Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Поиск соседей
Киноафиша Фильмы Поиск соседей Поиск соседей, 2013: актеры и роли
Finding Neighbors Поиск соседей 2013 / США
5.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Поиск соседей, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Рон Джадкинс Ron Judkins
В ролях
Майкл О’Киф Michael O'Keefe Катрин Дент Блейк Бэшофф Джули Монд Julie Mond Шон Патрик Томас Шон Патрик Томас Sean Patrick Thomas Майк Дженовезе Mike Genovese
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Блондинку Свету Букину знала вся страна: вот что с ней стало
Вот сколько лет суждено прожить разным знакам Зодиака
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Тест на знание кино СССР: насколько хорошо вы помните «Кавказская пленница»?
Ахнете: вот как выглядит изнутри роскошный особняк Киркорова
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
Приложение киноафиши