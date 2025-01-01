Wesley Bishop [он объясняет Джокеру, как получил прозвище] На самом деле я алтарник в церкви Святого Андрея.

Albert Washington aka Joker О. Тебя когда-нибудь еб###ли?

Wesley Bishop Нет, это англиканская церковь.

Albert Washington aka Joker Так что там с Богом, алтарник?

Wesley Bishop Что ты имеешь в виду?

Albert Washington aka Joker Что в Боге такого крутого?

Wesley Bishop Бог — это любовь.

Albert Washington aka Joker Что, блин, это значит?

Wesley Bishop Бог любит тебя всегда, несмотря ни на что.

Albert Washington aka Joker И что?

Wesley Bishop Так что, что бы ты ни натворил, тебе просто нужно попросить у Него прощения. И Он простит. Всегда.