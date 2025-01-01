Lieutenant Jackson
Эвердין, дай мне голограмму.
[Катнис не двигается и не отвечает]
Lieutenant Jackson
Эверддин, что я только что сказал? Голограмму. Давай, пошли.
Lieutenant Jackson
О чём ты говоришь?
Homes
Он передал ей допуск к безопасности. Я видел это.
Lieutenant Jackson
А зачем он это сделал?
Lieutenant Jackson
Сделать что?
Lieutenant Jackson
Я ни на секунду в это не верю. Как твой новый командир, приказываю немедленно передать допуск мне.
[Джексон достаёт оружие, остальные тоже направляют свои на неё]
Lieutenant Jackson
Я не буду повторять, Эверддин. Дай мне эту голограмму.
Cressida
Она говорит правду. Плутарх хочет это транслировать. Он думает, что если снять Сойку-пересмешницу, убивающую Сноу, Капитолий сдастся до того, как погибнет слишком много людей.
Lieutenant Jackson
[кладёт пистолет в кобуру]
Ладно, солдат, голограмма твоя.