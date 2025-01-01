Меню
[первые реплики]
Liam И мы хотим, чтобы вы знали — это никак — совсем никак — не связано с вашей работой, которая, кстати, безупречна.
Captain Robinson [вздыхает, глядя в окно]
Liam Слушайте, бизнес изменился. Морские подъёмы изменились. Нам больше не нужен пилот подводной лодки. Нам даже не нужна подлодка. Вы никогда не работали по контракту, так что сокращение — это вообще не вариант. Но я лично говорил с Бобом Торисом, и он настоял, чтобы Agora позаботилась о вас. И я рад сообщить, что мы можем предложить вам компенсацию в 8 640 фунтов. У вас есть пенсия? Например, частная пенсия.
Captain Robinson Я в Agora уже 11 лет. Работаю с подводными лодками почти 30. Из-за этой работы я потерял семью.
Liam Они... Они хотят, чтобы вы сегодня освободили свой стол.
Captain Robinson Что ты ищешь?
Tobin Окна.
Captain Robinson Какие?
Tobin Ну, ребята сказали, что перед выходом надо помыть окна, а я их нигде не могу найти.
Captain Robinson Это подводная лодка. Окон здесь нет. А метла зачем?
Tobin Трубы нет, да?
Captain Robinson [пытается прочитать ему записку по-русски]
Morozov Что ты говоришь?
Captain Robinson Ты по-английски говоришь? Почему раньше ничего не сказал?
Morozov Никто со мной не говорит, я с ними не говорю.
Captain Robinson Эти ублюдки уволили парня, который это обнаружил. Керстон. Он был хорошим человеком. Отдавал работе всю жизнь, как и мы все здесь. Его уволили. Он покончил с собой. Меня уволили. Уволили мужиков, как будто сливают дерьмо в унитаз. Но... в этот раз дерьмо даёт отпор.
Captain Robinson Они считают нас ничтожествами. Мы — не ничтожества. Они думают, что могут нам указывать. Они...
Morozov [схватив его за шею] Они? Кто они? Кто такие «они»? Ты спрятал спаскостюмы. Ты лжёшь нам — всем нам! Ты — хуже них. Хуже, чем они!
[рыдая]
Captain Robinson [по рации] Какая там морское дно?
Blackie [с трудной походкой] Это как масло из с##а.
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
