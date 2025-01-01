Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Девушка
Цитаты из фильма Девушка
Цитаты из фильма Девушка
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Похожие
Цитаты
Father
Как Ты смеешь мне перечить... КАК ТЫ СМЕЕШЬ МНЕ ПЕРЕЧИТЬ
Father
[девочке, когда они с сыном его закапывают живьём]
Ты его к этому подбила?
[последние реплики]
Father
[когда его сын и девочка закапывают его живьём]
Выпустите меня, вы му#аки
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Father
У меня слабость к красивым лицам, понимаешь? Но они были лживыми с###ми, каждая из них.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Girl
А как насчёт подарка?
Tommy
Что с ним?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Girl
[о его отце]
Мне кажется, с ним в детстве плохо обращались
[в ответ на поддержку Томми]
The Girl
Не волнуйся... Ты никогда не станешь таким, как он
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tommy
Помни меня
[последние слова]
The Girl
[целует в щёку]
Как я мог тебя забыть?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Tommy
Что нам теперь делать?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Майкл Бин
Michael Biehn
Эви Томпсон
Evie Thompson
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Критики рукоплещут: «Таких сериалов, как "Миротворец", больше нет» —2 сезон собрал редкие 100% свежести на Rotten Tomatoes
Новая «Война и мир» Сарика Андреасяна готовится покорить кинотеатры: постер представлен, точная дата назначена
Комната была, продукты носил: почему же Надя из «Девчат» ушла от Ксан Ксаныча? Всего один вопрос решил судьбу двоих
«Что ж она, Человек-паук?»: одна реплика в «Фишере-2» запустила спор между зрителями — и выявила главный ляп сезона
Куда идем мы с Пятачком? В кинотеатры, со «свежачком»: в новом фильме за 400 миллионов Винни-Пух заговорит голосом Леонова
«Таких больше нет»: этот свежий сериал HBO еще не вышел, а уже набрал 100% свежести на RT — стоит освободить под него вечер
Тарантино раскрыл причину отмены «Кинокритика»: после признания его новинка утонет в негативных рецензиях
Ужас в хрущевке: топ-5 российских хорроров, которые оценил бы даже сам Стивен Кинг
«Унылая белиберда»: этот фильм Кэмерона заработал всего $262 000 и получил 3.8 на IMDb — с «Титаником» и «Аватаром» не сравнится
Умер под водой, оставил семью без денег: смерть Папанова разбила сердца близких сразу по нескольким причинам
«Вся прелесть в них»: зрители назвали 2 главные ошибки Жеглова в «Место встречи изменить нельзя» — они пошли фильму на пользу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667