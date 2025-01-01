Меню
Цитаты из фильма Несносные боссы 2

Цитаты из фильма Несносные боссы 2

[из трейлера]
Дэйв Харкен [Ник, Дейл и Кёрт навещают Дэйва в тюрьме] Привет, Ник, парень, который спас мне жизнь, парень, который еб#л мою жену.
[из трейлера]
Julia Harris Ты когда-нибудь пробовал это в кресле у дантиста?
Nick Hendricks Ну, ты там, а я пока в мужской на минутку сбегаю.
Julia Harris Можешь со мной так делать, если хочешь.
Nick Hendricks На самом деле, это... э...
[показывает два пальца]
Julia Harris И?
Kurt Buckman Чёрт побери, он устроил себе бойцовский клуб! У нас тут настоящий боец!
Bert Hanson Не хочу тебя разочаровывать, но американская мечта сделана в Китае.
Dave Harken Ваши юридические варианты...
Dale Arbus Юридические варианты.
Dave Harken НОЛЬ ВООБЩЕ.
Dale Arbus Я услышал Джек Лебовиц. Это адвокат? Запишу это. Джек Лебовиц.
Kurt Buckman Должен быть. Можно его контакты, пожалуйста?
Julia Harris У тебя полно всего торчит, у меня полно дырок, которые в это входят.
Dave Harken ПОТОМУ ЧТО У ТЕБЯ НЕТ ЯИЦ! И у твоих отцов их не было. Вы все — продукт поколений безъяичных мужиков, которые были либо слишком слабы, либо слишком трусливы, чтобы встать и забрать своё. И однажды ты передашь свои пустые засохшие мешки своим жалким отпрыскам!
Nick Hendricks Ну, мы все работали на ужасных работах у отвратительных начальников и просто подумали, что если когда-нибудь у нас появится шанс стать своими собственными боссами, мы сделаем всё по-другому
Kurt Buckman Да, мы придумали Душевый друг.
Dale Arbus Извини, это название ещё не официальное. Я хотел Душевого папочку.
Kurt Buckman Душевой папочка звучит гораздо хуже во всех смыслах, так что да.
Dale Arbus Почему твой друг должен быть с тобой в душе?
Kurt Buckman А почему твой ПАПА?
Nick Hendricks Не кричи по телевизору.
Dale Arbus Тот факт, что твой папа вызвал полицию, не значит, что он тебя не любит.
Nick Hendricks Мы не поедем к Ублюдку Джонсу, потому что никого похищать не будем.
Dean "MF" Jones Можно задать вам, колонизаторы, вопрос?
Roz Блэнстон, тебе не обязательно это говорить.
Nick Hendricks Роз, заткнись, пожалуйста.
Julia Harris Заткнись и дай ему высказаться. Значит, ты это съел.
Kurt Buckman Пожалуйста, скажи да, пожалуйста, скажи да.
Nick Hendricks Хочешь узнать, глотал ли я этот х###?
Julia Harris Ты сосала этот х### как леденец Бомб Поп до самого синего?
Nick Hendricks Хочешь ответ?
Julia Harris Давай!
Nick Hendricks Я глотал этот х###, я глотал эти яйца и вылизывал потный зад этого парня.
Julia Harris Чёрт возьми, да, потому что ты офигенно гей.
Nick Hendricks Я супер гей, никогда не был прямым. Знаешь, чего я тоже никогда не был? Внутри женщины!
Julia Harris Совещание окончено!
Nick Hendricks Все — вон!
Roz Сволочь!
Julia Harris Я сделаю это просто: я вызову полицию, и они отправят тебя в тюрьму... если только Дейл меня не трахнёт.
Julia Harris Приятного; это хорошая штука. Учись.
Dale Arbus Эй, можно я выскочу пописать?
Nick Hendricks Нельзя. Мы в погоне на машине.
