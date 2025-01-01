Меню
Цитаты из фильма Почти Рождество

Olga У тебя сердце, как у Путина.
Dennis Ты же мне сказал, сколько брать!
Olga С тех, у кого есть! Как у стоматолога.
Dennis Те, у кого есть?
Olga *Те, у кого есть*. У меня есть это, у меня есть то. У меня — билеты на матч Никс. У меня всё есть. У меня трусы DOLCE GABBANA.
[пауза]
Olga А?
Dennis А!
Olga [тихо] А.
Olga Ты правда считаешь, что я твоя подруга?
Dennis Да.
Olga Моя подруга — ты воняешь.
Olga [после того, как Деннис раскрывает свой план, для которого нужна помощь Ольги] Нет.
Dennis Это единственный выход.
Olga Нет! Даже если бы я согласилась, нет, они вернулись. Дантисты из Хоул-оф-Джексон.
Dennis Я думал, ты говорила, что они уехали до праздников.
Olga Это их дом. Если они хотят вернуться — они вернутся.
Dennis Ладно, тогда нам придётся делать это, когда они уснут.
Olga Поверь, я ненавижу этих дантистов. Хочешь знать, какое «Счастливого Рождества» я от них получаю? «О, Ольга, мы исправим твои зубы, чтобы они были как у Ванны Уайт из „Колеса Фортуны“». Исправляют ли они зубы Ольги? Нет. Они катаются на лыжах в Хоул-оф-Джексоне. Поверь, я ненавижу этих чёртовых дантистов...
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Материалистка
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
2025, США, спорт
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
