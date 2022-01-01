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Цена человека
Цена человека, 2013: актеры и роли
Il capitale umano
Цена человека
2013 / Италия / Франция
Трейлер
3.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Цена человека, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Паоло Вирдзи
Paolo Virzì
В ролях
Валерия Голино
Valeria Golino
Валерия Бруни-Тедески
Valeria Bruni Tedeschi
Луиджи Ло Кашио
Luigi Lo Cascio
Фабрицио Бентивольо
Fabrizio Bentivoglio
Фабрицио Джифуни
Fabrizio Gifuni
Венсан Немет
Vincent Nemeth
Джиджио Алберти
Gigio Alberti
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