Манглхорн
Цитаты из фильма Манглхорн
Цитаты из фильма Манглхорн
A.J. Manglehorn
Ты отлично выглядишь. Прям как скаковая лошадь.
Dawn
Ты знаешь, что ты сук## сын?
A.J. Manglehorn
Да... я в курсе.
Dawn
Да, не знал?
A.J. Manglehorn
Да... я в курсе. Я сук## сын. Но со временем кто не такой?
[первые реплики]
A.J. Manglehorn
Мэнглхорн, кого мы арестовываем?
A.J. Manglehorn
О, Фрэнни. Прости, я не хотел тебя пугать вчера вечером. Но что я могу поделать, иногда я схожу с ума.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Аль Пачино
Al Pacino
Холли Хантер
Holly Hunter
