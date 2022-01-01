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Киноафиша Фильмы Цена человека Цена человека, 2013: актеры и роли
Il capitale umano Цена человека 2013 / Италия / Франция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Цена человека, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Паоло Вирдзи Паоло Вирдзи Paolo Virzì
В ролях
Валерия Голино Валерия Голино Valeria Golino Валерия Бруни-Тедески Валерия Бруни-Тедески Valeria Bruni Tedeschi Луиджи Ло Кашио Луиджи Ло Кашио Luigi Lo Cascio Фабрицио Бентивольо Фабрицио Бентивольо Fabrizio Bentivoglio Фабрицио Джифуни Фабрицио Джифуни Fabrizio Gifuni Венсан Немет Vincent Nemeth Джиджио Алберти Gigio Alberti
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