OlgaНет! Даже если бы я согласилась, нет, они вернулись. Дантисты из Хоул-оф-Джексон.
DennisЯ думал, ты говорила, что они уехали до праздников.
OlgaЭто их дом. Если они хотят вернуться — они вернутся.
DennisЛадно, тогда нам придётся делать это, когда они уснут.
OlgaПоверь, я ненавижу этих дантистов. Хочешь знать, какое «Счастливого Рождества» я от них получаю? «О, Ольга, мы исправим твои зубы, чтобы они были как у Ванны Уайт из „Колеса Фортуны“». Исправляют ли они зубы Ольги? Нет. Они катаются на лыжах в Хоул-оф-Джексоне. Поверь, я ненавижу этих чёртовых дантистов...