Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Лицо любви
Цитаты из фильма Лицо любви
Цитаты из фильма Лицо любви
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Tom Young
Дети, да? Это просто один длинный процесс горя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Продавец билетов в музей
В поисках прошлого?
Никки Лостром
Что?
Продавец билетов в музей
[указывает вверх] Специальная выставка или постоянная экспозиция?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tom Young
[приятно удивлён]
Ты вернулся.
Nikki Lostrom
Да.
Tom Young
Ты опять собираешься сбежать от меня?
Nikki Lostrom
Возможно.
[смущённо посмеивается]
Tom Young
Понимаю. Посмотри на меня — я же страшный тип.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tom Young
Я мог бы купаться в том, как ты на меня смотришь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nikki Lostrom
Том!
Tom Young
А? Думаю, это впервые, когда ты произносишь моё имя.
[пауза]
Tom Young
Ты когда-нибудь любила меня?
Nikki Lostrom
Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Эд Харрис
Ed Harris
Аннетт Бенинг
Annette Bening
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Критики рукоплещут: «Таких сериалов, как "Миротворец", больше нет» —2 сезон собрал редкие 100% свежести на Rotten Tomatoes
Комната была, продукты носил: почему же Надя из «Девчат» ушла от Ксан Ксаныча? Всего один вопрос решил судьбу двоих
«Невский» в паузе, «Первый отдел» в работе — НТВ снимает новый детектив «Ничья в пользу КГБ», и видео со съемок уже интригует
Тарантино раскрыл причину отмены «Кинокритика»: после признания его новинка утонет в негативных рецензиях
Грязь, мясорубка и Леви Аккерман: лучшая глава «Атаки Титанов» оказалась спин-оффом — места Эрену не нашлось
«Унылая белиберда»: этот фильм Кэмерона заработал всего $262 000 и получил 3.8 на IMDb — с «Титаником» и «Аватаром» не сравнится
«Таких больше нет»: этот свежий сериал HBO еще не вышел, а уже набрал 100% свежести на RT — стоит освободить под него вечер
Ужас в хрущевке: топ-5 российских хорроров, которые оценил бы даже сам Стивен Кинг
«Вся прелесть в них»: зрители назвали 2 главные ошибки Жеглова в «Место встречи изменить нельзя» — они пошли фильму на пользу
Куда идем мы с Пятачком? В кинотеатры, со «свежачком»: в новом фильме за 400 миллионов Винни-Пух заговорит голосом Леонова
Со лже-МакКуином и мрачной историей: «Тачки 3» могли стать триллером, но Pixar передумали в последний момент
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667