Beverly PennМы все связаны. В каждом новорожденном таится чудо. Уникальная цель, и это чудо предназначено только одному человеку. Мы — путешественники, идущие к своей судьбе, чтобы найти того, кому предназначено наше чудо. Но помни: пока мы ищем свет, тьма собирается, и вечная битва добра и зла ведётся не целыми армиями... а по одной жизни за раз.
Peter LakeДай мне шанс — и я растоплю весь снег на свете.
[последние строки]
Беверли Пенн[рассказ]Почему так много событий сговорились спасти жизнь одной маленькой девочки? Но что если дело не только в Эбби? Что если она не более и не менее особенная, чем любой из нас? Что если мы все уникальны, и вселенная любит нас всех одинаково? Настолько, что из века в век она изо всех сил старается ради каждого из нас. И иногда нам просто везёт увидеть это.
Беверли ПеннНет жизни важнее другой. И ничто не происходит без причины. Ничто. Что если мы все часть великого узора, который однажды сможем понять? И однажды, когда мы сделаем то, что можем сделать только мы, мы поднимемся и воссоединимся с теми, кого любили больше всего, навеки обнявшись. Что если нам суждено стать... звёздами.
[первые строки]
Беверли Пенн[закадровый голос]А что если когда-то давно на небе не было ни одной звезды? Что если звёзды — это не то, чем мы их считаем? Что если свет издалека исходит не от лучей далеких солнц, а от наших крыльев, когда мы превращаемся в ангелов? Судьба зовёт каждого из нас. И существует мир за миром, где мы все связаны, все часть великого и трогающего замысла. Волшебство окружает нас повсюду. Нужно только посмотреть. Посмотреть. Вглядеться. Ведь даже время и расстояния — не то, чем кажутся.
Peter LakeНе знаю, кто глупее: лошадь, что не слушается хозяина, или хозяин, что слушает лошадь.
Beverly Penn[рассказчик]Когда настоящая любовь уходит, жизнь может лишиться всякого смысла. Мы остаёмся пустыми. Но возможность судьбы остаётся. То, для чего мы предназначены, ещё может быть открыто. И иногда, очень редко, путешествие к своей судьбе может победить даже время.
Peter LakeВозможно ли так любить кого-то, что он просто не может умереть?
Pearly SoamesЯ скажу тебе кое-что, что должно заставить кровь застынуть. Как бы мы ни перекручивали весы в нашу сторону, сколько бы из них ни стали тёмными, ничто, кажется, не может сломать их способность надеяться. Они передают эту надежду друг другу, как грипп на ярмарке в детском саду. Мы проигрываем, Люцифер. По одной яркой звезде за раз, мы проигрываем.
Peter LakeВ последнее время у меня возник небольшой конфликт с бывшим начальником.
Isaac PennОткуда мне знать, что тебя не движет тщеславие или любопытство? Откуда мне знать, что ты здесь не из-за денег в этой семье?
Peter LakeЯ был сиротой, у сирот нет тщеславия. Не знаю почему, но, кажется, чтобы быть тщеславным, нужны родители.
Пирли СоумсЛюцифер! Мне нужно остановить этого прямо сейчас!
Судья[с раздражением]Сейчас? Ты понятия не имеешь, что значит «сейчас». Сейчас я летал. Сейчас я изрыгнул пламя и пожирал их в бегстве. Сейчас я взмахнул хвостом, и ветры задрогали. Сейчас я скрываюсь в этом бледном оттенке плоти и костей. Сейчас я свидетель вечного спасения человека, сейчас я свидетель его гибели. Не смей говорить со мной о времени, демон! Его простейшие приливы и отливы ускользают от твоего жалкого понимания! Найди другой путь, *СЕЙЧАС*!
Беверли ПеннЧем больнее я становлюсь, тем яснее вижу, что всё связано светом.
Isaac PennГовори короче. Если бы ты был одним из моих репортеров, ты бы уже закончил. Бог создал мир за шесть дней. Повторяй за ним.
Adult WillaМне нравятся пеканы.
JudgeТы его выучил. Подобрал с улицы. Сына, которого у тебя никогда не было. Неловко, да?
Pearly Soames...ничто, кажется, не может сломить их способность надеяться. Они передают её друг другу, словно вирус гриппа на детском утреннике.
Pearly SoamesВидишь, Беверли Пенн, в моей сфере именно волны придают работе смысл. Идеи могут принести больше пользы, чем вреда. А это было бы вопреки плану, понимаешь.
Pearly SoamesБросить меня? Ты меня не бросишь, парень. Я порчу души и сокрушаю чудеса дольше, чем себя помню. Ты когда-нибудь задумывался, почему вселенная прилагает все эти усилия, чтобы помочь тебе исполнить судьбу, а потом ставит меня у тебя на пути? Может, потому что Бог такой же жаждущий крови, как и мы все. Может, ему не нравится вечная доброта и свет. Может, ему просто нравится хороший бой.
Peter LakeПерли Соумс, понятия не имею, о чем ты говоришь. Но скажу одно: жалко, что твой папаша не доделал твою шею с помощью бутылки из-под соды.
Pearly SoamesВот как, маленький Питер Лейк? Ну что ж, посмотрим, что с тобой сделаем.
Isaac PennКто вы? Чем занимаетесь? Как вы связаны с Беверли? Знаете ли вы о её особом состоянии? Каковы ваши мотивы, намерения и желания? Говорите только правду. Не распространяйтесь. Прервитесь, если войдёт сосед, ребёнок или слуга. И говорите кратко.
Peter LakeРазве ради этого мы вообще любим? Чтобы спасать?