Цитаты из фильма Любовь сквозь время

Beverly Penn Мы все связаны. В каждом новорожденном таится чудо. Уникальная цель, и это чудо предназначено только одному человеку. Мы — путешественники, идущие к своей судьбе, чтобы найти того, кому предназначено наше чудо. Но помни: пока мы ищем свет, тьма собирается, и вечная битва добра и зла ведётся не целыми армиями... а по одной жизни за раз.
Peter Lake Дай мне шанс — и я растоплю весь снег на свете.
[последние строки]
Беверли Пенн [рассказ] Почему так много событий сговорились спасти жизнь одной маленькой девочки? Но что если дело не только в Эбби? Что если она не более и не менее особенная, чем любой из нас? Что если мы все уникальны, и вселенная любит нас всех одинаково? Настолько, что из века в век она изо всех сил старается ради каждого из нас. И иногда нам просто везёт увидеть это.
Беверли Пенн Нет жизни важнее другой. И ничто не происходит без причины. Ничто. Что если мы все часть великого узора, который однажды сможем понять? И однажды, когда мы сделаем то, что можем сделать только мы, мы поднимемся и воссоединимся с теми, кого любили больше всего, навеки обнявшись. Что если нам суждено стать... звёздами.
[первые строки]
Беверли Пенн [закадровый голос] А что если когда-то давно на небе не было ни одной звезды? Что если звёзды — это не то, чем мы их считаем? Что если свет издалека исходит не от лучей далеких солнц, а от наших крыльев, когда мы превращаемся в ангелов? Судьба зовёт каждого из нас. И существует мир за миром, где мы все связаны, все часть великого и трогающего замысла. Волшебство окружает нас повсюду. Нужно только посмотреть. Посмотреть. Вглядеться. Ведь даже время и расстояния — не то, чем кажутся.
Peter Lake Не знаю, кто глупее: лошадь, что не слушается хозяина, или хозяин, что слушает лошадь.
Beverly Penn [рассказчик] Когда настоящая любовь уходит, жизнь может лишиться всякого смысла. Мы остаёмся пустыми. Но возможность судьбы остаётся. То, для чего мы предназначены, ещё может быть открыто. И иногда, очень редко, путешествие к своей судьбе может победить даже время.
Peter Lake Возможно ли так любить кого-то, что он просто не может умереть?
Pearly Soames Я скажу тебе кое-что, что должно заставить кровь застынуть. Как бы мы ни перекручивали весы в нашу сторону, сколько бы из них ни стали тёмными, ничто, кажется, не может сломать их способность надеяться. Они передают эту надежду друг другу, как грипп на ярмарке в детском саду. Мы проигрываем, Люцифер. По одной яркой звезде за раз, мы проигрываем.
Peter Lake В последнее время у меня возник небольшой конфликт с бывшим начальником.
Beverly Penn Думаю, споры в вашей сфере сложно уладить.
Peter Lake Сложно, да.
Beverly Penn Какую лучшую вещь ты когда-либо крал?
Peter Lake Начинаю думать, что ещё не украл её.
Isaac Penn Откуда мне знать, что тебя не движет тщеславие или любопытство? Откуда мне знать, что ты здесь не из-за денег в этой семье?
Peter Lake Я был сиротой, у сирот нет тщеславия. Не знаю почему, но, кажется, чтобы быть тщеславным, нужны родители.
Пирли Соумс Люцифер! Мне нужно остановить этого прямо сейчас!
Судья [с раздражением] Сейчас? Ты понятия не имеешь, что значит «сейчас». Сейчас я летал. Сейчас я изрыгнул пламя и пожирал их в бегстве. Сейчас я взмахнул хвостом, и ветры задрогали. Сейчас я скрываюсь в этом бледном оттенке плоти и костей. Сейчас я свидетель вечного спасения человека, сейчас я свидетель его гибели. Не смей говорить со мной о времени, демон! Его простейшие приливы и отливы ускользают от твоего жалкого понимания! Найди другой путь, *СЕЙЧАС*!
Беверли Пенн Чем больнее я становлюсь, тем яснее вижу, что всё связано светом.
Isaac Penn Говори короче. Если бы ты был одним из моих репортеров, ты бы уже закончил. Бог создал мир за шесть дней. Повторяй за ним.
Adult Willa Мне нравятся пеканы.
Judge Ты его выучил. Подобрал с улицы. Сына, которого у тебя никогда не было. Неловко, да?
Judge Б#я случается.
Pearly Soames ...ничто, кажется, не может сломить их способность надеяться. Они передают её друг другу, словно вирус гриппа на детском утреннике.
Pearly Soames Видишь, Беверли Пенн, в моей сфере именно волны придают работе смысл. Идеи могут принести больше пользы, чем вреда. А это было бы вопреки плану, понимаешь.
Pearly Soames Бросить меня? Ты меня не бросишь, парень. Я порчу души и сокрушаю чудеса дольше, чем себя помню. Ты когда-нибудь задумывался, почему вселенная прилагает все эти усилия, чтобы помочь тебе исполнить судьбу, а потом ставит меня у тебя на пути? Может, потому что Бог такой же жаждущий крови, как и мы все. Может, ему не нравится вечная доброта и свет. Может, ему просто нравится хороший бой.
Peter Lake Перли Соумс, понятия не имею, о чем ты говоришь. Но скажу одно: жалко, что твой папаша не доделал твою шею с помощью бутылки из-под соды.
Pearly Soames Вот как, маленький Питер Лейк? Ну что ж, посмотрим, что с тобой сделаем.
Isaac Penn Кто вы? Чем занимаетесь? Как вы связаны с Беверли? Знаете ли вы о её особом состоянии? Каковы ваши мотивы, намерения и желания? Говорите только правду. Не распространяйтесь. Прервитесь, если войдёт сосед, ребёнок или слуга. И говорите кратко.
Peter Lake Разве ради этого мы вообще любим? Чтобы спасать?
