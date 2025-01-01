Olga [после того, как Деннис раскрывает свой план, для которого нужна помощь Ольги] Нет.

Dennis Это единственный выход.

Olga Нет! Даже если бы я согласилась, нет, они вернулись. Дантисты из Хоул-оф-Джексон.

Dennis Я думал, ты говорила, что они уехали до праздников.

Olga Это их дом. Если они хотят вернуться — они вернутся.

Dennis Ладно, тогда нам придётся делать это, когда они уснут.