everdeen Прим! ПРИМРОУЗ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Katniss Everdeen Мы можем свергнуть Капитолий.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
President Alma Coin [сообщение появляется на экране] Добрый вечер. Для тех, кто меня не знает, позвольте представиться. Я — Президент Альма Койн, лидер Повстанцев. Я прервала трансляцию вашего Президента, в которой он пытался опорочить одну смелую молодую женщину. «Лицо, выбранное из толпы», — так он её назвал.
President Snow Выбранное.
President Alma Coin Как будто лидер, настоящий лидер, может быть кем-то иным. Мне посчастливилось знать девушку из шахтёрского городка в районе 12, которая выжила в Голодных играх и в Четвертом Квартале, поднялась и превратила нацию рабов в армию! Кэтнисс Эвердин — жива или мертва — останется лицом этой революции. Она не умерла напрасно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Katniss Everdeen Ты должна была стать Сойкой-пересмешницей. Никто другой не скажет тебе, что говорить.
Johanna Mason Но меня никто не любит.
Katniss Everdeen Они боятся тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Peeta Mellark Ты всё ещё пытаешься меня защитить. Настоящее или нет?
Katniss Everdeen Настоящее. Вот что мы с тобой делаем. Сохраняем друг друга в живых.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Johanna Mason Любой может убить любого, Китнисс. Даже президент. Нужно просто быть готовым пожертвовать собой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Peeta Mellark [у цветов, которые он сажает] Я нашёл это у края леса. Это примула.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Katniss Everdeen [когда Президент Сноу обещает заботиться о беженцах до самой смерти] Хотелось бы, чтобы он побыстрее дошёл до этой последней части.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Katniss Everdeen Я тебя знаю. Ты была стилистом на Играх.
Tigris Пока Сноу не решил, что я больше недостаточно красива.
Katniss Everdeen Я пришла убить его.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gale Hawthorne Что у тебя на уме?
Katniss Everdeen Не знаю.
Gale Hawthorne Это всё равно что целоваться с пьяным. Не считается.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gale Hawthorne Я видел Пита перед тем, как мы ушли.
Katniss Everdeen И что ты подумал?
Gale Hawthorne Что-то эгоистичное.
Katniss Everdeen Что тебе больше не нужно ревновать его.
Gale Hawthorne Нет. У меня нет шансов, если он не поправится. Ты никогда не отпустишь его.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Johanna Mason Вот она и есть. Сойка-пересмешница. Ох, какая речь у тебя была. Блин, до сих пор мурашки по коже.
[вынимает катетор у Китнисс]
Johanna Mason Ты не против, да? Мне перекрыли морфлин. Есть тут один главный врач, который каждый день ко мне заходит, пытается помочь мне привыкнуть к реальности. Как будто какой-то парень из кроличьей норы знает что-то про мою реальность. По крайней мере, раз двадцать за сеанс он говорит, что я в полной безопасности. В безопасности от Капитолия. В безопасности от Сноу. А ты, Сойка-пересмешница? Ты чувствуешь себя в полной безопасности?
Katniss Everdeen Пока меня не застрелили.
Johanna Mason Ой, перестань. Пуля тебя даже не задела. Синна позаботился. Конечно, твой костюм пуленепробиваемый. Так что, какие у тебя травмы?
Katniss Everdeen Синяки на рёбрах, повреждённое лёгкое.
Johanna Mason Удивительно, что тебе ещё не нашли новое лёгкое. У меня их два. Хочешь одно из моих? В конце концов, это дело каждого — сохранить тебя в живых.
Katniss Everdeen Вот почему ты меня ненавидишь?
Johanna Mason Отчасти. Ты ещё и тяжёлая для восприятия. Вся эта пошлая романтическая драма и роль «защитницы безнадёжных». Хотя это не роль, а правда, и от этого ещё хуже. Не стесняйся воспринимать это лично.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Катнисс только что сбежала из Капитолия]
Президент Элма Койн Что она делает?
Плутарх Хивенсби [беззаботно, слегка пожимает плечами] Не знаю. Так раздражает, когда она идёт наперекор.
Президент Элма Койн Это не просто подростковый бунт, это неповиновение.
Плутарх Хивенсби Отправьте её на первом же судне обратно.
Президент Элма Койн Не будь смешным. Она не может вернуться сейчас. Она — миф.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Peeta Mellark Друг, любовник, победитель, жених, враг, цель, дворняга. И теперь союзник? Да, добавлю это в список слов, с помощью которых пытаюсь тебя понять.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gale Hawthorne Я должен был вызваться вместо тебя на первые Игры.
