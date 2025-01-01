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Мефистофель

Mefistofele 18+
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О фильме

Опера Арриго Бойто, пожалуй, единственная из всех, в названии которой увековечен не Фауст, а Мефистофель. Если других авторов, обращавшихся к трагедии Гёте, интересовала преимущественно сентиментально-лирическая сторона дела – отношения Фауста и Гретхен, то Бойто за главной интригой обратился к конфликту Фауста и Мефистофеля, олицетворяющего злое и циническое начало. Этот соперник Творца в качестве главного героя оперы Бойто позже найдет себе подобие в «Отелло»: либретто, написанное Бойто для Верди, было первоначально озаглавлено либреттистом «Яго».Композитор попытался сохранить философский дух «Фауста» Гете, и ему это во многом удалось за счет обращения к полному тексту драмы. 

Поскольку первая редакция оперы, впервые представленной в театре «Ла Скала» в 1868 году, не имела решительно никакого успеха, композитор спустя семь лет представил публике вторую редакцию, показанную в Болонье, а спустя год – третью, венецианскую. Но по достоинству музыка была оценена критиками и зрителями только в 1901 году, когдав партии Мефистофеля на сцену «Ла Скала» вышел Федор  Шаляпин, в партии Фауста – Энрико.Карузо, а за дирижерский пульт встал Артуро Тосканини. Настоящий триумф пришел к композитору спустя только тридцать лет после премьеры. 

Бойто, замечтальный драматург, написавший для своего друга и соратника Дж. Верди либретто для «Симона Бокканегры», «Отелло» и «Фальстафа», - оказался не менее изобретательным композитором, по крайней мере в том, что касается орарториальных страниц партитуры и партии Мефистофеля. Современников поражал также финал в представлении Шаляпина – исчезновение Мефистофеля в огне падающих цветов. Образ Мефистофеля для певца стал без преувеличения титульным.

Новый сезон в Опере Сан-Франциско начинается с дерзкого и смелого сочинения Бойто, создавшего монументальное прозведение, исполненное «хорального величия и мелодического богатства» (газета TheNewYorkTimes). Зрители станут свидетелями одной из самых впечатляющих постановок, когда-либо осуществленных в  Военном мемориальном оперном театре в Сан-Франциско. На сцену выйдут: Рамон Варгас, тенор «приводящий в восторг» (газета FinancialTimes), в партии философа, продающего свою душу дьяволу; «блестящая и неотраизмая» (газета WashingtonPost) Патрисия Расет в парти женщины, которую Фауст желает; и в отчетливо зловещей главной партии – «соблазнительно злонравный» бас-баритон Ильдар Абдаразаков, «полноценный бас-баритон», знаменитый своим «даром к воплощению на сцене икон зла» (газета TheNewYorkTimes). Итальянский маэстро Никола Лузотти встанет за дирижерский пульт, за которым стоял уже в 11 лет – в этом возрасте он был выбран руководителем церковного хора. Никола Луизотти возглавляет Оперу Сан-Франциско с 2007 года и был приглашён с целью восстановления основного итальянского репертуара труппы, преобладавшего в первые годы существования этого прославленного театра, основанного в 1923 году американцами итальянского происхождения.

Страна США
Продолжительность 3 часа 30 минут
Год выпуска 2013
Производство San Francisco Opera
Другие названия
Mefistofele, Μεφιστοφελής, Мефистофель
Режиссер
Лори Фельдман Сантоликвидо
В ролях
Рамон Варгас
Эрин Джонсон
Чуань Юэ Ван
Ильдар Абдразаков
Ильдар Абдразаков
Патрисия Расетт
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

8.4
Оцените 10 голосов
9 IMDb
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