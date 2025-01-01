[первые строки]

[закадровый голос]

А что если когда-то давно на небе не было ни одной звезды? Что если звёзды — это не то, чем мы их считаем? Что если свет издалека исходит не от лучей далеких солнц, а от наших крыльев, когда мы превращаемся в ангелов? Судьба зовёт каждого из нас. И существует мир за миром, где мы все связаны, все часть великого и трогающего замысла. Волшебство окружает нас повсюду. Нужно только посмотреть. Посмотреть. Вглядеться. Ведь даже время и расстояния — не то, чем кажутся.