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Черное море
Черное море, 2014: актеры и роли
Black Sea
Черное море
2014 / Великобритания / США / Россия
Трейлер
6.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Черное море, 2014: актеры и роли
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Режиссер
Кевин МакДональд
Kevin Macdonald
В ролях
Джуд Лоу
Jude Law
Константин Хабенский
Григорий Добрыгин
Grigoriy Dobrygin
Скут МакНэри
Scoot McNairy
Бен Мендельсон
Ben Mendelsohn
Джоди Уиттакер
Jodie Whittaker
Тобайас Мензис
Tobias Menzies
Дэвид Трелфолл
Майкл Смайли
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