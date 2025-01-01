[первые реплики]

Liam И мы хотим, чтобы вы знали — это никак — совсем никак — не связано с вашей работой, которая, кстати, безупречна.

Captain Robinson [вздыхает, глядя в окно]

Liam Слушайте, бизнес изменился. Морские подъёмы изменились. Нам больше не нужен пилот подводной лодки. Нам даже не нужна подлодка. Вы никогда не работали по контракту, так что сокращение — это вообще не вариант. Но я лично говорил с Бобом Торисом, и он настоял, чтобы Agora позаботилась о вас. И я рад сообщить, что мы можем предложить вам компенсацию в 8 640 фунтов. У вас есть пенсия? Например, частная пенсия.

Captain Robinson Я в Agora уже 11 лет. Работаю с подводными лодками почти 30. Из-за этой работы я потерял семью.