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Несносные боссы 2 Несносные боссы 2
Киноафиша Фильмы Несносные боссы 2 Отзывы о фильме «Несносные боссы 2»
Horrible Bosses 2 Несносные боссы 2 2014 / США
6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Несносные боссы 2»

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Foggy 27 ноября 2015, 01:45
бедная Энистон...с возрастом ее явно разносить стало, и хоть с телом и держится, но по лицу (особенно щекам) все видно...на ее фоне даже Спейси с серьгой в ухе в порядке, а Вальц так вообще красавчик и на позитиве...троица не впечатлила - явно выдохлись, на голом актерском энтузиазме второй фильм уже не тянут вытащить, нужен и юмор, и сценарий, и реализация совсем другого уровня...

кино как комедия в разы хуже первой части и строго на один просмотр

ps где-то 5.5/10
27 ноября 2015, 01:45 Ответить
ЕленаЕлена 28 ноября 2015, 21:47
Тупенько так по-американски, но местами смешно ✊ Вторая часть лучше первой это точно 😌
28 ноября 2015, 21:47 Ответить
Swi4e1 5 декабря 2015, 16:04
Фильм не супер , но посмотреть на один раз весьма не плохо. Хорошо снят. Местами есть отличные шутки. Конечно сценарий обыденный и простой , видимо из за этого фильм так себе.



5/10
5 декабря 2015, 16:04 Ответить
Bbbugl 6 декабря 2015, 10:10
Шняга шняжная

Интересно,Энистон не пробл.валась сама от своего текста?✊
6 декабря 2015, 10:10 Ответить
belkadura 6 декабря 2015, 10:10
Тихая жуть....В том числе и Энистон. Смех в зале воспринимал как интершум. Глядел по сторонам - вокруг только серьёзные лица. Даже пиво не помогает..2\10
6 декабря 2015, 10:10 Ответить
3lik 6 декабря 2015, 10:13
Ндя уж✊ . Шляпа шляпошная ✊ . Первый час "тягучего невменько" во второй половине временные выстрелы юмора! (Смешанного чаще впритык к ширинке). . Фильм на любителя ! Из 5 ну может быть на 3 ку тянет! И то ХЗ из за чего - ну может быть из-за актеров!!! Надо ✊ бежать от таких произведений!
6 декабря 2015, 10:13 Ответить
Криштиану 6 декабря 2015, 10:13
Тот редкий случай, когда вторая часть круче первой. 10/10✊
6 декабря 2015, 10:13 Ответить
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