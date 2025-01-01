Wesley Bishop
[он объясняет Джокеру, как получил прозвище]
На самом деле я алтарник в церкви Святого Андрея.
Albert Washington aka Joker
О. Тебя когда-нибудь еб###ли?
Wesley Bishop
Нет, это англиканская церковь.
Albert Washington aka Joker
Так что там с Богом, алтарник?
Wesley Bishop
Что ты имеешь в виду?
Albert Washington aka Joker
Что в Боге такого крутого?
Wesley Bishop
Бог — это любовь.
Albert Washington aka Joker
Что, блин, это значит?
Wesley Bishop
Бог любит тебя всегда, несмотря ни на что.
Albert Washington aka Joker
И что?
Wesley Bishop
Так что, что бы ты ни натворил, тебе просто нужно попросить у Него прощения. И Он простит. Всегда.
Albert Washington aka Joker
Пфшш. Бог такой п#д#р!