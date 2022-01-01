Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Жизненный опыт
Жизненный опыт, 2013: актеры и роли
Around the Block
Жизненный опыт
2013 / США / Австралия
Трейлер
5.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Жизненный опыт, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сара Спиллейн
Sarah Spillane
В ролях
Кристина Риччи
Christina Ricci
Дэмиэн Уолш-Хоулинг
Damian Walshe-Howling
Джек Томпсон
Jack Thompson
Мэтью Нэйбл
Matthew Nable
Дэниэл Хеншэлл
Daniel Henshall
Андреа Деметриадес
Andrea Demetriades
Энтони Ги
Anthony Gee
Джош Квон Тарт
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Ахнете: вот как выглядит изнутри роскошный особняк Киркорова
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
Вот сколько лет суждено прожить разным знакам Зодиака
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Блондинку Свету Букину знала вся страна: вот что с ней стало
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Тест на знание кино СССР: насколько хорошо вы помните «Кавказская пленница»?