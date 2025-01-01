Frank[поёт]Кока-кола, помада Ринго/Танцуй всю ночь, танцуй всю ночь/У меня ноги для танцев, у-у!/У МЕНЯ НОГИ ДЛЯ ТАНЦЕВ!/Они не остановят меня танцевать/Нет, они не остановят меня танцевать/Поцелуй меня, просто поцелуй/Поцелуй меня, Нефертити/Так, как тебе нравится/Так, как тебе нравится/Поцелуй меня, поцелуй/Помада, поцелуй, помада Ринго — вот как тебе нравится!
Jon BurroughsНесчастное детство. Психические расстройства. Где мне найти такую вдохновляющую тему?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
FrankПривет, Дон. Привет, партнёр. Помню, ты говорил, что пустыня здесь — твоё любимое место во всём мире. После Sea World Сан-Диего... Я знаю, тебе было тоскливо по дому, Дон. Я знаю, были моменты, когда ты хотел вернуться сюда, но не сделал этого из-за меня. Но теперь ты дома, Дон. Обещаю, что все твои жертвы не будут напрасны. Джон предсказал ночь, через несколько дней, когда благодаря Секретной Камере легионы и множество уже обожающих фанатов соберутся — и примут нашу музыку в восторге!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank[успокаивает Дона, который гипервентелирует]Спокойно, Дон. Начинай сначала. Терпеливая улыбка.
ClaraХватит озвучивать свои мимики. Это жутко раздражает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
FrankМы были в лесу, как секретные белочки, а теперь мы все нравимся! Мы — мы такие... ннннн... хммм... это будет огромно! Джон все исправил! Ты должен прийти к нам завтра вечером, обещаю, с тобой ничего плохого не случится!
Jon Burroughs[озвучка]Несмотря на все трудности, что я здесь пережил, что-то внутри меня начало просыпаться. Я понял, что это мой Блафф, Канзас. Что здесь, в Ветно, я нашёл своё жестокое детство, свою психушку. То, что толкает меня в самые тёмные уголки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jon BurroughsЧто происходит у тебя в голове... в этой твоей голове?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
FrankГубы сжаты, будто говоря «Хватит болтать» — сегодня мы всерьёз начинаем работу над альбомом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
FrankЯ всегда мечтал, чтобы в моей группе был кто-то, кто разделял бы моё видение создания по-настоящему классной музыки. Так что спасибо тебе, Джон. Ты дал мне тот самый небольшой толчок, который мне был нужен.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jon BurroughsОн сказал, что я — тот, кого нужно беречь, и выбрал меня в группу.
ClaraТы — пальцы, которым говорят, какие клавиши нажимать.