Киноафиша Фильмы Манглхорн Цитаты из фильма Манглхорн

Цитаты из фильма Манглхорн

A.J. Manglehorn Ты отлично выглядишь. Прям как скаковая лошадь.
Dawn Ты знаешь, что ты сук## сын?
A.J. Manglehorn Да... я в курсе.
Dawn Да, не знал?
A.J. Manglehorn Да... я в курсе. Я сук## сын. Но со временем кто не такой?
[первые реплики]
A.J. Manglehorn Мэнглхорн, кого мы арестовываем?
A.J. Manglehorn О, Фрэнни. Прости, я не хотел тебя пугать вчера вечером. Но что я могу поделать, иногда я схожу с ума.
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
