Привет, Дон. Привет, партнёр. Помню, ты говорил, что пустыня здесь — твоё любимое место во всём мире. После Sea World Сан-Диего... Я знаю, тебе было тоскливо по дому, Дон. Я знаю, были моменты, когда ты хотел вернуться сюда, но не сделал этого из-за меня. Но теперь ты дома, Дон. Обещаю, что все твои жертвы не будут напрасны. Джон предсказал ночь, через несколько дней, когда благодаря Секретной Камере легионы и множество уже обожающих фанатов соберутся — и примут нашу музыку в восторге!