Peeta Mellark Нет, ты не мог. Нет, она бы тебе этого никогда не простила. Ей было нужно, чтобы ты был рядом и заботился о её семье, и ты это сделал. Она не может тебя потерять. Она действительно любит тебя.
Gale Hawthorne И то, как она целовала тебя в Четвертом Квартале. Она никогда так не целовала меня.
Peeta Mellark О, это была часть шоу.
Gale Hawthorne Нет. Нет, ты её покорил. Ты ради неё отказался от всего. Но скоро это перестанет быть проблемой. Вряд ли нас троих вообще кто-то выпустит отсюда живыми. А если и выпустит... тогда уж ей выбирать, кого любить, верно?
Peeta Mellark Да.
Gale Hawthorne Я знаю, что Китнисс выберет того, без кого не сможет жить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Commander Paylor Если мы умрем, то пусть это будет ради дела, а не ради шоу. Если мы победим — то ради всего Панема, и навсегда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gale Hawthorne Так что теперь, когда мы мертвы, что будем делать?
Peeta Mellark Разве не очевидно? Следующий ход — убить меня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gale Hawthorne В чём разница, Китнисс? Раздавить врага в шахте или сбить его с неба стрелой Бити. Это одно и то же.
Katniss Everdeen Нас атаковали в Округе 8. И этот аэроплан был не с мирными жителями.
Gale Hawthorne Не важно. Даже если эти мирные просто полы моют, они помогают врагу. И если им придётся погибнуть, я с этим смирюсь. Никто, кто поддерживает Капитолий, не невиновен.
Katniss Everdeen С таким мышлением можно убивать кого угодно. Можно отправлять детей на Голодные игры, чтобы держать округа в узде.
Gale Hawthorne Это война, Китнисс. Иногда убийство — не лично. Думал, если кто и знает это, так это ты.
Katniss Everdeen Я, как никто, знаю, что всё всегда лично.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Katniss Everdeen Финник? Ты с нами?
Finnick Odair Похоже на то.
Katniss Everdeen Медовый месяц коротким вышел.
Finnick Odair Да, ну, думаю, нам придется устроить его в Капитолии. После того, как мы его возьмём.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lumber rebel Дай мне одну причину не стрелять в тебя.
Boggs Брось оружие!
Katniss Everdeen Не могу. Думаю, вот в чём проблема, да? Мы взорвали твою шахту. Ты сжёг мой округ дотла. У каждого из нас есть причины убить друг друга. Так что если хочешь меня убить — убивай. Сделай Сноу счастливым. Я устала убивать его рабов.
Lumber rebel Я не его раб.
Katniss Everdeen А я — да. Вот почему я убила Кейто. Он убил Треша. Треш убил Клов. Это замкнутый круг. И кто выигрывает? Всегда Сноу. Я больше не хочу быть пешкой в его игре. Округ 12, округ 2. Между нами нет борьбы. Есть только та, что нам навязал Капитолий. Почему ты воюешь с повстанцами? Вы — соседи. Вы — семья.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Гейл Хоторн Это ещё один способ заминировать ресурс.
Бити Понятно.
Гейл Хоторн Этот рассчитан на ослепление. Дым въедается в глаза. Это применение ловушки с колибри. Ты пугаешь людей, чтобы они убежали сюда, в то место, которое считают безопасным.
Бити Двухступенчатый взрыв.
Гейл Хоторн Ты даёшь людям время ворваться, помочь раненым, а потом...
Катнисс Эвердин Вторая бомба.
Гейл Хоторн Верно. Вторая взрывается здесь.
Катнисс Эвердин Похоже, больше нет правил, что человек может сделать с другим человеком.
Гейл Хоторн Не думаю, что Сноу пользовался какими-то правилами, когда захватил Питу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Катнисс Эвердин Сноу должен заплатить за всё, что он натворил. Я хочу помочь повстанцам всеми силами.
Президент Альма Койн Тяжело видеть Питу в таком состоянии.
Катнисс Эвердин Это не Пита. Отправьте меня в Капитолий. Я сделаю всё, что потребуется.
Президент Альма Койн Я не могу. Я не могу отправить тебя туда. Мы не войдём в Капитолий, пока не возьмём под контроль 2-й округ.
Катнисс Эвердин Тогда отправьте меня во 2-й округ. Хочешь, чтобы я зажгла наших солдат? Позвала лоялистов? Ты видела, на что я способна.
