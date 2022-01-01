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Ход конем
Ход конем, 2013: актеры и роли
Knight's Move
Ход конем
2013 / Армения / Казахстан
Трейлер
6.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Ход конем, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Гор Киракосян
Gor Kirakosian
В ролях
Ованнес Азоян
Hovhannes Azoyan
Асель Сагатова
Asel Sagatova
Мкртыч Арзуманян
Mkrtich Arzumanyan
Санжар Мади
Sanzhar Madi
Сос Джанибекян
Левон Арутюнян
Levon Harutyunyan
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