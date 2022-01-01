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Черное море Черное море
Киноафиша Фильмы Черное море Черное море, 2014: актеры и роли
Black Sea Черное море 2014 / Великобритания / США / Россия
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Черное море, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кевин МакДональд Кевин МакДональд Kevin Macdonald
В ролях
Джуд Лоу Джуд Лоу Jude Law Константин Хабенский Константин Хабенский Григорий Добрыгин Григорий Добрыгин Grigoriy Dobrygin Скут МакНэри Скут МакНэри Scoot McNairy Бен Мендельсон Бен Мендельсон Ben Mendelsohn Джоди Уиттакер Джоди Уиттакер Jodie Whittaker Тобайас Мензис Тобайас Мензис Tobias Menzies Дэвид Трелфолл Майкл Смайли Майкл Смайли Michael Smiley Паулина Бонева Paulina Boneva Карл Дейвис Сергей Пускепалис Сергей Пускепалис Sergei Puskepalis Сергей Колесников Sergei Kolesnikov
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