Президент Альма Койн Да, видела.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Президент Элма Коин Если мы не захватим 2-й округ, то не прорвёмся в Капитолий.
Гейл Хоторн Достаточно ли будет вывести из строя крепость, вместо того чтобы брать её штурмом?
Командир Лайм Что ты имеешь в виду?
Гейл Хоторн Думай о ней как о волчьей логове. Ты не прорвёшься туда силой, значит, есть два варианта: либо запереть волка внутри, либо выгнать его наружу. Если мы не можем атаковать прямо, почему бы не обойти с воздуха на наших ховеркрафтах? Мы используем горы. Ударим по слабым местам на вершинах.
Бити Можно спланировать последовательность взрывов по сейсмическим данным.
Командир Лайм Спровоцировать лавины.
Гейл Хоторн Закрыть все выходы, отрезать снабжение. Сделать так, чтобы у них не было шансов поднять ховеркрафты.
Командир Пейлор Зарыть их заживо.
Президент Элма Коин Тогда мы потеряем возможность контролировать оружие.
Бити Да, но тогда Капитолий будет ослаблен.
Боггс Там есть мирные жители. Им надо дать шанс сдаться. Можно использовать один из запасных тоннелей для эвакуации.
Гейл Хоторн Это роскошь, которой у нас не было, когда они сбросили огнемёты на 12-й округ.
Катнисс Эвердин Должен быть лучший способ.
Президент Элма Коин Я предлагаю попробовать лавину, но оставить в покое железнодорожный туннель. Мирные смогут выйти на площадь, где наши войска будут ждать их сдачи.
Командир Пейлор Нужно, чтобы все доступные медики стояли наготове.
Командир Лайм А если они не сдадутся?
Президент Элма Коин Тогда нам понадобится убедительный голос, чтобы их переубедить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
[Доктор снимает воротник с шеи Китнисс и осматривает её шею]
Доктор Аурелиус Ладно... Ладно, я знаю, я знаю. Извините. Знаю, что немного больно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Peeta Mellark Была атака на 12-й.
Primrose Everdeen Да.
Peeta Mellark Моя семья?
Primrose Everdeen Пекарня не выжила.
Peeta Mellark Это из-за Китнисс. Из-за Китнисс.
Primrose Everdeen Не из-за неё.
Peeta Mellark Она заставила тебя так говорить?
Primrose Everdeen Она мне ничего не говорила.
Peeta Mellark Она лжёт, Прим. Это ловушка.
Primrose Everdeen Пита, то, что ты говоришь — неправда.
Peeta Mellark Она послала тебя сюда, чтобы поговорить со мной. Она теперь знает, что ты здесь.
Primrose Everdeen Всё нормально.
Peeta Mellark Она знает... ей нельзя доверять! Она монстр! Она мутант, которого Капитолий создал, чтобы уничтожить нас!
Haymitch Abernathy [Плутачу] Уберите её отсюда.
Peeta Mellark Ты меня понял? Ты должен убить её, Прим! Ты должен убить её!
Plutarch Heavensbee Китнисс?
Peeta Mellark Она мутант!
Plutarch Heavensbee Это просто условный рефлекс.
Peeta Mellark Убей её!
Plutarch Heavensbee Это не он.
Peeta Mellark Она монстр! Она мутант!
Katniss Everdeen Нет, это не он.
Peeta Mellark Она мутант!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Boggs Отряд 451, вы — моё подразделение. Лейтенант Джексон — мой заместитель. Каждый из вас — элита в каком-то виде боя. Но мы — небоевое подразделение. Поэтому будем идти с отставанием в несколько дней от передовых войск.
Cressida Вы будете лицом вторжения на экране. Звёздный отряд. Решено, что вы наиболее эффективны, когда вас видят массы.
Gale Hawthorne Значит, мы не будем сражаться?
Boggs Ты будешь выполнять приказы, солдат. Твоя задача — не задавать вопросы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lieutenant Jackson Эвердין, дай мне голограмму.
[Катнис не двигается и не отвечает]
Lieutenant Jackson Эверддин, что я только что сказал? Голограмму. Давай, пошли.
Katniss Everdeen Боггс дал её мне.
Lieutenant Jackson О чём ты говоришь?
Homes Он передал ей допуск к безопасности. Я видел это.
Lieutenant Jackson А зачем он это сделал?
Katniss Everdeen У меня особый приказ от Койн.
Lieutenant Jackson Сделать что?
Katniss Everdeen Убить президента Сноу.
Lieutenant Jackson Я ни на секунду в это не верю. Как твой новый командир, приказываю немедленно передать допуск мне.
