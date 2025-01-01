Меню
Tom Young Дети, да? Это просто один длинный процесс горя.
Продавец билетов в музей В поисках прошлого?
Никки Лостром Что?
Продавец билетов в музей [указывает вверх] Специальная выставка или постоянная экспозиция?
Tom Young [приятно удивлён] Ты вернулся.
Nikki Lostrom Да.
Tom Young Ты опять собираешься сбежать от меня?
Nikki Lostrom Возможно.
[смущённо посмеивается]
Tom Young Понимаю. Посмотри на меня — я же страшный тип.
Tom Young Я мог бы купаться в том, как ты на меня смотришь.
Nikki Lostrom Том!
Tom Young А? Думаю, это впервые, когда ты произносишь моё имя.
[пауза]
Tom Young Ты когда-нибудь любила меня?
Nikki Lostrom Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю.
