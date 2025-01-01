Джерри Ли, 16 летРасскажи мне историю, Фрэнки. Что-нибудь хорошее. Сделай меня героем. Может, я тогда и девушку получу.
Фрэнк, 14Есть одна. Давным-давно мы с тобой были летчиками-истребителями на войне. Братья Флэнниганы. Мы были знамениты. Однажды утром летели над Германией и попали в засаду. Ты и я против двадцати немецких истребителей. Полный беспорядок. Настоящая воздушная схватка. Было непросто, но мы выигрывали, пока из тумана не вынырнул нацист и не начал палить по тебе. К счастью, я спустился и взорвал этого ублюдка. «Спасибо, Тайгер-5», — сказал ты по радио. Проблема была в том, что твой самолёт был повреждён, управление заело. Ты направлялся к Исландии и ничего не мог сделать. Ты исчез в облаках.
Earl HurleyНе принимай решения, думая, что ты никчёмный. Принимай решения, думая, что ты великий человек. По крайней мере, хороший человек. И не будь этой чёртовой тряпкой.
OfficerНа какой машине вы ездите, мистер Флэнниган?