Katniss Everdeen Я не могу этого сделать.
[Джексон достаёт оружие, остальные тоже направляют свои на неё]
Gale Hawthorne Давайте не будем терять голову.
Lieutenant Jackson Я не буду повторять, Эверддин. Дай мне эту голограмму.
Cressida Она говорит правду. Плутарх хочет это транслировать. Он думает, что если снять Сойку-пересмешницу, убивающую Сноу, Капитолий сдастся до того, как погибнет слишком много людей.
Gale Hawthorne Пока мы спорим, сюда уже едет сотня миротворцев.
Katniss Everdeen Боггс обещал, что когда придёт время, ты мне поможешь.
Lieutenant Jackson [кладёт пистолет в кобуру] Ладно, солдат, голограмма твоя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Egeria Сэр, вызвать вам врача?
Президент Сноу [резко просыпаясь] Что ты сказал?
Egeria Вызвать вам врача?
Президент Сноу Надеюсь, вы разбудили меня не из-за здоровья старика.
Egeria Они выжили. Не знаю, как. Мы заметили их на камерах наблюдения.
Президент Сноу Дай посмотреть. Мне... нужно увидеть всё своими глазами.
[узнаёт Китнисс]
Президент Сноу Это она. Это точно она. Арена теперь под землёй.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Президент Сноу Антоний, наши лучшие войска разбиты в горах, повстанцы идут на нас, а мы что празднуем?
Антоний Смерть Сойки-пересмешницы, сэр. Если Пита её не убил, то её же самомнение.
Президент Сноу Конечно. Это та же самая лёгкая мысль, из-за которой ты отвёл наших лучших Миротворцев в 2-й округ. Ты привык хоронить людей раньше времени. Если бы Сойка-пересмешница погибла, повстанцы уже сделали бы её мученицей. Нет, министр Антоний, боюсь, это совсем не то, чему мы поднимали бокалы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
President Snow Повстанцы достигнут окраин Капитолия через несколько дней. Мы эвакуируем внешние кварталы, чтобы пустить их внутрь. Я хочу, чтобы все зенитные орудия были готовы, чтобы мы были защищены с воздуха. Заманьте их в город, и наши Игроделы заставят их платить кровью за каждый шаг. Пусть все камеры следят за происходящим. Мы превратим их наступление в праздник страданий. Пусть каждый момент будет запечатлён навсегда.
[Антониус начинает задыхаться]
President Snow Итак, что же мы сегодня пьем, министр Антониус? Мы пьем за славную эпоху, которая подходит к своему горькому концу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Boggs Наша задача — снять пропагандистский материал на разбитых улицах Капитолия. Вас выбрали, чтобы запугать их войска.
Cressida И вдохновить на сдачу.
Boggs Хотя мы будем работать на заброшенных улицах, далеко от фронта, гарантирую — где бы нас ни поставили, там не будет безопасно. Это зона военных действий. Вероятно, мы столкнёмся и с активными ловушками, и с миротворцами. Для Капитолия вы — ценные цели. В случае захвата вам выдадут пилюлю ночной замкни. Яд, который действует мгновенно. Лейтенант Джексон, пожалуйста.
[Джексон начинает раздавать пилюли]
Boggs Я уже рассказывал вам про ловушки. Напоминаю, они на каждом квартале. У нашего отряда есть Холопорт — база данных с подробной картой Капитолия и списком всех известных ловушек. Эти ловушки могут запускать всё: от взрывов до капканов и мутов. Без этого устройства двигаться нельзя. Нет гарантии, что наша база полная — могут быть новые ловушки, о которых мы не знаем. Чтобы Геймейкеры не узнали, что у нас есть эти данные, устройство снабжено самоуничтожением. Переключаете этот рычажок, трижды говорите «ночной замкни», и оно взрывается вместе со всем вокруг на десять футов. Держитесь вместе с отрядом. Даже с Холопортом новые ловушки могут появиться. Что бы они ни содержали — они созданы, чтобы убить вас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Командир Лайм Президент Коин, мы вам обязаны за подкрепление и Сойку-пересмешницу. Но я не уверен, что кто-то за пределами 2-го района понимает, с чем нам пришлось столкнуться. Это Орех. Штаб Капитолия для всех наступательных операций. Его охраняют и военные, и гражданские из 2-го района. Как видите, крепость находится так глубоко под коренной породой, что до неё невозможно добраться. Вчера мы пытались захватить северо-восточные ворота. Враг контратаковал сверху, и нам пришлось отступить. У нас были большие потери.
