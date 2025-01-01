ПОТОМУ ЧТО У ТЕБЯ НЕТ ЯИЦ! И у твоих отцов их не было. Вы все — продукт поколений безъяичных мужиков, которые были либо слишком слабы, либо слишком трусливы, чтобы встать и забрать своё. И однажды ты передашь свои пустые засохшие мешки своим жалким отпрыскам!