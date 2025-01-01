Меню
Фильмы
Metallica: Сквозь невозможное
Цитаты из фильма Metallica: Сквозь невозможное
Цитаты из фильма Metallica: Сквозь невозможное
James Hetfield
[аудитории]
Ты жив? Ты жив?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Trip
[единственный раз, когда звучит его голос]
Эй! Эй!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
James Hetfield
[последние реплики]
James Hetfield
[группа заканчивает "Hit the Lights"]
Отлично! Вот это зашло!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Джеймс Хэтфилд
James Hetfield
Дэйн ДеХаан
Dane DeHaan
