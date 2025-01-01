Меню
[первые реплики]
Джерри Ли, 16 лет Расскажи мне историю, Фрэнки. Что-нибудь хорошее. Сделай меня героем. Может, я тогда и девушку получу.
Фрэнк, 14 Есть одна. Давным-давно мы с тобой были летчиками-истребителями на войне. Братья Флэнниганы. Мы были знамениты. Однажды утром летели над Германией и попали в засаду. Ты и я против двадцати немецких истребителей. Полный беспорядок. Настоящая воздушная схватка. Было непросто, но мы выигрывали, пока из тумана не вынырнул нацист и не начал палить по тебе. К счастью, я спустился и взорвал этого ублюдка. «Спасибо, Тайгер-5», — сказал ты по радио. Проблема была в том, что твой самолёт был повреждён, управление заело. Ты направлялся к Исландии и ничего не мог сделать. Ты исчез в облаках.
Earl Hurley Не принимай решения, думая, что ты никчёмный. Принимай решения, думая, что ты великий человек. По крайней мере, хороший человек. И не будь этой чёртовой тряпкой.
Officer На какой машине вы ездите, мистер Флэнниган?
Jerry Lee Chevy Caprice.
Officer Где ваша машина?
Jerry Lee Её угнали.
Officer Почему вы не заявили об этом?
Jerry Lee Это настоящая д###вина.
