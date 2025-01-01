Меню
Frank [поёт] Старое пиво. Толстый ублюдок, прокуренный. Ковбой. Блестящие горные дамы. Мне нравится твоя стена. Обними меня. Ловкие пальцы, зудящие штаны. Я вас всех люблю.
Don Ты играешь C, F и G?
Jon Burroughs Да.
Don Ты в деле.
Jon Burroughs Можно спросить тебя кое-что?
Frank Конечно.
Jon Burroughs Зачем ты это носишь?
Frank ...ты считаешь это странным?
Jon Burroughs Вроде того.
Frank Нормальные лица тоже странные. Знаешь, как они гладкие... гладкие... и беее! Вся в буграх и дырах, ну а глаза — это как фантастика. Не начинай про губы. Как края ужасной раны.
Jon Burroughs Это правда. Но твоя голова всё равно немного пугает.
Frank А под ней я улыбаюсь тебе приветливо. Помогло бы, если бы я вслух озвучивал свои мимики?
Jon Burroughs Ну... может быть.
Frank Приветливая улыбка.
[Во время выступления Фрэнк падает на пол от боли]
Jon Burroughs Что случилось?
Frank [напряжённо] Твоя музыка — г##но...
Frank [поёт] Кока-кола, помада Ринго/Танцуй всю ночь, танцуй всю ночь/У меня ноги для танцев, у-у!/У МЕНЯ НОГИ ДЛЯ ТАНЦЕВ!/Они не остановят меня танцевать/Нет, они не остановят меня танцевать/Поцелуй меня, просто поцелуй/Поцелуй меня, Нефертити/Так, как тебе нравится/Так, как тебе нравится/Поцелуй меня, поцелуй/Помада, поцелуй, помада Ринго — вот как тебе нравится!
Jon Burroughs Вау, это прекрасно. Как ты это называешь?
Clara Не подходи к моему чёртову теремину.
Frank В седло! / Закрепить галактические периметры / Слабые и сильные, ядерные бомбы / То, что вместе / Скоро развалится / Когда всё закончится / Нет возвращения к началу
[повторяющаяся фраза]
Frank У меня есть сертификат.
Frank [после импровизации Lone Standing Tuft] Это глупо.
Jon Burroughs Фрэнк... это потрясающе.
Frank Льстивая улыбка. За ней скромная полуулыбка.
Jon Burroughs Несчастное детство. Психические расстройства. Где мне найти такую вдохновляющую тему?
Frank Привет, Дон. Привет, партнёр. Помню, ты говорил, что пустыня здесь — твоё любимое место во всём мире. После Sea World Сан-Диего... Я знаю, тебе было тоскливо по дому, Дон. Я знаю, были моменты, когда ты хотел вернуться сюда, но не сделал этого из-за меня. Но теперь ты дома, Дон. Обещаю, что все твои жертвы не будут напрасны. Джон предсказал ночь, через несколько дней, когда благодаря Секретной Камере легионы и множество уже обожающих фанатов соберутся — и примут нашу музыку в восторге!
Frank [успокаивает Дона, который гипервентелирует] Спокойно, Дон. Начинай сначала. Терпеливая улыбка.
Clara Хватит озвучивать свои мимики. Это жутко раздражает.
Frank Мы были в лесу, как секретные белочки, а теперь мы все нравимся! Мы — мы такие... ннннн... хммм... это будет огромно! Джон все исправил! Ты должен прийти к нам завтра вечером, обещаю, с тобой ничего плохого не случится!
Clara Пойдем прогуляемся.
Frank Я безумно рад быть здесь! Со мной все в порядке! Я расслаблен!
Frank Да... это как птичник! Вы — птички... рок. Ты — баклан... манна... камышница! Клара — сова, ночной охотник, тихий убийца.
[к Джону]
Frank Что у нас тут? Снеси мне яйцо, рыжая птичка. Снеси яйцо!
Clara Я не буду играть на этой чёртовой укулеле.
Clara Ты посредственный ребёнок.
Jon Burroughs [озвучка] Несмотря на все трудности, что я здесь пережил, что-то внутри меня начало просыпаться. Я понял, что это мой Блафф, Канзас. Что здесь, в Ветно, я нашёл своё жестокое детство, свою психушку. То, что толкает меня в самые тёмные уголки.
Jon Burroughs Что происходит у тебя в голове... в этой твоей голове?
Frank Губы сжаты, будто говоря «Хватит болтать» — сегодня мы всерьёз начинаем работу над альбомом.
Frank Я всегда мечтал, чтобы в моей группе был кто-то, кто разделял бы моё видение создания по-настоящему классной музыки. Так что спасибо тебе, Джон. Ты дал мне тот самый небольшой толчок, который мне был нужен.
Jon Burroughs Он сказал, что я — тот, кого нужно беречь, и выбрал меня в группу.
Clara Ты — пальцы, которым говорят, какие клавиши нажимать.
Jon Burroughs Я сам выбираю клавиши...
Clara Десять маленьких кусочков костей и кожи.
Jon Burroughs И я вполне способен уйти в самые дальние уголки и сочинять музыку.
Clara Твои самые дальние уголки?
Jon Burroughs Мои самые дальние уголки.
Clara Кому-то надо влупить тебе по морде.
Frank У нас здесь будет много плодотворных сезонов.
