Киноафиша Фильмы Девушка Цитаты из фильма Девушка

Цитаты из фильма Девушка

Father Как Ты смеешь мне перечить... КАК ТЫ СМЕЕШЬ МНЕ ПЕРЕЧИТЬ
Father [девочке, когда они с сыном его закапывают живьём] Ты его к этому подбила?
[последние реплики]
Father [когда его сын и девочка закапывают его живьём] Выпустите меня, вы му#аки
Father У меня слабость к красивым лицам, понимаешь? Но они были лживыми с###ми, каждая из них.
The Girl А как насчёт подарка?
Tommy Что с ним?
The Girl [о его отце] Мне кажется, с ним в детстве плохо обращались
[в ответ на поддержку Томми]
The Girl Не волнуйся... Ты никогда не станешь таким, как он
Tommy Помни меня
[последние слова]
The Girl [целует в щёку] Как я мог тебя забыть?
[последние слова]
Tommy Что нам теперь делать?
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Майкл Бин
Майкл Бин
Michael Biehn
Эви Томпсон
Evie Thompson
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
