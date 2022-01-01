Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Девушка
Киноафиша Фильмы Девушка Девушка, 2014: актеры и роли
The Girl Девушка 2014 / США
3.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 2.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Девушка, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дженнифер Бланк Дженнифер Бланк Jennifer Blanc-Biehn
В ролях
Тиа Каррере Тиа Каррере Tia Carrere Майкл Бин Michael Biehn Эви Томпсон Evie Thompson Дэна Даури Никола Мари Финн Лоррэйн Зифф
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Блондинку Свету Букину знала вся страна: вот что с ней стало
Тест на знание кино СССР: насколько хорошо вы помните «Кавказская пленница»?
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
Ахнете: вот как выглядит изнутри роскошный особняк Киркорова
Вот сколько лет суждено прожить разным знакам Зодиака
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Приложение киноафиши