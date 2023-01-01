Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нейросеть" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Цель вижу Цель вижу
Киноафиша Фильмы Цель вижу Цель вижу, 2013: актеры и роли
Цель вижу 2013 / Россия
5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Цель вижу, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Евгений Сокуров
В ролях
Наталья Анисимова Наталья Анисимова Александра Булычёва Александра Булычёва Aleksandra Bulycheva Эльвира Шияпова Elvira Shiyapova Елена Цыплакова Елена Цыплакова Сергей Удовик Сергей Удовик Варвара Обидор Varvara Obidor Екатерина Муратова Yekaterina Muratova Аделина Голубенко-Гизатуллина Аделина Голубенко-Гизатуллина
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Вот какими будут отношения с мужчиной Козерогом: 10 раз подумайте
Проиграла в генетическую лотерею: внучке 93-летней Солохи не досталась бабушкина красота
От пророчества Пугачевой мурашки по коже: никто не верил, а оно сбылось
За Коренева обидно: Ихтиандра в новом «Человеке-амфибии» доверили сыграть китаянке
Забавный тест: кто вы из монстров Скуби-Ду?
Жаль, но ничего уже не исправить: Навка высказалась о болезненном расставании
Помните скандальный развод Баскова с женой? Вот что выяснилось об измене Шпигель
Съемки в фильме «Усатый нянь» превратились в кромешный ад: вы точно не знали, через что прошел Проханов
А ведь ей уже 85 лет! Не поверите глазам, увидев пожилую мать Алены Свиридовой
Идеальное тело, роскошная шевелюра: молодой Градский сводит с ума красотой (фото)
Вдова Гайдая в 92 года ходит на каблуках: эта хитрость держит Гребешкову в тонусе
Пугачева и рядом не стояла: внешний вид 70-летней Понаровской заставил народ ахнуть
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше