LiamСлушайте, бизнес изменился. Морские подъёмы изменились. Нам больше не нужен пилот подводной лодки. Нам даже не нужна подлодка. Вы никогда не работали по контракту, так что сокращение — это вообще не вариант. Но я лично говорил с Бобом Торисом, и он настоял, чтобы Agora позаботилась о вас. И я рад сообщить, что мы можем предложить вам компенсацию в 8 640 фунтов. У вас есть пенсия? Например, частная пенсия.
Captain RobinsonЯ в Agora уже 11 лет. Работаю с подводными лодками почти 30. Из-за этой работы я потерял семью.
LiamОни... Они хотят, чтобы вы сегодня освободили свой стол.
MorozovНикто со мной не говорит, я с ними не говорю.
Captain RobinsonЭти ублюдки уволили парня, который это обнаружил. Керстон. Он был хорошим человеком. Отдавал работе всю жизнь, как и мы все здесь. Его уволили. Он покончил с собой. Меня уволили. Уволили мужиков, как будто сливают дерьмо в унитаз. Но... в этот раз дерьмо даёт отпор.
Captain RobinsonОни считают нас ничтожествами. Мы — не ничтожества. Они думают, что могут нам указывать. Они...
Morozov[схватив его за шею]Они? Кто они? Кто такие «они»? Ты спрятал спаскостюмы. Ты лжёшь нам — всем нам! Ты — хуже них. Хуже, чем они!