Командир 5-го района Можем ли мы создать отвлекающий манёвр? Отправить войска к одним воротам, а затем нанести удар с другой стороны.
Командир Пейлор Чьи войска вы предлагаете использовать как приманку, командир?
Президент Альма Коин У нас есть Сойка-пересмешница. Не стоит её недооценивать. Мы можем использовать её, чтобы подорвать поддержку врага. Возможно, она сможет склонить на нашу сторону некоторых лоялистов.
Командир Лайм Вы давно под землёй, мадам Коин. Здесь всё иначе, чем в остальной Панеме. Поддержка Капитолия очень сильна.
Президент Альма Коин Тогда нет такой жертвы, которая была бы слишком большой. Нам нужно контролировать арсенал внутри этой крепости. Даже с каждым районом в нашем союзе, мы проигрываем в огневой мощи.
Командир Пейлор Я не отправлю своих людей в наземное наступление просто ради грабежа оружия.
Президент Альма Коин Командир Пейлор, ваши люди пострадали больше всех от рук Капитолия.
Командир Пейлор Именно поэтому я не одобряю массовое самоубийство.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Катнис вернулась после смерти Примроуз. Она смотрит на свою кошку, Баттеркап]
Katniss Everdeen Уйди.
[пауза; Баттеркап смотрит на Катнис]
Katniss Everdeen Уйди! Прим нет! ПРИМ НЕТ! ОНА МЁРТВА И НЕ ВЕРНЁТСЯ! УЙДИ! УЙДИ!
[Катнис начинает рыдать и обнимает Баттеркап]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Джош Хатчерсон
Джош Хатчерсон
Josh Hutcherson
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс
Jennifer Lawrence
Сэм Клафлин
Сэм Клафлин
Sam Claflin
Элизабет Бэнкс
Элизабет Бэнкс
Elizabeth Banks
Дональд Сазерленд
Дональд Сазерленд
Donald Sutherland
Джена Мэлоун
Джена Мэлоун
Jena Malone
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Julianne Moore
Эжени Бондюран
Эжени Бондюран
Eugenie Bondurant
Лиам Хемсворт
Лиам Хемсворт
Liam Hemsworth
Филип Сеймур Хоффман
Филип Сеймур Хоффман
Philip Seymour Hoffman
Патина Миллер
Патина Миллер
Patina Miller
Махершала Али
Махершала Али
Mahershala Ali
Джеффри Райт
Джеффри Райт
Jeffrey Wright
Гвендолин Кристи
Гвендолин Кристи
Gwendoline Christie
Эйприл Грэйс
Уиллоу Шилдс
Willow Shields
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Woody Harrelson
Натали Дормер
Натали Дормер
Natalie Dormer
Мишель Форбс
Michelle Forbes
Омид Абтахи
Омид Абтахи
Omid Abtahi
Сарита Чоудри
Сарита Чоудри
Sarita Choudhury
Роберт Неппер
Роберт Неппер
Robert Knepper
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Так Тирион — не Ланнистер, а Таргариен? Фанаты «Игры престолов» уверены, что в его жилах течет кровь драконов
«Невский» в паузе, «Первый отдел» в работе — НТВ снимает новый детектив «Ничья в пользу КГБ», и видео со съемок уже интригует
Критики рукоплещут: «Таких сериалов, как "Миротворец", больше нет» —2 сезон собрал редкие 100% свежести на Rotten Tomatoes
«Вся прелесть в них»: зрители назвали 2 главные ошибки Жеглова в «Место встречи изменить нельзя» — они пошли фильму на пользу
Умер под водой, оставил семью без денег: смерть Папанова разбила сердца близких сразу по нескольким причинам
Грязь, мясорубка и Леви Аккерман: лучшая глава «Атаки Титанов» оказалась спин-оффом — места Эрену не нашлось
Куда идем мы с Пятачком? В кинотеатры, со «свежачком»: в новом фильме за 400 миллионов Винни-Пух заговорит голосом Леонова
Тарантино назвал этот детектив «идеально выстроенным»: в драме об убийствах женщин оставили послание настоящему маньяку
«Что ж она, Человек-паук?»: одна реплика в «Фишере-2» запустила спор между зрителями — и выявила главный ляп сезона
«Слава богу, что кормили»: «Великолепный век» скрыл, а врач объяснил — почему наложницы в гареме ели не больше 250 граммов
«Унылая белиберда»: этот фильм Кэмерона заработал всего $262 000 и получил 3.8 на IMDb — с «Титаником» и «Аватаром» не сравнится
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше